Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Die Play-Offs starten

– Foto: Frank Riedinger

Sa., 15.08.26 16:00 Uhr TSV Boll II - TSV Stetten/Hechingen Do., 20.08.26 19:00 Uhr FC Suebia Rottweil II - Spvgg Bochingen II Fr., 21.08.26 19:00 Uhr SGM Hardt/Lauterbach III - SG Schramberg / SV Sulgen III So., 23.08.26 12:00 Uhr VfL Nendingen II - SV Königsheim So., 23.08.26 13:00 Uhr SV Kolbingen II - SV Tuningen II So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg II - TV Altoberndorf So., 23.08.26 13:00 Uhr FC Pfeffingen II - FC Zillhausen So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg III - SGM Villingendorf/Herrenzimmern II So., 23.08.26 13:00 Uhr SGM Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstetten II - Spvgg Truchtelfingen So., 23.08.26 13:00 Uhr FV 08 Rottweil II - SGM Deißlingen/Lauffen III So., 23.08.26 15:00 Uhr SGM Hochmössingen / Aistaig - FC Goaletics Rottweil-Neufra So., 23.08.26 15:00 Uhr SG FC Dunningen / SV Seedorf III - SG SV Irslingen / FC Epfendorf II So., 23.08.26 15:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SV Heselwangen So., 23.08.26 15:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - FSV Denkingen II

1. Runde



Mi., 02.09.26 18:00 Uhr SGM Ringingen/Killertal II - Spvgg Aldingen

Mi., 02.09.26 18:00 Uhr FV Bisingen - TSV Boll

Mi., 02.09.26 18:30 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - 1. FC Burladingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf II - SGM Hardt/Lauterbach II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - TSV Benzingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - Sportfreunde Sickingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - FC 07 Albstadt II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Hart/Owingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Schörzingen/Zepfenhan

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM TSV Geislingen I/SV Heiligenzimmern II - SGM SV Gruol/SV Erlaheim II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSV Harthausen/Scher II - SGM Nusplingen/Obernheim

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - SGM Dunningen I/Seedorf II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr FV 08 Rottweil - FC Steinhofen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM 08 Schramberg/SV Sulgen - SV Heiligenzimmern

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SG Erzingen/Roßwangen/Endingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Ringingen/Killertal - SC Wellendingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Durchhausen/Gunningen/Weigheim - SV Wurmlingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr VfL Nendingen - SV Villingendorf

Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSG Margrethausen - BSV 07 Schwenningen II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag - SV Rangendingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr Spvgg Binsdorf - SV Tuningen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr - SGM Fluorn I/Winzeln II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr FSV Schwenningen - SV Harthausen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Stetten/Haigerlich/Trillfingen II - Sportfreunde Bitz

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Egesheim - SGM Böhringen/Dietingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr TSV Stein 1923 - SC Lindenhof

Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Göllsdorf - SV Spaichingen II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Bösingen II/Beffendorf II - FV Rot-Weiß Ebingen 2006

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg - SGM Dürbheim/Mahlstetten

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SV Rangendingen II

Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Onstmettingen - FC Pfeffingen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Kolbingen - SV Seitingen-Oberflacht

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SGM Rosenfeld/Isingen/Brittheim - SpVgg Leidringen

Do., 03.09.26 18:00 Uhr SV Böttingen - SGM Irslingen/Epfendorf

Do., 03.09.26 18:00 Uhr FC Winterlingen - SV Renquishausen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - TSV Straßberg 1903 II

Do., 03.09.26 18:30 Uhr SGM 08 Schramberg/SV Sulgen II - SGM Gosheim/Wehingen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - FC Suebia Rottweil

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SV Spaichingen

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - TG Schömberg

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SGM Frittlingen/Wilflingen II

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - Spvgg 06 Trossingen II

Do., 03.09.26 18:30 Uhr - SV Waldmössingen II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Frittlingen/Wilflingen - SG SV Zimmern / SV Horgen II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SV Herrenzimmern - TSV Laufen/Eyach

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SGM Bösingen II/Beffendorf II

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Wessingen I/Grosselfingen II - Spvgg Bochingen

Do., 03.09.26 19:00 Uhr SGM Deißlingen/Lauffen II - SGM Mariazell/Locherhof/Stetten-Lackendorf