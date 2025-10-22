 2025-10-15T11:43:40.576Z

Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: SG Hardt/Lauterbach mit sattem 7:0

Die 3. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

3. Runde

SGM Nusplingen/Obernheim – SV Rangendingen 5:6 n.E.

SV Waldmössingen – SG SV Gosheim/TV Wehingen 3:2

SV Tuningen – Spvgg 06 Trossingen 0:1

FC Suebia Rottweil – SG FC Hardt/Lauterbach 0:7

Do., 23.10.25 18:00 Uhr SC Wellendingen - TSV Benzingen
Do., 23.10.25 18:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Dotternhausen
Do., 23.10.25 18:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell - SV Seitingen-Oberflacht
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen - SG Weildorf/Bittelbronn
Do., 23.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Bitz - TSV Straßberg 1903
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - FC Grosselfingen
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Spaichingen - TSV Laufen/Eyach
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Rangendingen II - VfL Nendingen
Mi., 29.10.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SGM Bösingen II/Beffendorf II
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Kolbingen
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SV Böttingen - SV Bubsheim
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM Deißlingen / Lauffen

Das war die 2. Runde

SG FC Hardt / Lauterbach II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:2

SG SV Hart / SV Owingen – SV Schörzingen 4:2

SC Lindenhof – TSV Laufen/Eyach 3:6 n.E.
Schiedsrichter: Christian Hildner - Zuschauer: 50

SC Wellendingen – FV 08 Rottweil II 5:0

Spvgg Aldingen – SGM Nusplingen/Obernheim 4:5

SGM Locherhof/Mariazell – SG Schramberg / SV Sulgen 3:2

FC Suebia Rottweil – SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 6:3

Sportfreunde Bitz – TSV Trillfingen 3:2

SV Kolbingen – TSV Frommern 2:0

SC 04 Tuttlingen II – FC Grosselfingen 1:2
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 (15.), 1:1 Jonas Merz (35.), 1:2 Max Carlos Lenhart (44.)

SpVgg Leidringen – SG FC Hardt / Lauterbach III 2:0

SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing – SV Böttingen 1:5

VfL Nendingen – TV Altoberndorf 22:0

SV Egesheim – SGM Dunningen II/Seedorf III II 4:5

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SV Rangendingen abgesagt

SGM Dunningen II/Seedorf III II – SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:7

SV Rangendingen II – SG SV Irslingen / FC Epfendorf 4:2

SV Bubsheim – FC Steinhofen 8:1

SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim – SG FC Hardt / Lauterbach 1:13

SGM Deißlingen / Lauffen – SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt

SGM Aichhalden/Rötenberg II – SG Weildorf/Bittelbronn 1:2

SGM Nusplingen/Obernheim – SG SV Zimmern / SV Horgen II 3:1

Spvgg Truchtelfingen – SV Waldmössingen 0:4

SV Spaichingen II – TSV Straßberg 1903 1:11

SV Villingendorf – Spvgg 06 Trossingen 8:9 n.E.

TSV Straßberg 1903 II – SV Tuningen abgesagt

BSV 07 Schwenningen II – SV Dotternhausen 1:8

SG Ringingen / FC Killertal II – TSV Benzingen 0:6

SV Seitingen-Oberflacht – FC Hechingen 7:6 n.E.

SGM Deißlingen / Lauffen III – SG SV Gosheim / TV Wehingen 1:7

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II – SG Schramberg / SV Sulgen II 3:4

SG VfL Fluorn / SV Winzeln – SV Spaichingen 1:4

