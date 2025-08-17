Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Einige Überraschungen und auch ein 13:1

Die 1. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurde am heutigen Sonntag fortgesetzt. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
1. Runde
FC Oberrot – TV Rot am See 1:4
Tore: 0:1 Benjamin Früh (16.), 1:1 Lucas Puppe (44.), 1:2 Sven Maier (69.), 1:3 Benjamin Früh (74.), 1:4 Hannes Varga (85.)
SpVgg Gammesfeld – SSV Stimpfach 6:1
SGM Jagstheim/Onolzheim – SV Brettheim 4:0
SV Ingersheim – Sportfreunde DJK Bühlerzell II 3:1
Tore: 1:0 Jannik Schnabl, 2:1 Giorgi Toroshelidze, 3:1 Giorgi Toroshelidze, 1:1 Tobias Häußler
SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II – FC Welzheim II 2:1 n.V.
Tore: 0:1 (25.), 1:1 Dennis Briegel (57.), 2:1 Marian Bühler (117.)
TSV Gaildorf II – SV Gailenkirchen-Gottwollshausen 2:6
Tore: 1:0 Daniel Klenk (8.), 1:1 (12.), 1:2 Daniel Klenk (33.), 1:3 Daniel Klenk (39.), 1:4 Lukacs-Roland Elekes (44.), 1:5 Dominik Bitsch (49.), 2:5 (58.), 2:6 Noe Samuel Sivi (90.)
SV Hertmannsweiler II – FC Viktoria Backnang 5:7 n.V.
TSV Schwaikheim III – ASGI Schorndorf 3:2
TSC Murrhardt II – TSV Haubersbronn II 0:3
SGM Neustadt II/Hohenacker III II – TSV Nellmersbach 1:13
SG TSV A`weiler / Mainhardt II – TSV Hessental II 5:0
Schiedsrichter: Danny Rödel
Tore: 1:0 Vincent Latiano (1.), 2:0 Rico Schift (30.), 3:0 Ahsante Treffert (55.), 4:0 Vincent Latiano (70.), 5:0 Vincent Latiano (75.)
SGM Rosengarten II – TSV Gerabronn 1:2
Tore: 0:1 Cris Dumalski (7.), 1:2 Elias Göller (88.)
TSV Michelbach/Bilz – SpVgg Satteldorf II 2:1
FC Matzenbach – TSV Gaildorf 1:3
Tore: 0:1 Philipp Kees (21. Handelfmeter), 1:1 Soner Basar (45.+1), 1:2 Finn-Fabian Kuhr (55.), 1:3 Robin Fritz (67.)
FV Sulzbach/Murr II – TSV Schornbach II 0:3
SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – TSV Michelfeld 1954 1:3
Tore: 0:1 Luca Gebert (13.), 1:1 Markus Wilhelm (69. Foulelfmeter), 1:2 Felix Nierichlo (83. Foulelfmeter), 1:3 Manuel Huber (89.)
TAHV Gaildorf – SGM Rosengarten 0:3
FC Billingsbach – TSV Ilshofen II 2:6
Schiedsrichter: Ralf Hoffmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Tim Luca Laidig (5.), 0:2 Marco Götz (20. Foulelfmeter), 0:3 Noah Kappler (33.), 0:4 Marco Götz (40.), 0:5 Nevio Luis Bareiß Teixeira (47.), 0:6 Noah Kappler (54.), 1:6 Steffen Kümmerer (80.), 2:6 Patrick Jakob (90.)
SC Bibersfeld – TSV Hessental 1:3
Schiedsrichter: Thorsten Genthner
Tore: 1:0 Patrick Schacher, 1:1 Yannik Frey, 1:2 Amir Nabil, 1:3 Mansour Ahmadi
FC Langenburg – SC Steinbach-Comburg 1:6
Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Paul Müller (6.), 1:1 Leon Vogel (14. Foulelfmeter), 1:2 Benny Kiesel (43.), 1:3 Philipp Müller (44.), 1:4 Philipp Müller (55.), 1:5 Philipp Müller (78.), 1:6 Lukas Schmidt (93.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Schreiber (SC Steinbach-Comburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Joachim Fritsch (80.).
SV Plüderhausen – VfR Birkmannsweiler 0:6
Tore: 0:1 Nils Andrä (11.), 0:2 Lenny Seemann (20.), 0:3 Muammer Gözütok (32. Foulelfmeter), 0:4 Muammer Gözütok (48.), 0:5 Jannis Kögel (55.), 0:6 Julian Kögel (76.)
SV Spiegelberg – SC Urbach 4:1
TSV Haubersbronn – SF Höfen-Baach 0:5
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Ismail Cangür (15.), 0:2 Dachil Gemal (18.), 0:3 Jeremy Gonzalez (32.), 0:4 Ismail Cangür (60.), 0:5 Dachil Gemal (70.)
Spvgg Rommelshausen – TSV Schwaikheim 6:4
Tore: 1:0 Claudio Paterno (17.), 1:1 Pascal Conti (45.), 2:1 Yaqoub Ammar (52.), 3:1 Richard Wolf (54.), 4:1 Georgios Liakas (57.), 4:2 Alexander Simmel (65.), 4:3 Pascal Conti (70.), 5:3 Georgios Liakas (73. Foulelfmeter), 6:3 Albin Xhoni (97.), 6:4 Pascal Conti (98.)
TSV Michelfeld 1954 II – FC Honhardt abgesagt
TSV Braunsbach – SC Bühlertann 2:7
Tore: 0:1 (1.), 0:2 (33.), 0:3 (45.), 0:4 (57.), 0:5 (64.), 1:5 (65.), 0:6 (73.), 0:7 (82.), 2:7 (90.)
TURA Untermünkheim II – TSV Vellberg 2:5
Tore: 1:1 Max Butzer (37.), 2:2 Samuel Weidner (56.)
TSV Blaufelden – SV Westgartshausen 6:2
Tore: 0:1 Mervin Hahn (6.), 1:1 (37.), 2:1 Adrian Stutz (41.), 3:1 Leon Heger (53.), 2:3 Kevin Weikum (61.), 4:2 Brandon Weber (72.), 5:2 Leon Heger (80.), 6:2 Leon Heger (85.)
TSV Dünsbach – SGM Kreßberg 5:2
SGM Tiefenbach/Goldbach – TSG Kirchberg/Jagst abgesagt
SV Tüngental – VfR Altenmünster 6:2
TSV Schrozberg – Spvgg Unterrot 6:2
Tore: 1:0 Ronny Hoffmann, 2:0 Moritz Jung, 3:0 Moritz Jung, 4:0 Marlon Kramer, 5:2 Sebastian Haag, 6:2 Ronny Hoffmann
SV Gründelhardt-Oberspeltach – TSV Obersontheim 1:2
Zuschauer: 150
Tore: 1:1 Michael Schloßstein (45.), 1:2 Kai Graf (83.)
SG Ottendorf/Eutendorf – SGM Marktlustenau/Ellrichshausen 13:1
Tore: 1:0 Philipp Krupp (3.), 2:0 Maxi Reissner (11.), 3:0 Leon Hadun (13.), 4:0 Maxi Reissner (14.), 5:0 Patrik Kinderknecht (27.), 6:0 Patrik Kinderknecht (37.), 7:0 Dominik Schön (43.), 8:0 Leon Hadun (45.), 9:0 Philipp Krupp (50.), 10:0 Niklas Maier (54.), 11:0 Leon Hadun (77.), 12:1 Patrik Kinderknecht (88.), 13:1 Philipp Krupp (89.)
SGM Unterdeufstetten I/Matzenbach II – SC Wiesenbach 5:8 n.E.
SG Weinstadt II – SV Remshalden 1:2
Großer Alexander Backnang – FC Kosova Kernen 1:2
FC Welzheim – SV Allmersbach 1:2
Schiedsrichter: Sebastian Reif
Tore: 1:0 Nico Dyrska (1. Handelfmeter), 1:1 Levin Bareis (5.), 1:2 Benjamin Mayer (45.+3)
Gelb-Rot: Marius Weller (79./SV Allmersbach/)
Gelb-Rot: Lukas Lehmann (81./FC Welzheim/)
TSV Miedelsbach – SV Breuningsweiler II 3:1
TSV Schwaikheim II – FV Sulzbach/Murr 0:3
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – TSV Schornbach 1:4
Tore: 0:1 Berkant Salman (3.), 0:2 Zaharia Erriah (32.), 0:3 Berkant Salman (50.), 1:3 Innocent Obidinma Chigozie (57.), 1:4 Anas Hammouda (94.)
FC Jat Fellbach – TB Beinstein 1:6
SV Hertmannsweiler – VfR Murrhardt 0:4
Tore: 0:1 Jan Niklas Schommer (46.), 0:2 Jan Niklas Schommer (50.), 0:3 Eron Demaku (89.), 0:4 Lars Kleemann (92.)
SV Kaisersbach II – TV Stetten 1:6
TSV Schmiden – SG Oppenweiler-Strümpfelbach 3:2
Tore: 0:1 Moritz Stoppel (28.), 1:1 Daniel Acri (58.), 2:1 Zama Tibu Fru Gustave (66.), 2:2 Moritz Stoppel (90.), 3:2 Matthias Sessa (90.+7)
TSV Strümpfelbach – SV Unterweissach II 3:1
Tore: 1:0 Thomas Steinkrug (1.), 1:1 Lennart Nagel (27.), 2:1 Lucas Riebesam (40.), 3:1 (90.)
Rot: Dennis Drechsel (25./TSV Strümpfelbach/)
KSV Zrinski Waiblingen – FC Winnenden 3:1
TV Weiler/Rems – SV Breuningsweiler 0:3
Tore: 0:1 Yannik Moll (18. Foulelfmeter), 0:2 Christian Stecher (48.), 0:3 Linus Sohmer (53.)
TSV Neustadt – FSV Weiler zum Stein 1:5
TSG Buhlbronn – TSV Schmiden II 4:3
Schiedsrichter: Horst Philipps - Zuschauer: 57
Tore: 1:0 Martin Gösche (26.), 1:1 Paul Zietal (29.), 1:2 Paul Zietal (38.), 2:2 Lamin Jatta (54.), 2:3 Paul Zietal (63.), 3:3 Naoufel Jaouadi (72.), 4:3 Felix-Alexander Dannenbauer (77. Eigentor)
SV Plüderhausen II – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 0:3
TSC Murrhardt – Anagennisis Schorndorf 3:0
TSV Schlechtbach – SV Allmersbach III 0:4
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Philipp Weller (13.), 0:2 Philipp Weller (46.), 0:3 Philipp Weller (56.), 0:4 Lion Karsch (73.)
SG Oppenweiler-Strümpfelbach II – SV Steinbach 1:2
Tore: 1:1 Taner Bakir (62.), 1:2 Marius Seitter (71.)
SC Korb II – SV Unterweissach 0:6
Tore: 0:1 Michl Bauer (20.), 0:2 Lucca Volkmer (39.), 0:3 Tim Kaltenthaler (52.), 0:4 Denis Krug (61.), 0:5 Ben Oestreich (73.), 0:6 Ben Oestreich (77.)
SV Steinbach II – SSV Steinach-Reichenbach 2:7
TSV Nellmersbach II – SV Fellbach II 1:5
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SSV Steinach-Reichenbach II - SV Hegnach II