Allgemeines
Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Drei Elferkrimis und einige Absagen

Alle Spiele und Termine gibt es in der Übersicht.

Die 1. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wurde heute abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

1. Runde

Spvgg Bochingen II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:3

SGM Durchhausen/Gunningen – SV Tuningen 0:1

SV Waldmössingen II – SG FC Hardt/Lauterbach 0:5

Spvgg Binsdorf – FC Grosselfingen 0:6

SG SV Irslingen / FC Epfendorf II – SG FC Hardt / Lauterbach II 1:3

SV Kolbingen II – SV Spaichingen 1:2

FV 08 Rottweil II – Spvgg Bochingen 1:0

SGM Frittlingen/Wilfingen – SV Egesheim 8:9 n.E.

TSV Straßberg 1903 II – SG Ringingen / FC Killertal 6:5 n.E.

TSV Boll – SG SV Hart / SV Owingen 3:4

SG FC Dunningen / SV Seedorf III – SG FC Hardt / Lauterbach III 1:6

SG Schramberg / SV Sulgen II – SGM Hochmössingen / Aistaig 6:4 n.E.

SGM Dunningen II/Seedorf III II – SV Harthausen 5:4

SC Lindenhof – FV 08 Rottweil 1:0

SpVgg Leidringen – SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II 6:5 n.E.

SG SV Irslingen / FC Epfendorf – SGM Aichhalden/Rötenberg 4:0

SGM Deißlingen / Lauffen II – SV Villingendorf 1:3

SG Weildorf/Bittelbronn – TG Schömberg 3:2

FSV Denkingen II – SV Böttingen 2:4

Spvgg Aldingen – SV Wurmlingen 2:0

SGM Locherhof/Mariazell II – SG VfL Fluorn / SV Winzeln abgebrochen

SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst – SV Dotternhausen 0:2

SV Schörzingen – FV Bisingen 4:1

SV Rangendingen II – FC Onstmettingen 6:0

SV Herrenzimmern – SG FC Dunningen / SV Seedorf 0:2

SGM Beffendorf/Bösingen III – SV Waldmössingen 0:3

SG Böhringen / FC Dietingen – SG Schramberg / SV Sulgen 8:10 n.E.

SC Wellendingen – FV Fatihspor Spaichingen 3:0/Wertung

SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstetten II – TSV Frommern 3:5

SG SV Zimmern / SV Horgen II – SV Winzeln 2:1

SGM Aichhalden/Rötenberg II – FC Göllsdorf 4:0

SGM Aichhalden/Rötenberg III – TV Altoberndorf 1:3

FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II – SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 0:5

SV Dotternhausen II – TSV Straßberg 1903 1:4

SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II – Spvgg Truchtelfingen 0:2

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II – SV Heselwangen 4:2 n.E.

SGM Nusplingen/Obernheim – SV Heiligenzimmern 6:4

FC Steinhofen – TSV Stein 1923 7:2

TSV Stetten Hechingen – SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing 0:2

TSV Geislingen – SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 1:2

Türkgücü Tuttlingen – VfL Nendingen 1:2

SV Tuningen II – BSV 07 Schwenningen II 0:7

FC Goaletics Rottweil-Neufra – SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt

SV Königsheim – SC 04 Tuttlingen II 0:1

SV Spaichingen II – FSV Schwenningen 5:2

SV Rot-Weiß 98 Rottweil – SGM Locherhof/Mariazell 1:5

SGM Deißlingen / Lauffen III – FC Suebia Rottweil II 5:2

Spvgg Oberndorf – FC Suebia Rottweil 0:7

SG Ringingen / FC Killertal II – Sportfreunde Sickingen noch nicht gemeldet

Sportfreunde Bitz – 1. FC Burladingen 8:7 n.E.

SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II – TSV Trillfingen abgesagt

SG SV Gosheim / TV Wehingen – Spvgg 06 Trossingen II 3:0

FSV Denkingen – SV Bubsheim 1:5

Türk SV Schramberg – SGM Deißlingen / Lauffen abgesagt

KF Shiqponja Tuttlingen – Spvgg 06 Trossingen abgesagt

SV Seitingen-Oberflacht – SV Renquishausen 4:3

SGM Irndorf/Bärenthal – SV Kolbingen 1:3

TSV Benzingen – FC Pfeffingen 6:5 n.E.

SGM Nusplingen/Obernheim – FV Rot-Weiß Ebingen 2006 3:2

TSV Boll II – SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim 1:6

FC Pfeffingen II – SV Rangendingen 0:4

FC Winterlingen – FC Hechingen 2:3

SG FV Meßstetten/SV Tieringen – SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:3/Wertung

