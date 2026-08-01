Bezirkspokal: So lief der Freitagabend Krause-Hattrick bringt Sottrum auf Kurs +++ Oyten feiert Last-Minute-Sieg von FuPa Lüneburg · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Andreas Harneit

Am Freitagabend standen im Bezirkspokal drei Begegnungen an. Der FC Hagen/Uthlede und TV Sottrum wurden ihrer Favoritenrolle jeweils vollends gerecht, während der TV Oyten spät zuschlug.

In Altenwalde schaffte der Landesligist frühzeitig klare Verhältnisse. Schon nach 17 Minuten führte er durch Tore von Frederik Nagel und Deik Ehmann mit 2:0. Auch in der Folge kontrollierte Hagen/Uthlede das Geschehen. Der sehr gut aufgelegte Nagel erhöhte kurz nach dem Seitenwechsel auf 0:3. Marcel Meyer - wenige Minuten zuvor eingewechselte - verwandelte in der 64. Minute einen Foulelfmeter zum 0:4. Der TSV kam in der Schlussphase durch Jan-Lukas Mergard noch zum Ehrentor.

Noch klarere Verhältnisse herrschten im Rotenburger Kreisduell. Der trotz des Kreispokalsiegs freiwillig in die 1. Kreisklasse zurückziehende TSV Bevern hatte dem TV Sottrum nichts entgegenzusetzen. Besonders im ersten Abschnitt ließ sich auf dem Spielfeld ein Zwei-Klassen-Unterschied erkennen. Die Gäste erspielten sich einen 4:0-Vorsprung, zu dem Leon Krause mit einem lupenreinen Hattrick binnen 23 Minuten maßgeblich beitrug. Den Pausenstand stellte Bjarne Rosebrock her. Im zweiten Abschnitt komplettierten Eike Buckenberger sowie der für Krause gekommene Sinan Reiter das halbe Dutzend. Paul Danny Sommer gelang sieben Zeigerumdrehungen vor Ende der regulären Spielzeit das Ehrentor für die tapferen Gastgeber.