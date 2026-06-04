Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen und Aldingen siegen

Foto: IMAGO IMAGES/Fußballbezirk

SV Bärenthal – Spvgg Aldingen 1:10

Schiedsrichter: Ann Katrin Schilling

Tore: 0:1 Selina Geiger (13.), 0:2 Selina Geiger (23.), 0:3 Anna-Lena Keller (26.), 0:4 Leonie Keilbach (28.), 1:4 Letizia Ferri (34.), 1:5 Selina Geiger (45.+4), 1:6 Leonie Keilbach (48.), 1:7 Leonie Keilbach (74.), 1:8 Charlotte Weiß (83.), 1:9 Annika Hermle (88.), 1:10 Magdalena Hermle (90.+6)

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Das waren die vorherigen Runden bei den Männern

1. Runde

Do., 07.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bochingen II - SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:3

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SG Durchhausen / Gunningen / FC Weigheim - SV Tuningen 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Waldmössingen II - SG FC Hardt / Lauterbach 0:5

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen - TSV Laufen/Eyach 1:3

So., 17.08.25 13:00 Uhr Spvgg Binsdorf - FC Grosselfingen 0:6

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG SV Irslingen / FC Epfendorf II - SG FC Hardt / Lauterbach II 1:3

Mi., 20.08.25 19:30 Uhr SV Kolbingen II - SV Spaichingen 1:2

Do., 21.08.25 19:00 Uhr FV 08 Rottweil II - Spvgg Bochingen 1:0

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SGM Frittlingen/Wilfingen - SV Egesheim 8:9

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG Ringingen / FC Killertal 6:5

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr TSV Boll - SG SV Hart / SV Owingen 3:4

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SG FC Dunningen / SV Seedorf III - SG FC Hardt / Lauterbach III 1:6

So., 24.08.25 12:30 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen II - SGM Hochmössingen / Aistaig 6:4

So., 24.08.25 13:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SV Harthausen 5:4

So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Lindenhof - FV 08 Rottweil 1:0

So., 24.08.25 14:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II 6:5

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG SV Irslingen / FC Epfendorf - FV Aichhalden 4:0

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen II - SV Villingendorf 1:3

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - TG Schömberg 3:2

Di., 26.08.25 18:30 Uhr FSV Denkingen II - SV Böttingen 2:4

Di., 26.08.25 18:30 Uhr Spvgg Aldingen - SV Wurmlingen 2:0

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell II - SG VfL Fluorn / SV Winzeln

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Dotternhausen 0:2

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SV Schörzingen - FV Bisingen 4:1

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SV Rangendingen II - FC Onstmettingen 6:0

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr SV Herrenzimmern - SG FC Dunningen / SV Seedorf 0:2

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SGM Beffendorf/Bösingen III - SV Waldmössingen 0:3

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG Böhringen / FC Dietingen - SG Schramberg / SV Sulgen 8:10

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SC Wellendingen - FV Fatihspor Spaichingen zg. 3:0

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstette II - TSV Frommern 3:5

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Winzeln 2:1

Mi., 27.08.25 19:30 Uhr FV Aichhalden II - FC Göllsdorf 4:0

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - FC Suebia Rottweil 0:7

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FV Aichhalden III - TV Altoberndorf 1:3

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen III - FC Suebia Rottweil II 5:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SGM Locherhof/Mariazell 1:5

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Spaichingen II - FSV Schwenningen 5:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Königsheim - SC 04 Tuttlingen II 0:1

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Goaletics Rottweil-Neufra - SG SV Dürbheim / Mahlstetten

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Tuningen II - BSV 07 Schwenningen II 0:7

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - VfL Nendingen 1:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG Ringingen / FC Killertal II - Sportfreunde Sickingen 3:0

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Geislingen - SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag 1:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Stetten Hechingen - SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing 0:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Steinhofen - TSV Stein 1923 7:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Heiligenzimmern 6:4

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SV Heselwangen 4:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II - Spvgg Truchtelfingen 0:2

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - TSV Straßberg 1903 1:4

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II zg. - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 0:5

Do., 28.08.25 18:30 Uhr FSV Denkingen - SV Bubsheim 1:5

Do., 28.08.25 18:30 Uhr SG SV Gosheim / TV Wehingen - Spvgg 06 Trossingen II 3:0

Do., 28.08.25 18:30 Uhr Sportfreunde Bitz - 1. FC Burladingen 8:7

Do., 28.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II - TSV Trillfingen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr Türk SV Schramberg - SGM Deißlingen/Lauffen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr KF Shiqponja Tuttlingen - Spvgg 06 Trossingen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SV Renquishausen 4:3

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SV Kolbingen 1:3

Do., 28.08.25 19:00 Uhr TSV Benzingen - FC Pfeffingen 6:5

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FV Rot-Weiß Ebingen 2006 3:2

Do., 28.08.25 19:00 Uhr TSV Boll II - SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim 1:6

Do., 28.08.25 19:00 Uhr FC Pfeffingen II - SV Rangendingen 0:4

Do., 28.08.25 19:00 Uhr FC Winterlingen - FC Hechingen 2:3

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SG FV Meßstetten/SV Tieringen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:3



2. Runde

Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach II - SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:2

Di., 16.09.25 17:30 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Schörzingen 4:2

Mi., 17.09.25 19:15 Uhr SC Lindenhof - TSV Laufen/Eyach 3:6

Do., 18.09.25 19:00 Uhr SC Wellendingen - FV 08 Rottweil II 5:0

Do., 25.09.25 19:00 Uhr Spvgg Aldingen - SGM Nusplingen/Obernheim 4:5

Di., 30.09.25 17:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell - SG Schramberg / SV Sulgen 3:2

Di., 30.09.25 17:30 Uhr FC Suebia Rottweil - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 6:3

Di., 30.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Bitz - TSV Trillfingen 3:2

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SV Kolbingen - TSV Frommern 2:0

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SC 04 Tuttlingen II - FC Grosselfingen 1:2

Di., 30.09.25 18:30 Uhr SpVgg Leidringen - SG FC Hardt / Lauterbach III 2:0

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SG Ringingen / FC Killertal II - TSV Benzingen 0:6

Di., 30.09.25 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen II - SV Dotternhausen 1:8

Di., 30.09.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 II - SV Tuningen

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Villingendorf - Spvgg 06 Trossingen 8:9

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Spaichingen II - TSV Straßberg 1903 1:11

Di., 30.09.25 19:00 Uhr Spvgg Truchtelfingen - SV Waldmössingen 0:4

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing - SV Böttingen 1:5

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SG SV Zimmern / SV Horgen II 3:1

Di., 30.09.25 19:00 Uhr FV Aichhalden II - SG Weildorf/Bittelbronn 1:2

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen - SG SV Dürbheim / Mahlstetten

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim - SG FC Hardt / Lauterbach 1:13

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Bubsheim - FC Steinhofen 8:1

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Rangendingen II - SG SV Irslingen / FC Epfendorf 4:2

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:7

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag - SV Rangendingen

Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Egesheim - SGM Dunningen II/Seedorf III II 4:5

Di., 30.09.25 19:00 Uhr VfL Nendingen - TV Altoberndorf 22:0

Di., 30.09.25 19:15 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - FC Hechingen 7:6

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen III - SG SV Gosheim / TV Wehingen 1:7

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SG Schramberg / SV Sulgen II 3:4

Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SG VfL Fluorn / SV Winzeln - SV Spaichingen 1:4



3. Runde

Di., 21.10.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Rangendingen 5:6

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Waldmössingen - SG SV Gosheim / TV Wehingen 3:2

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SV Tuningen - Spvgg 06 Trossingen 0:1

Mi., 22.10.25 19:30 Uhr FC Suebia Rottweil - SG FC Hardt / Lauterbach 0:7

Do., 23.10.25 18:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell - SV Seitingen-Oberflacht 5:7

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen - SG Weildorf/Bittelbronn 7:8

Do., 23.10.25 19:00 Uhr Sportfreunde Bitz - TSV Straßberg 1903 0:1

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - FC Grosselfingen 2:0

Do., 23.10.25 19:00 Uhr SV Spaichingen - TSV Laufen/Eyach 4:2

Do., 23.10.25 19:30 Uhr SV Rangendingen II - VfL Nendingen 8:9

Mi., 29.10.25 19:00 Uhr SGM SV Gruol / SV Erlaheim - SV Dotternhausen 0:1

Mi., 29.10.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SGM Bösingen II/Beffendorf II 2:1

Do., 30.10.25 18:30 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Kolbingen 3:1

Do., 30.10.25 19:00 Uhr SC Wellendingen - TSV Benzingen 1:2

Do., 30.10.25 19:00 Uhr SV Böttingen - SV Bubsheim 3:1

Do., 30.10.25 19:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM Deißlingen/Lauffen 1:5



Achtelfinale

Mi., 12.11.25 19:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM Nusplingen/Obernheim 10:11

Do., 13.11.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM Deißlingen/Lauffen 1:0

Do., 13.11.25 19:00 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Böttingen 7:2

Do., 13.11.25 19:00 Uhr SV Rangendingen - SV Waldmössingen 3:2

Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SG FC Dunningen / SV Seedorf 3:1

So., 14.12.25 14:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SG FC Hardt / Lauterbach 1:4

Mi., 11.03.26 19:00 Uhr TSV Benzingen - SV Dotternhausen 0:3

Mi., 11.03.26 19:00 Uhr VfL Nendingen - SV Spaichingen 2:3



Viertelfinale

Mi., 08.04.26 19:00 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SG FC Hardt / Lauterbach 1:4

Do., 09.04.26 19:00 Uhr SV Rangendingen - TSV Straßberg 1903 0:2

Do., 09.04.26 19:00 Uhr SV Spaichingen - Spvgg 06 Trossingen 3:0

Do., 09.04.26 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SV Dotternhausen 2:4



Halbfinale

Do., 30.04.26 18:30 Uhr SV Spaichingen - SV Dotternhausen 1:3

Do., 30.04.26 19:00 Uhr SG FC Hardt / Lauterbach - TSV Straßberg 1903 1:2

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Das waren die vorherigen Runden bei den Frauen

Achtelfinale

Sa., 06.09.25 17:00 Uhr SV Unterdigisheim - SG Locherhof/Mariazell 1:4

So., 07.09.25 11:00 Uhr SGM Geislingen I/Leidringen II - TSV Stetten Hechingen 0:6

So., 07.09.25 11:00 Uhr SV Bärenthal - SV Beffendorf 5:4

So., 07.09.25 14:00 Uhr SG FC Göllsdorf / Zepfenhan - SpVgg Leidringen 0:9

So., 07.09.25 18:30 Uhr SV Unterdigisheim II zg. - SG Wurmlingen / Nendingen 3:6

Mi., 17.09.25 19:00 Uhr FV Rot-Weiß Ebingen 2006 - TSV Frommern II 3:4

Mi., 24.09.25 19:00 Uhr SV Spaichingen - Spvgg Aldingen 0:3



Viertelfinale

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Wurmlingen / Nendingen - Spvgg Aldingen 0:8

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SG Locherhof/Mariazell - TSV Stetten Hechingen 3:0

Mi., 01.10.25 19:00 Uhr SpVgg Leidringen - SG Sulgen/Hardt 4:6

Sa., 04.10.25 17:00 Uhr SV Bärenthal - TSV Frommern II 5:1



Halbfinale

Sa., 11.04.26 15:00 Uhr Spvgg Aldingen - SG Locherhof/Mariazell 7:5

Di., 12.05.26 19:00 Uhr SV Bärenthal - SG Sulgen/Hardt 2:1