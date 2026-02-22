Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: SV Allmersbach und Obersontheim siegen

Das Viertelfinale des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurde heute fortgesetzt. Hier sind alle Spiele in der Übersicht:
Spvgg Rommelshausen – TSV Schornbach 1:4
Tore: 0:1 Dominik Parham (19.), 0:2 Joel Zinsser (39.), 1:2 Georgios Liakas (46.), 1:3 Anas Hammouda (51. Foulelfmeter), 1:4 Dominik Parham (56.)
Rot: Daniel Gaibler (80./Spvgg Rommelshausen)
--
SV Allmersbach – TSV Gaildorf 3:1
Tore: 1:0 Marius Gebhardt (21.), 2:0 Levin Bareis (61.), 2:1 Viktor Solodkyi (76.), 3:1 Marius Weller (83.)
Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Schmiden abgesagt
---
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - SV Allmersbach 0:5
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach II 2:1
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr SV Allmersbach II - TSV Schornbach 1:4
Mi., 12.11.25 19:30 Uhr TV Oeffingen II - TSV Schmiden 0:5
---
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TSV Schwaikheim III - SV Allmersbach II 3:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TB Beinstein II - TSV Schmiden 0:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:1
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - SV Remshalden 5:3
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TSV Schornbach II - SV Breuningsweiler 5:4
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TV Oeffingen II - 1. FC Hohenacker 2:0
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TSV Rudersberg - SV Allmersbach 1:5
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TSV Crailsheim II - SSV Schwäbisch Hall II 3:6
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - SC Steinbach-Comburg 7:3
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - TSV Obersontheim 0:2
Mi., 22.10.25 19:30 Uhr TV Rot am See - TSV Gaildorf 0:9
Mi., 29.10.25 19:30 Uhr VfR Birkmannsweiler - TSV Schornbach 0:2
__________________________________________________________________________________________________
