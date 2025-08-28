Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Drei Elferkrimis und einige Absagen

Die 1. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wurde heute abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
Spvgg Bochingen II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:3
SGM Durchhausen/Gunningen – SV Tuningen 0:1
SV Waldmössingen II – SG FC Hardt/Lauterbach 0:5
Spvgg Binsdorf – FC Grosselfingen 0:6
SG SV Irslingen / FC Epfendorf II – SG FC Hardt / Lauterbach II 1:3
SV Kolbingen II – SV Spaichingen 1:2
FV 08 Rottweil II – Spvgg Bochingen 1:0
SGM Frittlingen/Wilfingen – SV Egesheim 8:9 n.E.
TSV Straßberg 1903 II – SG Ringingen / FC Killertal 6:5 n.E.
TSV Boll – SG SV Hart / SV Owingen 3:4
SG FC Dunningen / SV Seedorf III – SG FC Hardt / Lauterbach III 1:6
SG Schramberg / SV Sulgen II – SGM Hochmössingen / Aistaig 6:4 n.E.
SGM Dunningen II/Seedorf III II – SV Harthausen 5:4
SC Lindenhof – FV 08 Rottweil 1:0
SpVgg Leidringen – SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II 6:5 n.E.
SG SV Irslingen / FC Epfendorf – SGM Aichhalden/Rötenberg 4:0
SGM Deißlingen / Lauffen II – SV Villingendorf 1:3
SG Weildorf/Bittelbronn – TG Schömberg 3:2
FSV Denkingen II – SV Böttingen 2:4
Spvgg Aldingen – SV Wurmlingen 2:0
SGM Locherhof/Mariazell II – SG VfL Fluorn / SV Winzeln abgebrochen
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst – SV Dotternhausen 0:2
SV Schörzingen – FV Bisingen 4:1
SV Rangendingen II – FC Onstmettingen 6:0
SV Herrenzimmern – SG FC Dunningen / SV Seedorf 0:2
SGM Beffendorf/Bösingen III – SV Waldmössingen 0:3
SG Böhringen / FC Dietingen – SG Schramberg / SV Sulgen 8:10 n.E.
SC Wellendingen – FV Fatihspor Spaichingen 3:0/Wertung
SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstetten II – TSV Frommern 3:5
SG SV Zimmern / SV Horgen II – SV Winzeln 2:1
SGM Aichhalden/Rötenberg II – FC Göllsdorf 4:0
SGM Aichhalden/Rötenberg III – TV Altoberndorf 1:3
FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II – SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 0:5
SV Dotternhausen II – TSV Straßberg 1903 1:4
SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II – Spvgg Truchtelfingen 0:2
SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II – SV Heselwangen 4:2 n.E.
SGM Nusplingen/Obernheim – SV Heiligenzimmern 6:4
FC Steinhofen – TSV Stein 1923 7:2
TSV Stetten Hechingen – SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing 0:2
TSV Geislingen – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 1:2
Türkgücü Tuttlingen – VfL Nendingen 1:2
SV Tuningen II – BSV 07 Schwenningen II 0:7
FC Goaletics Rottweil-Neufra – SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt
SV Königsheim – SC 04 Tuttlingen II 0:1
SV Spaichingen II – FSV Schwenningen 5:2
SV Rot-Weiß 98 Rottweil – SGM Locherhof/Mariazell 1:5
SGM Deißlingen / Lauffen III – FC Suebia Rottweil II 5:2
Spvgg Oberndorf – FC Suebia Rottweil 0:7
SG Ringingen / FC Killertal II – Sportfreunde Sickingen noch nicht gemeldet
Sportfreunde Bitz – 1. FC Burladingen 8:7 n.E.
SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II – TSV Trillfingen abgesagt
SG SV Gosheim / TV Wehingen – Spvgg 06 Trossingen II 3:0
FSV Denkingen – SV Bubsheim 1:5
Türk SV Schramberg – SGM Deißlingen / Lauffen abgesagt
KF Shiqponja Tuttlingen – Spvgg 06 Trossingen abgesagt
SV Seitingen-Oberflacht – SV Renquishausen 4:3
SGM Irndorf/Bärenthal – SV Kolbingen 1:3
TSV Benzingen – FC Pfeffingen 6:5 n.E.
SGM Nusplingen/Obernheim – FV Rot-Weiß Ebingen 2006 3:2
TSV Boll II – SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim 1:6
FC Pfeffingen II – SV Rangendingen 0:4
FC Winterlingen – FC Hechingen 2:3
SG FV Meßstetten/SV Tieringen – SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:3/Wertung