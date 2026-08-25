 2026-08-25T09:27:31.124Z

Allgemeines

Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Das sind die Spiele der 2. Runde

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

von red · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Bezirksliga Stuttg./B
KL A1 Stuttgar/Böbl.
KL A2 Stuttgar/Böbl.
KL A3 Stuttgar/Böbl.
KL B1 Stuttgar/Böbl.

Die Spiele der 2. Runde im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen stehen fest. Hier gibt es die Übersicht:

2. Runde

Di., 08.09.26 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - SG VfLKaltental / SV Heslach
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Oberjesingen II - SV Nufringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr GSV Maichingen III - Spvgg Aidlingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim II - FC Gärtringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - VfL Oberjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Stuttgart West II - TSV Jahn Büsnau II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - Türk. SV Herrenberg
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - TV Altdorf
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen II - TV Gültstein
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden II - TSV Waldenbuch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg II - FC Unterjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg. Holzgerlingen II - VfL Herrenberg
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Mötzingen - SV Deckenpfronn
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TV Darmsheim II - VfL Sindelfingen II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Birkach II - KF Kosova Bernhausen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt II - SG Stuttgart West
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain II - SKG Botnang
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Weilimdorf II - Croatia Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Bernhausen II - Türkspor Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Prag Stuttgart II - MTV Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart II - TSV Weilimdorf II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Bonlanden II - VfL Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr ABV Stuttgart II - SV Hoffeld
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - Sportvg Feuerbach II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr ASV Botnang II - Lawine Raichberg Ost
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II - FC Stuttgart-Cannstatt
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Rot 1945 II - Türkspor Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost II - SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden II - FV Germania Degerloch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - Spvgg 1897 Cannstatt
Di., 08.09.26 19:30 Uhr VfL Stuttgart II - TSV Uhlbach
Di., 08.09.26 20:00 Uhr TV Zazenhausen II - GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FV Fortuna Böblingen - SV Nufringen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SV Vaihingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TB Untertürkheim - TS Echterdingen 1977
Do., 10.09.26 19:30 Uhr NK Zagreb Sindelfingen - TSV Grafenau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SportKultur Stuttgart - MTV Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr MK Makedonija Stuttgart - TSV Jahn Büsnau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Magstadt - SpVgg Holzgerlingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - SV Prag Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 - SG Weilimdorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden - SV Bonlanden
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Sportfreunde Stuttgart - Sportvg Feuerbach
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FC Reka Stuttgart - TSV Musberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr PSV Stuttgart - OFK Beograd Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See - TV Echterdingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Zazenhausen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Do., 10.09.26 19:30 Uhr ABV Stuttgart - TSV Rohr Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen - SV Vaihingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KV Plieningen - SV Sillenbuch
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Birkach - TSV Musberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TV89 Zuffenhausen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - SV Affstätt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Kemnat - Croatia Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KSC Sindelfingen - SV Bondorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Oberjesingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg - TV Darmsheim
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim - SV Böblingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KF Ilirida Stuttgart - TSVgg Plattenhardt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden - FV Radnik Sindelfingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Nebringen - Türk. SV Herrenberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr GSV Maichingen II - FSV Deufringen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Rohrau

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1. Runde

SV Sillenbuch II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4
Tore: 0:1 Elias Tweneboa (6.), 0:2 Semir Epple (20.), 0:3 Stanislaw Pirozhenko (30.), 0:4 Vincenzo Grillo (33.), 1:4 (58.)

TSV Schönaich II – GSV Maichingen II 1:3

TSV Ehningen II – Türk. SV Herrenberg 1:2

SV Magstadt – K.F.I.B. Sindelfingen 7:3

TSV Steinenbronn – Spvgg Aidlingen II 1:6

Spvgg. Holzgerlingen II – Spvgg Weil im Schönbuch 2:1

HNK Slaven Stuttgart – SSV Zuffenhausen II 1:13

SV Prag Stuttgart II – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 3:2

TSV Heumaden – TSV Weilimdorf II 0:4
Schiedsrichter: Soud, Majd

Omonia Griechischer FV Vaihingen – TV Echterdingen II 0:8
Tore: 0:1 Jakob Wörne (42.), 0:2 Jannik Wachtmeister (44.), 0:3 Jannik Wachtmeister (47.), 0:4 San Piric (58. Foulelfmeter), 0:5 Jannik Wachtmeister (58.), 0:6 Johannes Kienzle (68.), 0:7 San Piric (85.), 0:8 Jakob Wörne (90.)

SpVgg Stetten/Filder II – SV Bonlanden 0:6

SV Eintracht Stuttgart – MTV Stuttgart 1:12

SC Stammheim – SKG Botnang 1:4

Sportvg Feuerbach III – TSVgg Plattenhardt II 0:3

TSV Jahn Büsnau II – TSV Mühlhausen/Stuttgart 2:1
Tore: 1:0 (6.), 1:1 Lorik Bytyci (37.), 2:1 (90.)

SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See – SV Hoffeld II 6:1
Tore: 0:1 Luis Grünenwald (1.), 1:1 Kaan Demirsoy (10.), 2:1 Tayfun Gümüssu (24.), 3:1 Christian Pfeuffer (36.), 4:1 Benedikt Schulz (44.), 5:1 Nico Altrieth (50.), 6:1 Deniz Demet (92.)

FC Stuttgart-Cannstatt – SV Rot 1945 6:3

ABV Stuttgart II – 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 6:1
Tore: 1:0 Francisco Stefanoff (33. Foulelfmeter), 2:0 Marcel Hummel (35.), 2:1 Noel-Hope Haile (42.), 3:1 Blessing Omoregie (45.+2), 4:1 Blessing Omoregie (47.), 5:1 Saikou Hydara (59.), 6:1 Arne Heseding (77.)

TV89 Zuffenhausen II – SV Vaihingen II 0:3
Tore: 0:1 (35.), 0:2 (81.), 0:3 (85.)

FV Germania Degerloch II – TV Zazenhausen 2:17

FSV Waldebene Stuttgart Ost II – SV Özvatan Stuttgart 13:0

SG Untertürkheim – TSV Uhlbach 1:6