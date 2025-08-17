Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Zwei Auswärtssiege

Die 1. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern läuft. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
Spvgg Bochingen II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:3
---
SGM Durchhausen/Gunningen – SV Tuningen 0:1
---
SV Waldmössingen II – SG FC Hardt/Lauterbach 0:5
---
Spvgg Binsdorf – FC Grosselfingen 0:6
SG SV Irslingen / FC Epfendorf II – SG FC Hardt / Lauterbach II 1:3
---
Do., 21.08.25 19:00 Uhr FV 08 Rottweil II - Spvgg Bochingen
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG Ringingen / FC Killertal
Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SGM Frittlingen/Wilfingen - SV Egesheim
Sa., 23.08.25 15:00 Uhr TSV Boll - SG SV Hart / SV Owingen
Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SG FC Hardt / Lauterbach III
So., 24.08.25 13:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SV Harthausen
So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Lindenhof - FV 08 Rottweil
So., 24.08.25 14:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II
So., 24.08.25 15:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen II - SV Villingendorf
So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - TG Schömberg
Di., 26.08.25 18:30 Uhr Spvgg Aldingen - SV Wurmlingen
Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Dotternhausen
Di., 26.08.25 19:00 Uhr SV Rangendingen II - FC Onstmettingen
Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SGM Beffendorf/Bösingen III - SV Waldmössingen
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Winzeln
Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG Böhringen / FC Dietingen - SG Schramberg / SV Sulgen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Stetten Hechingen - SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Geislingen - SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - FC Suebia Rottweil
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Schörzingen - FV Bisingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Benzingen - FC Pfeffingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Boll II - SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Steinhofen - TSV Stein 1923
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Heiligenzimmern
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SV Heselwangen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen - TSV Laufen/Eyach
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Pfeffingen II - SV Rangendingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II - Spvgg Truchtelfingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - TSV Straßberg 1903
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Winterlingen - FC Hechingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FSV Denkingen II - SV Böttingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen II - SGM Hochmössingen / Aistaig
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Irslingen / FC Epfendorf - SGM Aichhalden/Rötenberg
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell II - SG VfL Fluorn / SV Winzeln
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg III - TV Altoberndorf
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen III - FC Suebia Rottweil II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Herrenzimmern - SG FC Dunningen / SV Seedorf
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SGM Locherhof/Mariazell
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türk SV Schramberg - SGM Deißlingen / Lauffen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Göllsdorf - SGM Aichhalden/Rötenberg II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Spaichingen II - FSV Schwenningen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Kolbingen II - SV Spaichingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SC Wellendingen - FV Fatihspor Spaichingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Bitz - 1. FC Burladingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FSV Denkingen - SV Bubsheim
Do., 28.08.25 18:00 Uhr KF Shiqponja Tuttlingen - Spvgg 06 Trossingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Königsheim - SC 04 Tuttlingen II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Goaletics Rottweil-Neufra - SG SV Dürbheim / Mahlstetten
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Tuningen II - BSV 07 Schwenningen II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - VfL Nendingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Sickingen - SG Ringingen / FC Killertal II
Do., 28.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II - TSV Trillfingen
Do., 28.08.25 18:45 Uhr Spvgg 06 Trossingen II - SG SV Gosheim / TV Wehingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SV Renquishausen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SV Kolbingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstette II - TSV Frommern
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SG FV Meßstetten/SV Tieringen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim