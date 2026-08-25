Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: Das sind die Spiele der 2. Runde

Die Spiele der 2. Runde im Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen stehen fest. Hier gibt es die Übersicht:
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen II - SG VfLKaltental / SV Heslach
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Oberjesingen II - SV Nufringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr GSV Maichingen III - Spvgg Aidlingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim II - FC Gärtringen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - VfL Oberjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Stuttgart West II - TSV Jahn Büsnau II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Deckenpfronn II - Türk. SV Herrenberg
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - TV Altdorf
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen II - TV Gültstein
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden II - TSV Waldenbuch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg II - FC Unterjettingen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr Spvgg. Holzgerlingen II - VfL Herrenberg
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Mötzingen - SV Deckenpfronn
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TV Darmsheim II - VfL Sindelfingen II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Birkach II - KF Kosova Bernhausen
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt II - SG Stuttgart West
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain II - SKG Botnang
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SG Weilimdorf II - Croatia Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Bernhausen II - Türkspor Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Prag Stuttgart II - MTV Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart II - TSV Weilimdorf II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Bonlanden II - VfL Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr ABV Stuttgart II - SV Hoffeld
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - Sportvg Feuerbach II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr ASV Botnang II - Lawine Raichberg Ost
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II - FC Stuttgart-Cannstatt
Di., 08.09.26 19:30 Uhr SV Rot 1945 II - Türkspor Stuttgart II
Di., 08.09.26 19:30 Uhr FSV Waldebene Stuttgart Ost II - SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden II - FV Germania Degerloch
Di., 08.09.26 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart II - Spvgg 1897 Cannstatt
Di., 08.09.26 19:30 Uhr VfL Stuttgart II - TSV Uhlbach
Di., 08.09.26 20:00 Uhr TV Zazenhausen II - GFV Ermis Metanastis Stuttgart
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FV Fortuna Böblingen - SV Nufringen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - SV Vaihingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TB Untertürkheim - TS Echterdingen 1977
Do., 10.09.26 19:30 Uhr NK Zagreb Sindelfingen - TSV Grafenau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SportKultur Stuttgart - MTV Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr MK Makedonija Stuttgart - TSV Jahn Büsnau
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Magstadt - SpVgg Holzgerlingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - SV Prag Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 - SG Weilimdorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Leinfelden - SV Bonlanden
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Sportfreunde Stuttgart - Sportvg Feuerbach
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FC Reka Stuttgart - TSV Musberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr PSV Stuttgart - OFK Beograd Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Steinhaldenfeld/Max-Eyth-See - TV Echterdingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Zazenhausen - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Do., 10.09.26 19:30 Uhr ABV Stuttgart - TSV Rohr Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SSV Zuffenhausen - SV Vaihingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KV Plieningen - SV Sillenbuch
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Birkach - TSV Musberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr Stuttgarter SC - TV89 Zuffenhausen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Hildrizhausen - SV Affstätt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Kemnat - Croatia Stuttgart
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KSC Sindelfingen - SV Bondorf
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Oberjesingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Kayh/Mönchberg - TV Darmsheim
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Dagersheim - SV Böblingen II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr KF Ilirida Stuttgart - TSVgg Plattenhardt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SG Gäufelden - FV Radnik Sindelfingen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TV Nebringen - Türk. SV Herrenberg II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr GSV Maichingen II - FSV Deufringen
Do., 10.09.26 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Rohrau
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SV Sillenbuch II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4
Tore: 0:1 Elias Tweneboa (6.), 0:2 Semir Epple (20.), 0:3 Stanislaw Pirozhenko (30.), 0:4 Vincenzo Grillo (33.), 1:4 (58.)
TSV Schönaich II – GSV Maichingen II 1:3