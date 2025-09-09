Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Die 2. Runde wird heute fortgesetzt

Die 2. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wird am heutigen Dienstag fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
2. Runde
So., 31.08.25 15:00 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Hildrizhausen 1:4
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - VfL Oberjettingen 3:2
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - Spvgg Aidlingen
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich II - SV Deckenpfronn
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV Nebringen II - SV Oberjesingen
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Magstadt II - Spvgg Weil im Schönbuch
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II - GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Prag Stuttgart II - TV Echterdingen II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Türkspor Stuttgart II - SG Weilimdorf II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Vaihingen II - SportKultur Stuttgart
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - Croatia Stuttgart
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen II - TSV Rohr Stuttgart II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV Zazenhausen II - SV Prag Stuttgart
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - TB Untertürkheim
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Jahn Büsnau II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - PSV Stuttgart
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II - SV Vaihingen
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain II - Sportvg Feuerbach II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart II - SSV Zuffenhausen
Di., 09.09.25 19:30 Uhr FV Germania Degerloch II - TV Zazenhausen
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach II - Sportvg Feuerbach
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen II - SV Hoffeld
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West II - Sportfreunde Stuttgart II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - Türk. SV Herrenberg
Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen II - SV Böblingen II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr VfL Sindelfingen II - TV Darmsheim
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II - SV Oberjesingen II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Waldenbuch II - VfL Herrenberg
Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Ehningen II - Spvgg. Holzgerlingen II
Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - Lawine Raichberg Ost
Di., 09.09.25 19:30 Uhr ABV Stuttgart II - KF Kosova Bernhausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Nufringen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen - SG Stuttgart West
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Gärtringen - TSV Dagersheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Mötzingen - TSV Waldenbuch
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - FC Gärtringen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Affstätt - GSV Maichingen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - FSV Deufringen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr K.F.I.B. Sindelfingen - SG Gäufelden
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bondorf - SpVgg Holzgerlingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenau - SV Magstadt
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Unterjettingen - TV Darmsheim II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Gültstein - TV Altdorf
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - TSV Uhlbach
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen - OFK Beograd Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - Croatia Stuttgart II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Rot 1945 - TSV Weilimdorf II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Calcio Leinfelden-Echterdingen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Rohrau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart - ASV Botnang
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG VfLKaltental / SV Heslach - SV Sillenbuch
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Özvatan Stuttgart - ABV Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach - SC Stammheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth - TSV Jahn Büsnau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfL Stuttgart - TSV Musberg
Do., 11.09.25 19:30 Uhr KV Plieningen - Spvgg 1897 Cannstatt
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SKG Botnang - TV Kemnat
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Heumaden - Türkspor Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - KF Ilirida Stuttgart
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V. - Stuttgarter SC