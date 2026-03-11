Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Dotternhausen, Spaichingen weiter

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Schwarzwald/Zollern wurde am heutigen Mittwoch abgeschlossen. Hier gibt es die Übersicht:
Mi., 12.11.25 19:00 Uhr Spvgg 06 Trossingen - SGM Nusplingen/Obernheim 10:11
Do., 13.11.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SGM Deißlingen / Lauffen 1:0
Do., 13.11.25 19:00 Uhr SG SV Hart / SV Owingen - SV Böttingen 7:2
Do., 13.11.25 19:00 Uhr SV Rangendingen - SV Waldmössingen 3:2
Do., 13.11.25 19:30 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SG FC Dunningen / SV Seedorf 3:1
So., 14.12.25 14:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SG FC Hardt / Lauterbach 1:4
TSV Benzingen – SV Dotternhausen 0:3
Tore: 0:1 Anes Kljajic (1.), 0:2 Yannick Capol (30.), 0:3 Anes Kljajic (48.)
---
Viertelfinale:
Spiel 121: SV Rangendingen vs. TSV Strassberg
Spiel 122: SGM Hart/Owingen vs. SGM Hardt/Lauterbach
Spiel 123: Sieger der Partie VfL Nendingen - SV Spaichingen vs. SpVgg Trossingen
Spiel 124: Sieger der Partie TSV Benzingen - SV Dotternhausen vs. Seitingen-Oberflacht
Halbfinale:
Spiel 125: Sieger Spiel 122 vs. Sieger Spiel 121
Spiel 126: Sieger Spiel 124 vs. Sieger Spiel 123
Finale:
Spiel 12: Sieger Spiel 125 vs. Sieger Spiel 126
