Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Playoff-Runde steht, Auslosung folgt

Mit der Saison 2026/27 startet der Möbel Fetzer Bezirkspokal mit der Playoff-Runde der C-Ligisten. Die Begegnungen wurden bereits ausgelost und bieten den Mannschaften der Kreisliga C die Möglichkeit, frühzeitig in den Wettbewerb einzusteigen.
In den Playoff-Spielen treten ausschließlich Mannschaften der Kreisliga C gegeneinander an. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Kreisliga C ihren Spielbetrieb später aufnimmt als die übrigen Ligen. Durch die vorgeschaltete Playoff-Runde erhalten die Teams bereits früh Pflichtspiele und starten nicht direkt mit einer Begegnung gegen einen bspw. Bezirksligisten in den Pokalwettbewerb. Gleichzeitig sind sie von Beginn an Teil des Möbel Fetzer Bezirkspokals.
Die Auslosung der Playoff-Partien ergab folgende Begegnungen:
Hochmössingen/Aistaig – Goaletics Schura
Suebia/Rottweil II – Bochingen II
FV 08 Rottweil II – SGM Deißlingen/Lauffen III
SGM Aichhalden/Rötenberg II – TV Altoberndorf
SGM Hardt/Lauterbach III – SGM Schramberg/Sulgen III
SGM Aichhalden/Rötenberg III – SV Villingendorf/Herrenzimmern II
SGM Dunningen II/Seedorf III – SGM Irslingen/Epfendorf II
SV 98 Rottweil – SV Heselwangen
SGM Schwenningen/Frohnstetten – SpVgg Truchtelfingen
FC Pfeffingen II – FC Zillhausen
TSV Boll II – TSV Stetten/Hechingen
Türkgücü Tuttlingen – FSV Denkingen II
SV Kolbingen II – SV Tuningen II
VfL Nendingen II – SV Königsheim
Die große Auslosung des Möbel Fetzer Bezirkspokals findet am Donnerstag, 24. Juli 2026 gegen 20:30 Uhr, im Rahmen des Baar-Pokals in Gunningen statt. Dort werden die weiteren Paarungen des Wettbewerbs ermittelt.