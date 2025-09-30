Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Die 3. Runde startet heute

Die 3. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen beginnt am heutigen Dienstag. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - Türk. SV Herrenberg
Di., 30.09.25 19:30 Uhr GSV Maichingen II - TSV Waldenbuch
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TV Darmsheim II - TSV Dagersheim
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II - SV Böblingen II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - SV Rohrau
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II - SV Prag Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - SG Stuttgart West
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - SV Hoffeld
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Rohr Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Weilimdorf II - TSV Jahn Büsnau
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - MK Makedonija Stuttgart
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - MTV Stuttgart II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - SG Stuttgart West II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - SV Vaihingen II
Di., 30.09.25 19:30 Uhr SC Stammheim - TV Echterdingen II
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SG Gäufelden - SV Nufringen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Magstadt - Spvgg Aidlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - Spvgg. Holzgerlingen II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TV Altdorf - VfL Herrenberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch - SpVgg Holzgerlingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Oberjesingen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 - Türkspor Stuttgart
Do., 02.10.25 19:30 Uhr GFV Ermis Metanastis Stuttgart - TV Zazenhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - TSV Musberg
Do., 02.10.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Sportvg Feuerbach
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SG Weilimdorf II
Do., 02.10.25 19:30 Uhr SKG Botnang - KF Kosova Bernhausen
Do., 02.10.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach II - Spvgg 1897 Cannstatt
Di., 07.10.25 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TSV Mühlhausen/Stuttgart
Do., 09.10.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - SV Deckenpfronn
Do., 09.10.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart - SpVgg Stetten/Filder
Di., 14.10.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch - OFK Beograd Stuttgart