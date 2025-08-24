Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Drei Elfmeterkrimis und ein 0:11

Die 1. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde heute beendet. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
1. Runde
HNK Slaven Stuttgart – TSV Uhlbach 0:3/Wertung
TSV Mühlhausen/Stuttgart II – SG VfLKaltental / SV Heslach 1:2
Tore: 0:1 (5.), 1:1 Emre Kedikli (26.), 1:2 (67.)
Gelb-Rot: Alhasan Ahmad (83./SG VfLKaltental / SV Heslach/)
SV Hoffeld II – SpVgg 1887 Möhringen 2:0
TSV Bernhausen II – SV Vaihingen 1:8
Tore: 0:1 Tyron Ferrari (17.), 0:2 Micha Müller (35.), 0:3 Tyron Ferrari (38.), 0:4 Micha Müller (43.), 0:5 Rüchan Pehlivan (50.), 0:6 Rüchan Pehlivan (55.), 1:6 Fatjon Dreshaj (64.), 1:7 Maximilian Eisentraut (70.), 1:8 Niko Kemner (90.)
Besondere Vorkommnisse: Rüchan Pehlivan (SV Vaihingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (2.).
SV Vaihingen II – SV Bonlanden 3:2
TSV Sielmingen 1898 – SG Stuttgart West 0:5
TV Nebringen – TV Gültstein 1:4
GSV Maichingen III – VfL Sindelfingen II 1:4
SV Bonlanden II – TV Kemnat 1:8
---
TSV Sielmingen 1898 II – TSV Jahn Büsnau 0:8
---
TSVgg Plattenhardt II – KV Plieningen 0:3
Tore: 0:1 Ibrahim Karbuz (45.+1), 0:2 Ibrahim Karbuz (49.), 0:3 Kevin Gawecki (55.)
Spvgg 1897 Cannstatt II – SpVgg Stetten/Filder 1:4
Tore: 0:1 Ioannis Lamnatos (13.), 1:1 Martin Ribel (21. Foulelfmeter), 1:2 Emirkagan Dursun (41.), 1:3 Onur Aycil (81. Foulelfmeter), 1:4 Onur Aycil (83.)
SV Oberjesingen II – KSC Sindelfingen 4:3 n.E.
Tore: 0:1 Hakki Karazehir (121. i.E.), 1:1 (121. i.E.), 1:2 Cengiz Tunc (121. i.E.), 2:2 (121. i.E.), 2:3 (121. i.E.), 3:3 (121. i.E.), 4:3 (121. i.E.)
SV Rohrau II – SV Oberjesingen 1:2
TSV Weilimdorf II – SG Weilimdorf 7:1
SV Rot 1945 II – TSV Rohr Stuttgart 0:3
Tore: 0:1 Denis Antonov (80.), 0:2 Denis Antonov (90.), 0:3 Denis Antonov (90.)
SpVgg Stetten/Filder II – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II 1:5
Tore: 0:1 Mohammed Mahmood Younus (25.), 0:2 Marvin Blind (32.), 1:2 (64.), 1:3 Mohammed Mahmood Younus (68.), 1:4 Mohammed Mahmood Younus (76.), 1:5 Jamil Hamida (90.)
TSV Leinfelden II – Sportfreunde Stuttgart 6:5 n.E.
SC Stammheim II – SV Prag Stuttgart II 3:7
Tore: 1:1 Julian Wessel (5.), 1:2 Julian Wessel (25.), 1:3 Julian Wessel (47.), 1:4 Julian Wessel (53.), 1:5 Jeremie Nsimba (64.), 1:6 Luis Kenner (76.), 2:7 Diego Ruess (80.)
ASV Botnang II – KF Kosova Bernhausen 2:3
Zuschauer: 20
Tore: 0:1 Elvir Gashi (46.), 0:2 Elvir Gashi (53.), 1:2 Robby Kleinmann (78.), 2:2 Yassine Arich (90.+3), 2:3 Xhevdet Shatrolli (90.+5)
SpVgg 1887 Möhringen II – SV Sillenbuch 0:2
SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart – FSV Waldebene Stuttgart Ost 2:3 n.E.
Tore: 0:1 (3.), 1:1 Nillooshan Poopathythasan (57.), 1:2 (63.), 2:2 Eugen Händgen (89.), 2:3 (121. i.E.)
FC Stuttgart-Cannstatt – Türkspor Stuttgart II 0:11
FC Reka Stuttgart – MK Makedonija Stuttgart 1:5
SG Untertürkheim – SSV Zuffenhausen II 0:8
ABV Stuttgart – FV Germania Degerloch 4:0
Tore: 1:0 Nicolas Gutzentat (33.), 2:0 Blessing Omoregie (45.+2), 3:0 Leon Pachonick (49.), 4:0 (71. Eigentor)
1. SV Fasanenhof – VfL Stuttgart 2:4
TSV Dagersheim II – TV Altdorf 1:4
Sportfreunde Kayh – SV Deckenpfronn II 0:2
Schiedsrichter: Dominik Sander - Zuschauer: 100