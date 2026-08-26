Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: FSV Waiblingen II besiegt Kosova Kernen

Die Quali-Runde im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall wurde am heutigen Mittwoch fortgesetzt. Auf FuPa gibt es die Übersicht dazu.
FSV Waiblingen II – FC Kosova Kernen 2:0
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Do., 27.08.26 19:45 Uhr Türkspor Schorndorf - Anagennisis Schorndorf
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Mi., 09.09.26 18:30 Uhr FSV Weiler zum Stein - FSV Waiblingen II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Plüderhausen - TSV Nellmersbach II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr VfL Winterbach - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr VfL Waiblingen - SV Breuningsweiler
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SC Fornsbach - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Winnenden - SV Remshalden
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Neustadt - SK Fichtenberg
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Schwaikheim II - SGM Erbstetten/TSG Backnang II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Schmiden II - SV Steinbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Lippoldsweiler - SC Korb
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Leutenbach - TSV Schmiden
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SSV Steinach-Reichenbach - SV Unterweissach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen II - TSV Schornbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Jat Fellbach - SGM Fornsbach II/VfR Murrhardt III/Kirchenkirnberg II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TV Stetten II - TB Beinstein
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach II - TSV Schwaikheim
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Strümpfelbach - TSV Miedelsbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Breuningsweiler II - Spvgg Rommelshausen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TV Oeffingen II - SV Fellbach II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - VfR Birkmannsweiler
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Althütte - SF Höfen-Baach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSC Murrhardt II - TV Stetten
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TB Beinstein II - Großer Alexander Backnang
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SC Korb II - ASGI Schorndorf
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Schlechtbach - SV Steinbach II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Welzheim - SV Kaisersbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FV Sulzbach/Murr II - SV Hertmannsweiler
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - TURA Untermünkheim
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr VfL Mainhardt - SpVgg Satteldorf
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SGM Jagstheim/Onolzheim - Sportfreunde DJK Bühlerzell
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Gaildorf II - TV Rot am See
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Tüngental - TSV Dünsbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr FC Langenburg - SV Gründelhardt-Oberspeltach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SGM Tiefenbach/Goldbach - TSV Sulzdorf
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Brettheim - TSV Gerabronn
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SC Steinbach-Comburg - SpVgg Gammesfeld
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SV Westgartshausen - TSV Hessental
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr Sportfreunde Schwäbisch Hall II - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Michelfeld 1954 - FC Matzenbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SGM Obersontheim/Vellberg - TSV Ilshofen II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SpVgg Gammesfeld II - SpVgg Satteldorf II
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr SGM Rosengarten - FC Billingsbach
Mi., 09.09.26 19:30 Uhr TSV Braunsbach - Sportfreunde Schwäbisch Hall II
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Hertmannsweiler II - TSV Rudersberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II - SV Spiegelberg
Do., 10.09.26 19:30 Uhr FC Welzheim II - TSC Murrhardt
Do., 10.09.26 19:30 Uhr VfR Murrhardt -
Do., 10.09.26 19:30 Uhr SV Kaisersbach II - TSV Nellmersbach