Bezirkspokal-Sensation! Meckelfeld zieht ins Endspiel ein

Der TV Meckelfeld schafft die Sensation und steht im Bezirkspokal-Finale! Dabei sprach der Spielverlauf komplett gegen die Bravehearts, denen die Nervosität zu Spielbeginn durchaus anzuspüren war. Nachdem ein indirekter Freistoß nach einem Rückpass noch folgenlos blieb, mussten die Hausherren die individuelle Klasse von Blau-Weiß-Unterschiedsspieler Leandro Almeida Viera neidlos anerkennen, der einen Seitfallzieher unhaltbar in die Maschen beförderte (5.).

Auf der anderen Seite kombinierten sich die Meckelfelder dann aber selbst gut durch und nachdem Philipp Wolfram an Niklas Griesmeyer scheiterte, staubte Franz Hasselbring dankend ab (10.). Der TVM war zwar nun voll im Spiel angekommen, doch Loris Menger traf nach einer Ecke aus der Luft zur erneuten Führung für den Landesligisten (16.), Almeida Viera vollendete einen Konter der Gäste zur komfortablen 3:1-Pausenführung (30.).

Wer nun dachte, die Begegnung sei zu Gunsten der Bornreiher entschieden, die in der Liga acht Partien am Stück für sich entschieden, der irrte gewaltig. Sam-Jeremy Siewert wurde in die Tiefe geschickt und vollstreckte wuchtig (48.). Kurz darauf rutschte ein Diagonalball von Luca Egidi Longline in den Lauf von Paul Lukas Lochner, der das Leder artistisch aus der Luft pflückte. Die Hereingabe des Flügelspieler landete bei Wolfram, der das Spielgerät mit der letzten Überzeugung zum Ausgleich über die Linie drückte (59.).

Die 250 Zuschauer am Anger sahen einen packenden Pokalfight, bei dem der Underdog nun über sich hinauswuchs. Der eingewechselte Ali Hamade steckte durch auf Siewert, der frei vor Griesmeyer eiskalt blieb (72.). Anschließend erhöhte Bornreihe den Druck, sodass Meckelfeld mit viel Leidenschaft den Vorsprung ins Ziel verteidigen musste und mit dem Schlusspfiff tatsächlich, als Finalteilnehmer erlöst wurde. Das Endspiel soll am Mittwochabend, 28. Mai 2025, beim Bezirksligisten ausgetragen werden.

TVM-Cheftrainer Michel Welke: „Die Freude ist riesig und ich bin mega stolz auf mein Team. Der Spielverlauf ist natürlich brutal, am Ende gewinnen wir hier aber sogar verdient, weil wir schon in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben. In der Pause waren wir trotz des Rückstands alle mit der Leistung zufrieden und haben uns auf die Sensation eingeschworen. Wir haben dann eine unglaubliche zweite Halbzeit gespielt, bei der wir uns die Tore auch alle herausgespielt haben. Wie es dann immer so ist, hören wir nach der Führung auf Fußball zu spielen und mussten in der Schlussphase schon richtig durchhalten. Es war eine Moralleistung, bei der alle über ihr Limit gegangen sind und auch die Bank funktioniert hat.“