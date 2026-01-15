Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Kracher im Viertelfinale gezogen

Im Fußballbezirk Rems/Murr/Hall fand die Auslosung der nächsten Runden im Bezirkspokal der Herren und Frauen statt. Folgende Partien wurden dabei aus dem Lostopf gezogen.
Das ist das Viertelfinale der Herren
So., 22.02.26 14:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Gaildorf
So., 22.02.26 14:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach
So., 22.02.26 14:30 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - TSV Schmiden
So., 22.02.26 14:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - TSV Obersontheim
Das war die 5. Runde (Altkreis Rems/Murr)
12.11.25 TSV Oberbrüden - SV Allmersbach 0:5
12.11.25 Spvgg Rommelshausen - TSV Schornbach II 2:1
12.11.25 SV Allmersbach II - TSV Schornbach 1:4
12.11.25 TV Oeffingen II - TSV Schmiden 0:5
Das war die 4. Runde (Altkreis Rems/Murr)
22.10.25 TSV Schwaikheim III - SV Allmersbach II 3:5
22.10.25 TB Beinstein II - TSV Schmiden 0:4
22.10.25 TSV Oberbrüden - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:1
22.10.25 Spvgg Rommelshausen - SV Remshalden 5:3
22.10.25 TSV Schornbach II - SV Breuningsweiler 5:4
22.10.25 TV Oeffingen II - 1. FC Hohenacker 2:0
22.10.25 TSV Rudersberg - SV Allmersbach 1:5
29.10.25 VfR Birkmannsweiler - TSV Schornbach 0:2
Das war die 4. Runde (Altkreis Hall)
22.10.25 TSV Crailsheim II - SSV Schwäbisch Hall II 3:6
22.10.25 Sportfreunde DJK Bühlerzell - SC Steinbach-Comburg 7:3
22.10.25 SpVgg Gammesfeld - TSV Obersontheim 0:2
22.10.25 TV Rot am See - TSV Gaildorf 0:9
Das ist das Halbfinale der Frauen
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr Sieger SK Fichtenberg/SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzheim II - SV Winnenden
Mi., 01.04.26 19:30 Uhr SpVgg Gammesfeld - SG Schorndorf
Das war das Viertelfinale bei den Frauen
12.11.25 SGM Rieden / Michelbach/B / Tüngental - SpVgg Gammesfeld 0:3
12.11.25 FC Welzheim - SV Winnenden 0:1
13.11.25 Spvgg Rommelshausen - SG Schorndorf 0:3
01.03.26 SK Fichtenberg - SGM TSV Crailsheim II/VfB Jagstheim II/SV Onolzhei II