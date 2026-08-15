Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Ein 0:18 (!) und ein 1:9

Die Qualirunde und die 1. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurden am heutigen Samstag fortgesetzt. Hier sind alle Spiele im Überblick:
1. Runde
SpVgg Gammesfeld II – TSG Kirchberg/Jagst 2:1
Schiedsrichter: Dieter Bembenek
Tore: 1:0 Andreas Schmieg (35.), 2:0 Jonathan Hertlein (45.+1), 2:1 Thomas Raabe (70.)
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Türkspor Schorndorf II – SSV Steinach-Reichenbach 0:18
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
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1. Runde
Spvgg Unterrot – FC Matzenbach 1:9
Schiedsrichter: Markus Bührer
Sportfreunde DJK Bühlerzell – SGM Honhardt/Stimpfach 2:0
Tore: 1:0 Maxi Stowasser (10.), 2:0 Kubilay Köksal (38.)
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Qualifikation
So., 16.08.26 11:00 Uhr SG Schorndorf II - TSV Nellmersbach 0:3/Wertung
So., 16.08.26 12:45 Uhr SV Kaisersbach II - SSV Steinach-Reichenbach II
So., 16.08.26 13:00 Uhr Spvgg Rommelshausen II - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
So., 16.08.26 13:30 Uhr SV Spiegelberg II - FC Welzheim II
So., 16.08.26 13:30 Uhr TSV Haubersbronn II - Großer Alexander Backnang
So., 16.08.26 13:30 Uhr TV Weiler/Rems II - FC Jat Fellbach
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Hegnach - SV Kaisersbach 0:3/Wertung
So., 16.08.26 16:00 Uhr FV Sulzbach/Murr - TSC Murrhardt
So., 16.08.26 16:00 Uhr TB Beinstein II - SV Allmersbach III 3:0/Wertung
So., 16.08.26 16:00 Uhr TV Stetten II - SV Remshalden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr 1. FC Hohenacker III - SV Steinbach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Unterweissach II - FC Welzheim
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Breuningsweiler II - SGM Aspach
So., 16.08.26 16:00 Uhr SG Weinstadt II - FSV Weiler zum Stein
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Hertmannsweiler II - VfL Winterbach II
1. Runde
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Crailsheim II - VfL Mainhardt
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Dünsbach - TSV Blaufelden
Qualifikation
So., 16.08.26 16:00 Uhr SF Großerlach - TV Oeffingen II
So., 16.08.26 16:00 Uhr VfR Birkmannsweiler II - SV Hertmannsweiler
So., 16.08.26 16:00 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - SV Plüderhausen
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Schornbach - SC Urbach
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Leutenbach - 1. FC Hohenacker
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Allmersbach II - SV Breuningsweiler
So., 16.08.26 16:00 Uhr SVG Kirchberg - TV Stetten
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Neustadt/Hohenacker II - TSV Schmiden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Althütte - SV Hegnach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Miedelsbach - KSV Zrinski Waiblingen 3:0/Wertung
1. Runde
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Westgartshausen - SC Bühlertann
So., 16.08.26 16:00 Uhr SC Bibersfeld - SpVgg Satteldorf II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Sulzdorf - SGM Kreßberg
So., 16.08.26 16:00 Uhr VfR Altenmünster - TSV Michelfeld 1954
So., 16.08.26 16:00 Uhr SC Wiesenbach - SGM Obersontheim/Vellberg
So., 16.08.26 16:00 Uhr TURA Untermünkheim II - SV Tüngental
So., 16.08.26 16:00 Uhr SC Steinbach-Comburg II - SSV Schwäbisch Hall II
So., 16.08.26 16:00 Uhr FC Billingsbach - SG Ottendorf/Eutendorf
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Ingersheim - TV Rot am See
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Ammertsweiler/VfL Mainhardt II - SGM Rosengarten
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Unterdeufstetten - TSV Braunsbach
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Hessental II - Sportfreunde Schwäbisch Hall II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Vellberg/Obersontheim II - TSV Ilshofen II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Marktlustenau/Ellrichshausen - TSV Gaildorf II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Rosengarten II - SpVgg Gammesfeld
Qualifikation
So., 16.08.26 16:00 Uhr KTSV Hößlinswart - SF Höfen-Baach
1. Runde
So., 16.08.26 16:30 Uhr TSV Schrozberg - SpVgg Satteldorf
Qualifikation
So., 16.08.26 16:30 Uhr SV Spiegelberg - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend
So., 16.08.26 16:30 Uhr TSV Haubersbronn - SV Unterweissach
1. Runde
So., 16.08.26 17:00 Uhr SpVgg Hengstfeld-Wallhausen - SC Steinbach-Comburg
Qualifikation
So., 16.08.26 17:30 Uhr TV Weiler/Rems - TSV Schmiden
Mi., 26.08.26 19:30 Uhr FC Kosova Kernen - FSV Waiblingen II
Do., 27.08.26 19:45 Uhr Türkspor Schorndorf - Anagennisis Schorndorf