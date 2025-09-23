Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: SC Steinbach-Comburg siegt knapp

Die 3. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall hat am heutigen Dienstag begonnen. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:

---

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Haubersbronn II

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr VfR Murrhardt - SV Breuningsweiler

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hohenacker - TSC Murrhardt

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - TSV Rudersberg

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SSV Steinach-Reichenbach - VfR Birkmannsweiler

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Schwaikheim III - FC Kosova Kernen

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - SC Urbach II

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach III - SV Allmersbach III

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TB Beinstein - TSV Schornbach

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Weiler/Rems II - SV Allmersbach II

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Hessental - TSV Gaildorf

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - SV Tüngental

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Rot am See - VfL Mainhardt

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Gailenkirchen-Gottwollshausen - Sportfreunde DJK Bühlerzell

Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Obersontheim - TSV Michelfeld 1954

Mi., 24.09.25 20:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - FC Honhardt

Do., 25.09.25 19:30 Uhr SV Hegnach - TSV Schornbach II

Do., 25.09.25 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - FSV Waiblingen II

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Oeffingen II - TV Stetten II

Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Stetten - TSV Schmiden

Mi., 01.10.25 20:00 Uhr TSV Crailsheim II - SGM Jagstheim/Onolzheim

Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TB Beinstein II - SC Korb

Do., 09.10.25 19:30 Uhr SG Schorndorf II - SV Remshalden



