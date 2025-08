Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: Die 1. Runde beginnt

1. Runde

Do., 07.08.25 19:00 Uhr Spvgg Bochingen II - SGM Bösingen II/Beffendorf II

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SGM Durchhausen/Gunningen - SV Tuningen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Waldmössingen II - SG FC Hardt / Lauterbach

So., 17.08.25 13:00 Uhr SG SV Irslingen / FC Epfendorf II - SG FC Hardt / Lauterbach II

Do., 21.08.25 19:00 Uhr FV 08 Rottweil II - Spvgg Bochingen

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 - SG Ringingen / FC Killertal

Fr., 22.08.25 19:00 Uhr SGM Frittlingen/Wilfingen - SV Egesheim

Sa., 23.08.25 15:00 Uhr TSV Boll - SG SV Hart / SV Owingen

Sa., 23.08.25 16:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SG FC Hardt / Lauterbach III

So., 24.08.25 13:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SV Harthausen

So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Lindenhof - FV 08 Rottweil

So., 24.08.25 14:00 Uhr SpVgg Leidringen - SGM SV Haigerloch/TSV Trillfingen II/Stetten II

So., 24.08.25 15:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen II - SV Villingendorf

So., 24.08.25 15:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - TG Schömberg

Di., 26.08.25 18:30 Uhr Spvgg Aldingen - SV Wurmlingen

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnst - SV Dotternhausen

Di., 26.08.25 19:00 Uhr SV Rangendingen II - FC Onstmettingen

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SGM Beffendorf/Bösingen III - SV Waldmössingen

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG SV Zimmern / SV Horgen II - SV Winzeln

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG Böhringen / FC Dietingen - SG Schramberg / SV Sulgen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Stetten Hechingen - SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Geislingen - SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Spvgg Oberndorf - FC Suebia Rottweil

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Schörzingen - FV Bisingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Benzingen - FC Pfeffingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - FV Rot-Weiß Ebingen 2006

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TSV Boll II - SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Steinhofen - TSV Stein 1923

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SV Heiligenzimmern

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SV Heselwangen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG Erzingen/Roßwangen/Endingen - TSV Laufen/Eyach

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Spvgg Binsdorf - FC Grosselfingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Pfeffingen II - SV Rangendingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim II - Spvgg Truchtelfingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Dotternhausen II - TSV Straßberg 1903

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FV Rot-Weiß Ebingen 2006 II - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Winterlingen - FC Hechingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FSV Denkingen II - SV Böttingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG Schramberg / SV Sulgen II - SGM Hochmössingen / Aistaig

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SG SV Irslingen / FC Epfendorf - SGM Aichhalden/Rötenberg

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell II - SG VfL Fluorn / SV Winzeln

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg III - TV Altoberndorf

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen III - FC Suebia Rottweil II

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Herrenzimmern - SG FC Dunningen / SV Seedorf

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Rot-Weiß 98 Rottweil - SGM Locherhof/Mariazell

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türk SV Schramberg - SGM Deißlingen / Lauffen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Göllsdorf - SGM Aichhalden/Rötenberg II

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Spaichingen II - FSV Schwenningen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Kolbingen II - SV Spaichingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SC Wellendingen - FV Fatihspor Spaichingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Bitz - 1. FC Burladingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FSV Denkingen - SV Bubsheim

Do., 28.08.25 18:00 Uhr KF Shiqponja Tuttlingen - Spvgg 06 Trossingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Königsheim - SC 04 Tuttlingen II

Do., 28.08.25 18:00 Uhr FC Goaletics Rottweil-Neufra - SG SV Dürbheim / Mahlstetten

Do., 28.08.25 18:00 Uhr SV Tuningen II - BSV 07 Schwenningen II

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Türkgücü Tuttlingen - VfL Nendingen

Do., 28.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Sickingen - SG Ringingen / FC Killertal II

Do., 28.08.25 18:30 Uhr SGM SV Hartheim/SV Heinstetten/SV Unterdigisheim II - TSV Trillfingen

Do., 28.08.25 18:45 Uhr Spvgg 06 Trossingen II - SG SV Gosheim / TV Wehingen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - SV Renquishausen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM Irndorf/Bärenthal - SV Kolbingen

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./Frohnstette II - TSV Frommern

Do., 28.08.25 19:00 Uhr SG FV Meßstetten/SV Tieringen - SGM SV Gruol / SV Erlaheim