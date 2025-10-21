Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Rangendingen gewinnt Elfmeterkrimi

Die 3. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wurde heute begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SGM Nusplingen/Obernheim – SV Rangendingen 5:6 n.E.
---
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Waldmössingen - SG SV Gosheim / TV Wehingen
Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Tuningen - Spvgg 06 Trossingen
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Suebia Rottweil - SG FC Hardt / Lauterbach
Do., 23.10.25 18:00 Uhr SC Wellendingen - TSV Benzingen
Do., 23.10.25 18:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Dotternhausen
Do., 23.10.25 18:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell - SV Seitingen-Oberflacht
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen - SG Weildorf/Bittelbronn
Do., 23.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Bitz - TSV Straßberg 1903
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - FC Grosselfingen
Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Spaichingen - TSV Laufen/Eyach
Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Rangendingen II - VfL Nendingen
Mi., 29.10.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SGM Bösingen II/Beffendorf II
Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Kolbingen
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SV Böttingen - SV Bubsheim
Do., 30.10.25 19:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM Deißlingen / Lauffen
+++
SG FC Hardt / Lauterbach II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:2
SG SV Hart / SV Owingen – SV Schörzingen 4:2
SC Lindenhof – TSV Laufen/Eyach 3:6 n.E.
Schiedsrichter: Christian Hildner - Zuschauer: 50
SC Wellendingen – FV 08 Rottweil II 5:0
Spvgg Aldingen – SGM Nusplingen/Obernheim 4:5
---
SGM Locherhof/Mariazell – SG Schramberg / SV Sulgen 3:2
FC Suebia Rottweil – SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 6:3
Sportfreunde Bitz – TSV Trillfingen 3:2
SV Kolbingen – TSV Frommern 2:0
SC 04 Tuttlingen II – FC Grosselfingen 1:2
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 (15.), 1:1 Jonas Merz (35.), 1:2 Max Carlos Lenhart (44.)
SpVgg Leidringen – SG FC Hardt / Lauterbach III 2:0
SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing – SV Böttingen 1:5
VfL Nendingen – TV Altoberndorf 22:0
SV Egesheim – SGM Dunningen II/Seedorf III II 4:5
SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SV Rangendingen abgesagt
SGM Dunningen II/Seedorf III II – SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:7
SV Rangendingen II – SG SV Irslingen / FC Epfendorf 4:2
SV Bubsheim – FC Steinhofen 8:1
SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim – SG FC Hardt / Lauterbach 1:13
SGM Deißlingen / Lauffen – SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt
SGM Aichhalden/Rötenberg II – SG Weildorf/Bittelbronn 1:2
SGM Nusplingen/Obernheim – SG SV Zimmern / SV Horgen II 3:1
Spvgg Truchtelfingen – SV Waldmössingen 0:4
SV Spaichingen II – TSV Straßberg 1903 1:11
SV Villingendorf – Spvgg 06 Trossingen 8:9 n.E.
TSV Straßberg 1903 II – SV Tuningen abgesagt
BSV 07 Schwenningen II – SV Dotternhausen 1:8
SG Ringingen / FC Killertal II – TSV Benzingen 0:6
SV Seitingen-Oberflacht – FC Hechingen 7:6 n.E.
---
SGM Deißlingen / Lauffen III – SG SV Gosheim / TV Wehingen 1:7
SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II – SG Schramberg / SV Sulgen II 3:4
SG VfL Fluorn / SV Winzeln – SV Spaichingen 1:4