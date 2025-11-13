 2025-10-30T14:25:35.653Z

Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: 4 Heimsiege, darunter ein 7:2

Das Achtelfinale im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wurde heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:

Achtelfinale

Spvgg 06 Trossingen – SGM Nusplingen/Obernheim 10:11 n.E.

TSV Straßberg 1903 – SGM Deißlingen/Lauffen 1:0

SG SV Hart/SV Owingen – SV Böttingen 7:2

SV Rangendingen – SV Waldmössingen 3:2

SV Seitingen-Oberflacht – SG FC Dunningen/SV Seedorf 3:1

Mi., 19.11.25 19:00 Uhr TSV Benzingen - SV Dotternhausen
So., 14.12.25 14:00 Uhr SG Weildorf/Bittelbronn - SG FC Hardt / Lauterbach
Mi., 11.03.26 19:00 Uhr VfL Nendingen - SV Spaichingen

Das war die 3. Runde

SGM Nusplingen/Obernheim – SV Rangendingen 5:6 n.E.

SV Waldmössingen – SG SV Gosheim/TV Wehingen 3:2

SV Tuningen – Spvgg 06 Trossingen 0:1

FC Suebia Rottweil – SG FC Hardt/Lauterbach 0:7

SGM Locherhof/Mariazell – SV Seitingen-Oberflacht 5:7 n.E.

SG Schramberg / SV Sulgen – SG Weildorf/Bittelbronn 7:8 n.E.

Sportfreunde Bitz – TSV Straßberg 1903 0:1

SGM Dunningen II/Seedorf III II – FC Grosselfingen 2:0

SV Spaichingen – TSV Laufen/Eyach 4:2

SV Rangendingen II – VfL Nendingen 8:9 n.E.

SGM SV Gruol/SV Erlaheim – SV Dotternhausen 0:1
Tor: 0:1 Anes Kljajic (71.)

SGM Nusplingen/Obernheim – SGM Bösingen II/Beffendorf II 2:1

SG SV Hart/SV Owingen – SV Kolbingen 3:1

SC Wellendingen – TSV Benzingen 1:2

SV Böttingen – SV Bubsheim 3:1

SpVgg Leidringen – SGM Deißlingen/Lauffen 1:5

Das war die 2. Runde

SG FC Hardt / Lauterbach II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:2

SG SV Hart / SV Owingen – SV Schörzingen 4:2

SC Lindenhof – TSV Laufen/Eyach 3:6 n.E.
Schiedsrichter: Christian Hildner - Zuschauer: 50

SC Wellendingen – FV 08 Rottweil II 5:0

Spvgg Aldingen – SGM Nusplingen/Obernheim 4:5

SGM Locherhof/Mariazell – SG Schramberg / SV Sulgen 3:2

FC Suebia Rottweil – SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim 6:3

Sportfreunde Bitz – TSV Trillfingen 3:2

SV Kolbingen – TSV Frommern 2:0

SC 04 Tuttlingen II – FC Grosselfingen 1:2
Zuschauer: 100
Tore: 0:1 (15.), 1:1 Jonas Merz (35.), 1:2 Max Carlos Lenhart (44.)

SpVgg Leidringen – SG FC Hardt / Lauterbach III 2:0

SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing – SV Böttingen 1:5

VfL Nendingen – TV Altoberndorf 22:0

SV Egesheim – SGM Dunningen II/Seedorf III II 4:5

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag – SV Rangendingen abgesagt

SGM Dunningen II/Seedorf III II – SGM SV Gruol / SV Erlaheim 0:7

SV Rangendingen II – SG SV Irslingen / FC Epfendorf 4:2

SV Bubsheim – FC Steinhofen 8:1

SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim – SG FC Hardt / Lauterbach 1:13

SGM Deißlingen / Lauffen – SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt

SGM Aichhalden/Rötenberg II – SG Weildorf/Bittelbronn 1:2

SGM Nusplingen/Obernheim – SG SV Zimmern / SV Horgen II 3:1

Spvgg Truchtelfingen – SV Waldmössingen 0:4

SV Spaichingen II – TSV Straßberg 1903 1:11

SV Villingendorf – Spvgg 06 Trossingen 8:9 n.E.

TSV Straßberg 1903 II – SV Tuningen abgesagt

BSV 07 Schwenningen II – SV Dotternhausen 1:8

SG Ringingen / FC Killertal II – TSV Benzingen 0:6

SV Seitingen-Oberflacht – FC Hechingen 7:6 n.E.

SGM Deißlingen / Lauffen III – SG SV Gosheim / TV Wehingen 1:7

SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II – SG Schramberg / SV Sulgen II 3:4

SG VfL Fluorn / SV Winzeln – SV Spaichingen 1:4

