Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern: 2. Runde geht weiter, aber 3 Absagen

Die 2. Runde im Bezirkspokal Schwarzwald/Zollern wird heute fortgesetzt. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SG FC Hardt / Lauterbach II – SGM Bösingen II/Beffendorf II 0:2
SG SV Hart / SV Owingen – SV Schörzingen 4:2
SC Lindenhof – TSV Laufen/Eyach 3:6 n.E.
Schiedsrichter: Christian Hildner - Zuschauer: 50
SC Wellendingen – FV 08 Rottweil II 5:0
Spvgg Aldingen – SGM Nusplingen/Obernheim 4:5
Di., 30.09.25 17:00 Uhr SGM Locherhof/Mariazell - SG Schramberg / SV Sulgen
Di., 30.09.25 17:30 Uhr FC Suebia Rottweil - SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim
Di., 30.09.25 18:30 Uhr Sportfreunde Bitz - TSV Trillfingen
Di., 30.09.25 18:30 Uhr SV Kolbingen - TSV Frommern
Di., 30.09.25 18:30 Uhr SC 04 Tuttlingen II - FC Grosselfingen
Di., 30.09.25 18:30 Uhr SpVgg Leidringen - SG FC Hardt / Lauterbach III
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Egesheim - SGM Dunningen II/Seedorf III II
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SG Ringingen / FC Killertal II - TSV Benzingen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr BSV 07 Schwenningen II - SV Dotternhausen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr TSV Straßberg 1903 II - SV Tuningen abgesagt
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Villingendorf - Spvgg 06 Trossingen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Spaichingen II - TSV Straßberg 1903
Di., 30.09.25 19:00 Uhr Spvgg Truchtelfingen - SV Waldmössingen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM FC Wessingen / FV Bisingen II / FC Grosselfing - SV Böttingen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Nusplingen/Obernheim - SG SV Zimmern / SV Horgen II
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Aichhalden/Rötenberg II - SG Weildorf/Bittelbronn
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen - SG SV Dürbheim / Mahlstetten abgesagt
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SG SV Rosenfeld / Spfr. Ising. / Brittheim - SG FC Hardt / Lauterbach
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Bubsheim - FC Steinhofen
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SV Rangendingen II - SG SV Irslingen / FC Epfendorf
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Dunningen II/Seedorf III II - SGM SV Gruol / SV Erlaheim
Di., 30.09.25 19:00 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag - SV Rangendingen abgesagt
Di., 30.09.25 19:00 Uhr VfL Nendingen - TV Altoberndorf
Di., 30.09.25 19:15 Uhr SV Seitingen-Oberflacht - FC Hechingen
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SGM Deißlingen / Lauffen III - SG SV Gosheim / TV Wehingen
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr SGM Stetten-Salmendingen/Melchingen/Hörschwag II - SG Schramberg / SV Sulgen II
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr SG VfL Fluorn / SV Winzeln - SV Spaichingen