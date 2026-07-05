Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Die Paarungen der 1. und 2. Runde

Die Spiele der 1. und 2. Runde im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen wurden ausgelost und stehen somit fest. Hier gibt es die Übersicht:
1. Runde
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Schönaich II - GSV Maichingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V. - MTV Stuttgart
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG Untertürkheim - TSV Uhlbach
So., 23.08.26 15:00 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost II - SV Özvatan Stuttgart
So., 23.08.26 15:00 Uhr FV Germania Degerloch II - TV Zazenhausen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TV89 Zuffenhausen II - SV Vaihingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr ABV Stuttgart II - 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04
So., 23.08.26 15:00 Uhr FC Stuttgart-Cannstatt - SV Rot 1945
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth - SV Hoffeld II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Jahn Büsnau II - TSV Mühlhausen/Stuttgart
So., 23.08.26 15:00 Uhr Sportvg Feuerbach III - TSVgg Plattenhardt II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SC Stammheim - SKG Botnang
So., 23.08.26 15:00 Uhr SpVgg Stetten/Filder II - SV Bonlanden
So., 23.08.26 15:00 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen - TV Echterdingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Heumaden - TSV Weilimdorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Prag Stuttgart II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99
So., 23.08.26 15:00 Uhr HNK Slaven Stuttgart - SSV Zuffenhausen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr Spvgg. Holzgerlingen II - Spvgg Weil im Schönbuch
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Steinenbronn - Spvgg Aidlingen II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Magstadt - K.F.I.B. Sindelfingen
So., 23.08.26 15:00 Uhr TSV Ehningen II - Türk. SV Herrenberg
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Sillenbuch II - GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Di., 08.09.26 18:30 Uhr - SpVgg Holzgerlingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg II - FC Unterjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden II - TSV Waldenbuch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - TV Gültstein
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - TV Altdorf
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II -
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TV Darmsheim II - VfL Sindelfingen II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - VfL Oberjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Stuttgart West II -
Di., 08.09.26 19:30 Uhr GSV Maichingen III - Spvgg Aidlingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Oberjesingen II - SV Nufringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim II - FC Gärtringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr VfL Stuttgart II -
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - SG Stuttgart West
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - SV Grün-Weiss Sommerrain
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - SV Grün-Weiss Sommerrain II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Weilimdorf II - Croatia Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Bernhausen II - Türkspor Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TV Zazenhausen II -
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - TSV Mühlhausen/Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Bonlanden II - VfL Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - SV Hoffeld
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - KF Kosova Bernhausen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - Sportvg Feuerbach II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr ASV Botnang II - Lawine Raichberg Ost
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II -
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Rot 1945 II - Türkspor Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr - SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden II - FV Germania Degerloch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - Spvgg 1897 Cannstatt
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FV Fortuna Böblingen - SV Nufringen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Nebringen - Türk. SV Herrenberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TB Untertürkheim - TS Echterdingen 1977
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - MTV Stuttgart II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - SportKultur Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr NK Zagreb Sindelfingen - TSV Grafenau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Rohrau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - SV Prag Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 - SG Weilimdorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TV89 Zuffenhausen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - SG VfLKaltental / SV Heslach
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden -
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FC Reka Stuttgart - TSV Musberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr PSV Stuttgart - OFK Beograd Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr -
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Do., 10.09.26 19:30 Uhr ABV Stuttgart - TSV Rohr Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen - SV Vaihingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KV Plieningen - SV Sillenbuch
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Birkach - TSV Musberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - FSV Deufringen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Kemnat - Croatia Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KF Ilirida Stuttgart - TSVgg Plattenhardt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - SV Affstätt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr - VfL Herrenberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KSC Sindelfingen - SV Bondorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Oberjesingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg - TV Darmsheim
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim - SV Böblingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Mötzingen - SV Deckenpfronn
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden - FV Radnik Sindelfingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Sportfreunde Stuttgart - Sportvg Feuerbach