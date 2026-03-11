Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen, Spaichingen weiter

von red · Heute, 22:45 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Schwarzwald/Zollern wurde am heutigen Mittwoch abgeschlossen. Hier gibt es die Übersicht:

Mi., 12.11.25 19:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM Nusplingen/Obernheim 10:11 Do., 13.11.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM Deißlingen / Lauffen 1:0 Do., 13.11.25 19:00 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Böttingen 7:2 Do., 13.11.25 19:00 Uhr SV Rangendingen - SV Waldmössingen 3:2 Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SG FC Dunningen / SV Seedorf 3:1 So., 14.12.25 14:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SG FC Hardt / Lauterbach 1:4

So geht es danach weiter:

Viertelfinale:

Spiel 121: SV Rangendingen vs. TSV Strassberg

Spiel 122: SGM Hart/Owingen vs. SGM Hardt/Lauterbach

Spiel 123: Sieger der Partie VfL Nendingen - SV Spaichingen vs. SpVgg Trossingen

Spiel 124: Sieger der Partie TSV Benzingen - SV Dotternhausen vs. Seitingen-Oberflacht

Halbfinale:

Spiel 125: Sieger Spiel 122 vs. Sieger Spiel 121

Spiel 126: Sieger Spiel 124 vs. Sieger Spiel 123

Finale:

Spiel 12: Sieger Spiel 125 vs. Sieger Spiel 126

