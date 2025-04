Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Drei Kreisligisten wollen ins Finale

Im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen stehen in dieser Woche die beiden Duelle aus dem Halbfinale an. Mit dabei sind neben Bezirksligist VfL Herrenberg auch drei Teams aus der Kreisliga.

Di., 08.04.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - VfL Herrenberg Do., 10.04.25 19:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - SG Weilimdorf

Do., 20.03.25 19:30 Uhr ASV Botnang - VfL Herrenberg 9:10

Do., 27.03.25 19:30 Uhr SG Weilimdorf - SV Deckenpfronn 3:1

Do., 27.03.25 19:30 Uhr TSV Jahn Büsnau - SG Stuttgart West 6:4

Mi., 02.04.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - Türkspor Stuttgart 7:0

---

Das Achtelfinale

SV Vaihingen II – TSV Kuppingen 2:6

Schiedsrichter: Reiner Redl - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Muhammed Uyar (3.), 0:2 Andreas Poser (12.), 1:2 Steffen Günther (18.), 1:3 Kevin Humm (28.), 1:4 Nick Prokein (45.), 2:5 Florian Auch (70.), 1:5 Nick Prokein (80.), 2:6 Nikolas Holzner (94.)



TSV Leinfelden – VfL Herrenberg 1:5

Tore: keine Tore



SG Stuttgart West – MTV Stuttgart II 3:2

Zuschauer: 37

Tore: 0:1 Bawel Abdolla (17.), 1:1 Jan Feldmann (28.), 2:1 Nico Müller (41.), 2:2 Tyrese Brayton-Brown (43.), 3:2 Paul Kottmann (64.)



Türkspor Stuttgart – Spvgg Aidlingen 2:1

Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Enes Korkmaz (10.), 2:0 Ugur Capar (22.), 2:1 Philip Kalmbach (67. Foulelfmeter)



TV Altdorf – SV Deckenpfronn 1:2

Tore: keine Tore



TSV Jahn Büsnau – TV Nebringen 4:0

Tore: 1:0 Philipp Neils (16.), 2:0 (35.), 3:0 Johannes Schneider (54.), 4:0 Johannes Schneider (90.)

Besondere Vorkommnisse: Philipp Neils (TSV Jahn Büsnau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Timo Klein (63.).



SG Weilimdorf – SV Vaihingen 2:1

Schiedsrichter: Michael Jörg

Tore: 1:0 Niklas Janik (6.), 2:0 Meron David Tsehaye (11.), 2:1 Maximilian Stockbauer (57.)



ASV Botnang – Croatia Stuttgart 2:1

Schiedsrichter: Christian Runge - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Yassine Arich (8.), 1:1 Nenad Stevanovic (39.), 2:1 Felix Dieringer (88.)