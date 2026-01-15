Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Kracher im Viertelfinale gezogen

+ 108 weitere

Im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall fand die Auslosung der nächsten Runden im Bezirkspokal der Herren und Frauen statt. Folgende Partien wurden dabei aus dem Lostopf gezogen.

So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf So., 22.02.26 14:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach So., 22.02.26 14:30 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - TSV Schmiden So., 22.02.26 14:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - TSV Obersontheim

Das ist das Viertelfinale der Herren

12.11.25 TSV Oberbrüden - SV Allmersbach 0:5 12.11.25 Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach II 2:1 12.11.25 SV Allmersbach II - TSV Schornbach 1:4 12.11.25 TV Oeffingen II - TSV Schmiden 0:5

Das war die 5. Runde (Altkreis Rems/Murr)

Das war die 4. Runde (Altkreis Rems/Murr)

22.10.25 TSV Schwaikheim III - SV Allmersbach II 3:5

22.10.25 TB Beinstein II - TSV Schmiden 0:4

22.10.25 TSV Oberbrüden - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:1

22.10.25 Spvgg Rommelshausen - SV Remshalden 5:3

22.10.25 TSV Schornbach II - SV Breuningsweiler 5:4

22.10.25 TV Oeffingen II - 1. FC Hohenacker 2:0

22.10.25 TSV Rudersberg - SV Allmersbach 1:5

29.10.25 VfR Birkmannsweiler - TSV Schornbach 0:2

Das war die 4. Runde (Altkreis Hall)

22.10.25 TSV Crailsheim II - SSV Schwäbisch Hall II 3:6

22.10.25 Sportfreunde DJK Bühlerzell - SC Steinbach-Comburg 7:3

22.10.25 SpVgg Gammesfeld - TSV Obersontheim 0:2

22.10.25 TV Rot am See - TSV Gaildorf 0:9

Das ist das Halbfinale der Frauen

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sieger SK Fichtenberg/SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzheim II - SV Winnenden

Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SG Schorndorf

Das war das Viertelfinale bei den Frauen

12.11.25 SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - SpVgg Gammesfeld 0:3

12.11.25 FC Welzheim - SV Winnenden 0:1

13.11.25 Spvgg Rommelshausen - SG Schorndorf 0:3

01.03.26 SK Fichtenberg - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II