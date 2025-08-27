Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Spielabsagen und ein Elferkrimi

Die 1. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern läuft. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
Spvgg Bochingen II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:3
---
SGM Durchhausen/Gunningen – SV Tuningen 0:1
---
SV Waldmössingen II – SG FC Hardt/Lauterbach 0:5
---
Spvgg Binsdorf – FC Grosselfingen 0:6
SG SV Irslingen / FC Epfendorf II – SG FC Hardt / Lauterbach II 1:3
---
SV Kolbingen II – SV Spaichingen 1:2
---
FV 08 Rottweil II – Spvgg Bochingen 1:0
---
SGM Frittlingen/Wilfingen – SV Egesheim 8:9 n.E.
TSV Straßberg 1903 II – SG Ringingen / FC Killertal 6:5 n.E.
---
TSV Boll – SG SV Hart / SV Owingen 3:4
SG FC Dunningen / SV Seedorf III – SG FC Hardt / Lauterbach III 1:6
SG Schramberg / SV Sulgen II – SGM Hochmössingen / Aistaig 6:4 n.E.
SGM Dunningen II/Seedorf III II – SV Harthausen 5:4
SC Lindenhof – FV 08 Rottweil 1:0
SpVgg Leidringen – SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II 6:5 n.E.
SG SV Irslingen / FC Epfendorf – SGM Aichhalden/Rötenberg 4:0
SGM Deißlingen / Lauffen II – SV Villingendorf 1:3
SG Weildorf/Bittelbronn – TG Schömberg 3:2
---
FSV Denkingen II – SV Böttingen 2:4
Spvgg Aldingen – SV Wurmlingen 2:0
SGM Locherhof/Mariazell II – SG VfL Fluorn / SV Winzeln abgebrochen
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst – SV Dotternhausen 0:2
SV Schörzingen – FV Bisingen 4:1
SV Rangendingen II – FC Onstmettingen 6:0
---
SV Herrenzimmern – SG FC Dunningen / SV Seedorf 0:2
SGM Beffendorf/Bösingen III – SV Waldmössingen 0:3
SG Böhringen / FC Dietingen – SG Schramberg / SV Sulgen 8:10 n.E.
SC Wellendingen – FV Fatihspor Spaichingen abgesagt
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstette II – TSV Frommern 3:5
SG SV Zimmern / SV Horgen II – SV Winzeln 2:1
SGM Aichhalden/Rötenberg II – FC Göllsdorf 4:0
---
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II - Spvgg Truchtelfingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - TSV Straßberg 1903
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SV Heselwangen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Heiligenzimmern
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Steinhofen - TSV Stein 1923
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Stetten Hechingen - SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Tuningen II - BSV 07 Schwenningen II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - FC Suebia Rottweil
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Spaichingen II - FSV Schwenningen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SGM Locherhof/Mariazell
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Königsheim - SC 04 Tuttlingen II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Geislingen - SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag
Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Goaletics Rottweil-Neufra - SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - VfL Nendingen
Do., 28.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Sickingen - SG Ringingen / FC Killertal II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen III - FC Suebia Rottweil II
Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg III - TV Altoberndorf
Do., 28.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II - TSV Trillfingen abgesagt
Do., 28.08.25 18:30 Uhr Spvgg 06 Trossingen II - SG SV Gosheim / TV Wehingen
Do., 28.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Bitz - 1. FC Burladingen
Do., 28.08.25 18:30 Uhr FSV Denkingen - SV Bubsheim
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SG FV Meßstetten/SV Tieringen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:3/Wertung
Do., 28.08.25 19:00 Uhr FC Winterlingen - FC Hechingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr FC Pfeffingen II - SV Rangendingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr Türk SV Schramberg - SGM Deißlingen / Lauffen abgesagt
Do., 28.08.25 19:00 Uhr KF Shiqponja Tuttlingen - Spvgg 06 Trossingen abgesagt
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SV Renquishausen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SV Kolbingen
Do., 28.08.25 19:00 Uhr TSV Boll II - SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim
Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FV Rot-Weiß Ebingen 2006
Do., 28.08.25 19:00 Uhr TSV Benzingen - FC Pfeffingen