Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Playoff-Runde steht, Auslosung folgt

– Foto: Frank Riedinger

Mit der Saison 2026/27 startet der Möbel Fetzer Bezirkspokal mit der Playoff-Runde der C-Ligisten. Die Begegnungen wurden bereits ausgelost und bieten den Mannschaften der Kreisliga C die Möglichkeit, frühzeitig in den Wettbewerb einzusteigen.

In den Playoff-Spielen treten ausschließlich Mannschaften der Kreisliga C gegeneinander an. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Kreisliga C ihren Spielbetrieb später aufnimmt als die übrigen Ligen. Durch die vorgeschaltete Playoff-Runde erhalten die Teams bereits früh Pflichtspiele und starten nicht direkt mit einer Begegnung gegen einen bspw. Bezirksligisten in den Pokalwettbewerb. Gleichzeitig sind sie von Beginn an Teil des Möbel Fetzer Bezirkspokals.

Die Auslosung der Playoff-Partien ergab folgende Begegnungen: