Bezirkspokal Stuttgart/Böblingen: 1. und 2. Runde sind ausgelost

1. Runde

Do., 21.08.25 19:30 Uhr HNK Slaven Stuttgart - TSV Uhlbach

Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Sielmingen 1898 - SG Stuttgart West

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Vaihingen II - SV Bonlanden

Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Bernhausen II - SV Vaihingen

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Hoffeld II - SpVgg 1887 Möhringen

Do., 21.08.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart II - SG VfLKaltental / SV Heslach

Do., 21.08.25 19:30 Uhr SV Bonlanden II - TV Kemnat

Do., 21.08.25 19:30 Uhr TV Nebringen - TV Gültstein

Do., 21.08.25 19:30 Uhr GSV Maichingen III - VfL Sindelfingen II

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rohrau II - SV Oberjesingen

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Oberjesingen II - KSC Sindelfingen

So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Dagersheim II - TV Altdorf

So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Weilimdorf II - SG Weilimdorf

So., 24.08.25 13:00 Uhr SV Rot 1945 II - TSV Rohr Stuttgart

So., 24.08.25 13:00 Uhr SpVgg Stetten/Filder II - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99 II

So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Sielmingen 1898 - TSV Jahn Büsnau

So., 24.08.25 13:00 Uhr TSV Leinfelden II - Sportfreunde Stuttgart

So., 24.08.25 13:00 Uhr SpVgg 1887 Möhringen II - SV Sillenbuch

So., 24.08.25 13:00 Uhr SC Stammheim II - SV Prag Stuttgart II

So., 24.08.25 13:00 Uhr ASV Botnang II - KF Kosova Bernhausen

So., 24.08.25 13:00 Uhr TSVgg Plattenhardt II - KV Plieningen

So., 24.08.25 13:00 Uhr Spvgg 1897 Cannstatt II - SpVgg Stetten/Filder

So., 24.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Kayh - SV Deckenpfronn II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SKV Palästina Al Q`uds Stuttgart - FSV Waldebene Stuttgart Ost

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Stuttgart-Cannstatt - Türkspor Stuttgart II

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Reka Stuttgart - MK Makedonija Stuttgart

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Untertürkheim - SSV Zuffenhausen II

So., 24.08.25 15:00 Uhr ABV Stuttgart - FV Germania Degerloch

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. SV Fasanenhof - VfL Stuttgart



2. Runde

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Magstadt - Spvgg Weil im Schönbuch

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV Zazenhausen II - SV Prag Stuttgart

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Sillenbuch II - TB Untertürkheim

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach II - Sportvg Feuerbach

Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Weil im Schönbuch II - Türk. SV Herrenberg

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain II - Sportvg Feuerbach II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr MTV Stuttgart II - SSV Zuffenhausen

Di., 09.09.25 19:30 Uhr FV Germania Degerloch II - TV Zazenhausen

Di., 09.09.25 19:30 Uhr Omonia Griechischer FV Vaihingen II - TSV Rohr Stuttgart II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen II - SV Hoffeld

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SG Stuttgart West II - Sportfreunde Stuttgart II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - SV Deckenpfronn

Di., 09.09.25 19:30 Uhr -

Di., 09.09.25 19:30 Uhr Sportvg Feuerbach III - PSV Stuttgart

Di., 09.09.25 19:30 Uhr Spvgg Aidlingen II - SV Böblingen U23 II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr - TV Nebringen II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr - TV Darmsheim

Di., 09.09.25 19:30 Uhr SV Nufringen II -

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Waldenbuch II - VfL Herrenberg

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Ehningen II - SpVgg Holzgerlingen II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen II - Spvgg Aidlingen

Di., 09.09.25 19:30 Uhr - VfL Oberjettingen

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSVgg Plattenhardt III - TSV Jahn Büsnau II

Di., 09.09.25 19:30 Uhr TSV Musberg II -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Mönchberg - FC Gärtringen II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Gärtringen - TSV Dagersheim

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Affstätt - GSV Maichingen II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Schönaich - FSV Deufringen

Do., 11.09.25 19:30 Uhr K.F.I.B. Sindelfingen - SG Gäufelden

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Bondorf - SpVgg Holzgerlingen

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Steinenbronn - TSV Hildrizhausen

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Kuppingen - SV Nufringen

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Grafenau - SV Magstadt

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FC Unterjettingen - TV Darmsheim II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - Spvgg 1897 Cannstatt

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - Lawine Raichberg Ost

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Rot 1945 -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV89 Zuffenhausen - OFK Beograd Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - ABV Stuttgart II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - TSV Musberg

Do., 11.09.25 19:30 Uhr -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Leinfelden - KF Ilirida Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - TSVgg Stuttgart-Münster 1875/99

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Heumaden - Türkspor Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - Omonia Griechischer FV Vaihingen

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FK Sarajevo Stuttgart -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Mühlhausen/Stuttgart - ASV Botnang

Do., 11.09.25 19:30 Uhr -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - TV Echterdingen II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Özvatan Stuttgart -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TSV Birkach - SC Stammheim

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG TSV 1940 / SKG Max-Eyth -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - GFV Ermis Metanastis Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - SKG Botnang

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Tuna Spor Echterdingen -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr TV Cannstatt -

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - SG Weilimdorf II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Grün-Weiss Sommerrain - Croatia Stuttgart II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - SportKultur Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr Stuttgarter SC - SV Eintracht Stuttgart 1896 e.V.

Do., 11.09.25 19:30 Uhr 1. FC Lauchhau-Lauchäcker 04 - Calcio Leinfelden-Echterdingen II

Do., 11.09.25 19:30 Uhr - Croatia Stuttgart

Do., 11.09.25 19:30 Uhr SV Mötzingen - TSV Waldenbuch

Do., 11.09.25 19:30 Uhr FV Radnik Sindelfingen - SV Rohrau