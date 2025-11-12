Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Eine Überraschung und drei klare Siege

Die 5. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall ging am heutigen Mittwoch über die Bühne. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
TSV Oberbrüden – SV Allmersbach 0:5
Tore: 0:1 Mario Greiner (25.), 0:2 Levin Bareis (70.), 0:3 Yusuf Dik (75.), 0:4 Marius Weller (79.), 0:5 Hannes Theilacker (84.)
Spvgg Rommelshausen – TSV Schornbach II 2:1
Tore: 0:1 Dennis Lednig (5.), 1:1 Claudio Paterno (25.), 2:1 Georgios Liakas (33.)
Rot: Claudio Paterno (55./Spvgg Rommelshausen)
Besondere Vorkommnisse: Georgios Liakas (Spvgg Rommelshausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Moritz Geiss (35.).
SV Allmersbach II – TSV Schornbach 1:4
Tore: 0:1 Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (18.), 1:1 Christian Seitz (45.+8), 1:2 Nico Klasik (49.), 1:3 Jesus Marcelo Alonso Molina Alvarez (52.), 1:4 Berkant Salman (66.)
TV Oeffingen II – TSV Schmiden 0:5
Tore: 0:1 Eduardo Chacon Pineda (21.), 0:2 Silas Puppa (45.+4), 0:3 Eduardo Chacon Pineda (54.), 0:4 Elian Hasani (74.), 0:5 Tommaso Siena (75.)
+++
TSV Schwaikheim III – SV Allmersbach II 3:5
Tore: 0:1 Lion Karsch (18. Handelfmeter), 0:2 Leon Handel (60.), 0:3 Christian Seitz (61.), 1:3 Sandro Asiain Soto (69.), 2:3 Sandro Asiain Soto (83. Foulelfmeter), 3:3 Andre Pavlic (86. Foulelfmeter), 3:4 Felix Wüst (90.+3), 3:5 Christian Seitz (90.+5)
Rot: Florian Rischawy (42./TSV Schwaikheim III)
Rot: Benjamin Ring (78./TSV Schwaikheim III)
TB Beinstein II – TSV Schmiden 0:4
Tore: 0:1 Roland Teiko (27.), 0:2 Eduardo Chacon Pineda (64.), 0:3 Agon Islami (74.), 0:4 Vincenzo Forciniti (86.)
TSV Oberbrüden – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:1
Spvgg Rommelshausen – SV Remshalden 5:3
TSV Schornbach II – SV Breuningsweiler 5:4 n.V.
Tore: 0:1 Niko Bubak (8.), 0:2 Daniel Fetzer (23.), 1:2 Marco Moreira (43.), 2:2 Marco Moreira (50.), 3:2 Kevin Mezger (53.), 3:3 Gianluca Canzoniero (79.), 4:3 Batu Kirli (86.), 4:4 Mario Mutic (88. Foulelfmeter), 5:4 Deni Czogala (106.)
Gelb-Rot: Batu Kirli (90./TSV Schornbach II)
TV Oeffingen II – 1. FC Hohenacker 2:0
TSV Rudersberg – SV Allmersbach 1:5
Zuschauer: 90
Tore: 0:1 Nils Thomann (2.), 0:2 Mario Greiner (12.), 0:3 Marius Weller (13.), 0:4 Yusuf Dik (35.), 1:4 Paul Conradi (56.), 1:5 Marius Weller (70.)
TSV Crailsheim II – SSV Schwäbisch Hall II 3:6 n.V.
Tore: 1:0 Patrik Horvath (17.), 2:0 Leon Zauritz (45.+1), 2:1 Samuel Denis Obot (52.), 3:1 Patrik Horvath (72.), 3:2 Emre Vural (81.), 3:3 Samuel Denis Obot (83.), 3:4 Mohamed Ajtelhadi (98.), 3:5 Samuel Denis Obot (108.), 3:6 Mohamed Ajtelhadi (113.)
Sportfreunde DJK Bühlerzell – SC Steinbach-Comburg 7:3
Tore: 1:0 Maximilian Fischer (9.), 2:0 Christian Stein (30.), 3:0 Christian Stein (35.), 4:0 Sebastian Korcz (50.), 5:1 Amadeus Trittner (61.), 6:2 Florian Kachel (75.), 7:2 Sebastian Korcz (86.)
SpVgg Gammesfeld – TSV Obersontheim 0:2
Tore: 0:1 Kai Graf (55.), 0:2 Tim Blümel (62. Handelfmeter)
TV Rot am See – TSV Gaildorf 0:9
Schiedsrichter: Cihan Aksoy - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Viktor Solodkyi (4.), 0:2 Benjamin Korff (8.), 0:3 Okan Tüysüz (26. Foulelfmeter), 0:4 Viktor Solodkyi (34.), 0:5 Tom Berger (47. Foulelfmeter), 0:6 Hendrik Franken (50.), 0:7 Okan Tüysüz (55.), 0:8 Taner Tokalakoglu (72.), 0:9 Tom Berger (90.)
---
VfR Birkmannsweiler – TSV Schornbach 0:2
Tore: 0:1 Jakob Biedermann (30.), 0:2 Firat Kaya (58.)