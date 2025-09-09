Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: 15:1, 0:10 und auch Überraschungen

Die 2. Runde des Bezirkspokals Stuttgart/Böblingen wurde am heutigen Dienstag fortgesetzt. Hier gibt es die Spiele im Überblick:
2. Runde
TSV Steinenbronn – TSV Hildrizhausen 1:4
SV Deckenpfronn II – VfL Oberjettingen 3:2
---
TSVgg Plattenhardt III – TSV Jahn Büsnau II 15:1
TSV Schönaich II – SV Deckenpfronn 0:8
TV Nebringen II – SV Oberjesingen 2:4
SV Magstadt II – Spvgg Weil im Schönbuch 0:5
TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II – GFV Ermis Metanastis Stuttgart 1:4
SV Prag Stuttgart II – TV Echterdingen II 1:4
Türkspor Stuttgart II – SG Weilimdorf II 1:3
SV Vaihingen II – SportKultur Stuttgart 5:3
SSV Zuffenhausen II – Croatia Stuttgart 2:1
SV Hoffeld II – Lawine Raichberg Ost 6:0
ABV Stuttgart II – KF Kosova Bernhausen 1:3
TSV Leinfelden II – TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 1:2
TV Zazenhausen II – SV Prag Stuttgart 1:6
SV Sillenbuch II – TB Untertürkheim 1:0
TSV Birkach II – Sportvg Feuerbach 0:10
TSV Kuppingen II – Spvgg Aidlingen 0:2
Sportvg Feuerbach III – PSV Stuttgart 3:0
TSV Musberg II – SV Vaihingen 2:0
SV Grün-Weiss Sommerrain II – Sportvg Feuerbach II 1:2
MTV Stuttgart II – SSV Zuffenhausen 4:0
Tore: 1:0 Markus Ralph Herberth (66.), 2:0 Tyrese Brayton-Brown (68.), 3:0 Erik Enke (74.), 4:0 Erik Enke (87.)
FV Germania Degerloch II – TV Zazenhausen 0:5
Omonia Griechischer FV Vaihingen II – TSV Rohr Stuttgart II 1:5
TV89 Zuffenhausen II – SV Hoffeld 3:5
Schiedsrichter: Ulrich Barth
Tore: 1:0 Alexander Iatan (25.), 2:0 David Leonard Coman (34.), 2:1 Lukas Höhn (42.), 3:1 Julian Ljubez (42.), 3:2 Mehdi Younis (48.), 3:3 Philipp Janle (49.), 3:4 Mehdi Younis (55.), 3:5 (65. Eigentor)
SG Stuttgart West II – Sportfreunde Stuttgart II 2:0
Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Anton Dilse (34.), 2:0 Abdirahmaan Abdillahi Barre (76. Foulelfmeter)
Spvgg Weil im Schönbuch II – Türk. SV Herrenberg 0:5
Spvgg Aidlingen II – SV Böblingen II 0:4
VfL Sindelfingen II – TV Darmsheim 5:3
Tore: 0:1 Louis Siegle (6.), 0:2 Sebastian Vukoja (9.), 1:2 Arbes Bytyci (32.), 2:2 Dorlir Morina (60.), 3:2 Arbes Bytyci (79.), 4:2 Alban Muji (87.), 5:2 Arbes Bytyci (90.), 5:3 Leon Kuonath (90.+7)
SV Nufringen II – SV Oberjesingen II 4:3
TSV Waldenbuch II – VfL Herrenberg abgesagt
TSV Ehningen II – Spvgg. Holzgerlingen II 3:4 n.E.
---
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Nufringen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen - SG Stuttgart West
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Gärtringen - TSV Dagersheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Mötzingen - TSV Waldenbuch
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - FC Gärtringen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Affstätt - GSV Maichingen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - FSV Deufringen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr K.F.I.B. Sindelfingen - SG Gäufelden
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bondorf - SpVgg Holzgerlingen
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenau - SV Magstadt
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Unterjettingen - TV Darmsheim II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Gültstein - TV Altdorf
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TS Echterdingen 1977 - TSV Uhlbach
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen - OFK Beograd Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - Croatia Stuttgart II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Rot 1945 - TSV Weilimdorf II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Calcio Leinfelden-Echterdingen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Rohrau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Rohr Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart - ASV Botnang
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG VfLKaltental / SV Heslach - SV Sillenbuch
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Özvatan Stuttgart - ABV Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach - SC Stammheim
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth - TSV Jahn Büsnau
Do., 11.09.25 19:30 Uhr VfL Stuttgart - TSV Musberg
Do., 11.09.25 19:30 Uhr KV Plieningen - Spvgg 1897 Cannstatt
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SKG Botnang - TV Kemnat
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Heumaden - Türkspor Stuttgart
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Cannstatt - SpVgg Stetten/Filder
Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - KF Ilirida Stuttgart
Do., 11.09.25 20:00 Uhr SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V. - Stuttgarter SC