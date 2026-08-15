Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: TSV Stetten/Hechingen gewinnt

Die Play-Offs im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollen haben am heutigen Samstag begonnen.
TSV Boll II – TSV Stetten/Hechingen 0:2
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Do., 20.08.26 19:00 Uhr FC Suebia Rottweil II - Spvgg Bochingen II
Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SGM Hardt/Lauterbach III - SG Schramberg / SV Sulgen III
So., 23.08.26 12:00 Uhr VfL Nendingen II - SV Königsheim
So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Kolbingen II - SV Tuningen II
So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg II - TV Altoberndorf
So., 23.08.26 13:00 Uhr FC Pfeffingen II - FC Zillhausen
So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg III - SGM Villingendorf/Herrenzimmern II
So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstetten II - Spvgg Truchtelfingen
So., 23.08.26 13:00 Uhr FV 08 Rottweil II - SGM Deißlingen/Lauffen III
So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Hochmössingen / Aistaig - FC Goaletics Rottweil-Neufra
So., 23.08.26 15:00 Uhr SG FC Dunningen / SV Seedorf III - SG SV Irslingen / FC Epfendorf II
So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SV Heselwangen
So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - FSV Denkingen II
Mi., 02.09.26 18:00 Uhr SGM Ringingen/Killertal II - Spvgg Aldingen
Mi., 02.09.26 18:00 Uhr FV Bisingen - TSV Boll
Mi., 02.09.26 18:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - 1. FC Burladingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf II - SGM Hardt/Lauterbach II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - TSV Benzingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - Sportfreunde Sickingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - FC 07 Albstadt II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Hart/Owingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Schörzingen/Zepfenhan
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM TSV Geislingen I/SV Heiligenzimmern II - SGM SV Gruol/SV Erlaheim II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSV Harthausen/Scher II - SGM Nusplingen/Obernheim
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - SGM Dunningen I/Seedorf II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr FV 08 Rottweil - FC Steinhofen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM 08 Schramberg/SV Sulgen - SV Heiligenzimmern
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SG Erzingen/Roßwangen/Endingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Ringingen/Killertal - SC Wellendingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim - SV Wurmlingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr VfL Nendingen - SV Villingendorf
Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSG Margrethausen - BSV 07 Schwenningen II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag - SV Rangendingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr Spvgg Binsdorf - SV Tuningen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Fluorn I/Winzeln II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr FSV Schwenningen - SV Harthausen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Stetten/Haigerlich/Trillfingen II - Sportfreunde Bitz
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Egesheim - SGM Böhringen/Dietingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSV Stein 1923 - SC Lindenhof
Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Göllsdorf - SV Spaichingen II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Bösingen II/Beffendorf II - FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg - SGM Dürbheim/Mahlstetten
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SV Rangendingen II
Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Onstmettingen - FC Pfeffingen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Kolbingen - SV Seitingen-Oberflacht
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim - SpVgg Leidringen
Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Böttingen - SGM Irslingen/Epfendorf
Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Winterlingen - SV Renquishausen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - TSV Straßberg 1903 II
Do., 03.09.26 18:30 Uhr SGM 08 Schramberg/SV Sulgen II - SGM Gosheim/Wehingen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - FC Suebia Rottweil
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SV Spaichingen
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - TG Schömberg
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SGM Frittlingen/Wilflingen II
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - Spvgg 06 Trossingen II
Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SV Waldmössingen II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Frittlingen/Wilflingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SV Herrenzimmern - TSV Laufen/Eyach
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SGM Bösingen II/Beffendorf II
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Wessingen I/Grosselfingen II - Spvgg Bochingen
Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen II - SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf