 2026-07-17T11:53:53.177Z

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Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Playoff-Runde steht, Auslosung folgt

In den Playoff-Spielen treten ausschließlich Mannschaften der Kreisliga C gegeneinander an.

von red/pm · Heute, 19:54 Uhr · 0 Leser
– Foto: Frank Riedinger

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KL A4 Schwarzwald/Z.
KL B4 Schwarzwald/Z.
Bezirksp. Schwarzw/Z
BL Schwarzwald/Zoll.
KL A1 Schwarzwald/Z.

Mit der Saison 2026/27 startet der Möbel Fetzer Bezirkspokal mit der Playoff-Runde der C-Ligisten. Die Begegnungen wurden bereits ausgelost und bieten den Mannschaften der Kreisliga C die Möglichkeit, frühzeitig in den Wettbewerb einzusteigen.

In den Playoff-Spielen treten ausschließlich Mannschaften der Kreisliga C gegeneinander an. Hintergrund dieser Regelung ist, dass die Kreisliga C ihren Spielbetrieb später aufnimmt als die übrigen Ligen. Durch die vorgeschaltete Playoff-Runde erhalten die Teams bereits früh Pflichtspiele und starten nicht direkt mit einer Begegnung gegen einen bspw. Bezirksligisten in den Pokalwettbewerb. Gleichzeitig sind sie von Beginn an Teil des Möbel Fetzer Bezirkspokals.

Die Auslosung der Playoff-Partien ergab folgende Begegnungen:

Hochmössingen/Aistaig – Goaletics Schura

Suebia/Rottweil II – Bochingen II

FV 08 Rottweil II – SGM Deißlingen/Lauffen III

SGM Aichhalden/Rötenberg II – TV Altoberndorf

SGM Hardt/Lauterbach III – SGM Schramberg/Sulgen III

SGM Aichhalden/Rötenberg III – SV Villingendorf/Herrenzimmern II

SGM Dunningen II/Seedorf III – SGM Irslingen/Epfendorf II

SV 98 Rottweil – SV Heselwangen

SGM Schwenningen/Frohnstetten – SpVgg Truchtelfingen

FC Pfeffingen II – FC Zillhausen

TSV Boll II – TSV Stetten/Hechingen

Türkgücü Tuttlingen – FSV Denkingen II

SV Kolbingen II – SV Tuningen II

VfL Nendingen II – SV Königsheim

Die große Auslosung des Möbel Fetzer Bezirkspokals findet am Donnerstag, 24. Juli 2026 gegen 20:30 Uhr, im Rahmen des Baar-Pokals in Gunningen statt. Dort werden die weiteren Paarungen des Wettbewerbs ermittelt.