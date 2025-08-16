Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Drei deutliche Heimsiege

Die 1. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurde am heutigen Samstag fortgesetzt. Allerdings gibt es eine weitere Spielabsage. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
1. Runde
FC Oberrot – TV Rot am See 1:4
Tore: 0:1 Benjamin Früh (16.), 1:1 Lucas Puppe (44.), 1:2 Sven Maier (69.), 1:3 Benjamin Früh (74.), 1:4 Hannes Varga (85.)
---
SpVgg Gammesfeld – SSV Stimpfach 6:1
SGM Jagstheim/Onolzheim – SV Brettheim 4:0
SV Ingersheim – Sportfreunde DJK Bühlerzell II 3:1
Tore: 1:0 Jannik Schnabl, 2:1 Giorgi Toroshelidze, 3:1 Giorgi Toroshelidze, 1:1 Tobias Häußler
---
So., 17.08.25 12:45 Uhr SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II - FC Welzheim II
So., 17.08.25 13:00 Uhr TSV Gaildorf II - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen
So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Hertmannsweiler II - FC Viktoria Backnang
So., 17.08.25 14:00 Uhr SGM Neustadt II/Hohenacker III II - TSV Nellmersbach
So., 17.08.25 14:00 Uhr SG TSV A`weiler / Mainhardt II - TSV Hessental II
So., 17.08.25 14:00 Uhr TSV Schwaikheim III - ASGI Schorndorf
So., 17.08.25 14:00 Uhr TSC Murrhardt II - TSV Haubersbronn II 0:3 -> vom TSC aufgrund Spielermangels abgesagt
So., 17.08.25 14:00 Uhr SGM Rosengarten II - TSV Gerabronn
So., 17.08.25 15:00 Uhr TSV Michelbach/Bilz - SpVgg Satteldorf II
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Spiegelberg - SC Urbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Tüngental - VfR Altenmünster
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Plüderhausen - VfR Birkmannsweiler
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Ottendorf/Eutendorf - SGM Marktlustenau/Ellrichshausen
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Langenburg - SC Steinbach-Comburg
So., 17.08.25 17:00 Uhr SC Bibersfeld - TSV Hessental
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Billingsbach - TSV Ilshofen II
So., 17.08.25 17:00 Uhr TAHV Gaildorf - SGM Rosengarten 0:3 -> vom TAHV abgesagt (ohne Begründung)
So., 17.08.25 17:00 Uhr SpVgg Hengstfeld-Wallhausen - TSV Michelfeld 1954
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Matzenbach - TSV Gaildorf
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Gründelhardt-Oberspeltach - TSV Obersontheim
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Michelfeld 1954 II - FC Honhardt
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Schrozberg - Spvgg Unterrot
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Braunsbach - SC Bühlertann
So., 17.08.25 17:00 Uhr TURA Untermünkheim II - TSV Vellberg
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Blaufelden - SV Westgartshausen
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Dünsbach - SGM Kreßberg
So., 17.08.25 17:00 Uhr SGM Tiefenbach/Goldbach - TSG Kirchberg/Jagst
So., 17.08.25 17:00 Uhr TV Weiler/Rems - SV Breuningsweiler
So., 17.08.25 17:00 Uhr Großer Alexander Backnang - FC Kosova Kernen
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Welzheim - SV Allmersbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Miedelsbach - SV Breuningsweiler II
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Schwaikheim II - FV Sulzbach/Murr 0:3 -> vom TSV aufgrund Spielermangels abgesagt
So., 17.08.25 17:00 Uhr SGM Erbstetten/TSG Backnang II - TSV Schornbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Jat Fellbach - TB Beinstein
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Hertmannsweiler - VfR Murrhardt
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Kaisersbach II - TV Stetten
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Schmiden - SG Oppenweiler-Strümpfelbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Strümpfelbach - SV Unterweissach II
So., 17.08.25 17:00 Uhr KSV Zrinski Waiblingen - FC Winnenden
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Haubersbronn - SF Höfen-Baach
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Neustadt - FSV Weiler zum Stein
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSG Buhlbronn - TSV Schmiden II
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Plüderhausen II - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 0:3 -> vom SVP aufgrund Spielermangels abgesagt
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSC Murrhardt - Anagennisis Schorndorf 3:0 -> von den Gästen aufgrund Spielermangels abgesagt
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Schlechtbach - SV Allmersbach III
So., 17.08.25 17:00 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Schwaikheim
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach II - SV Steinbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SC Korb II - SV Unterweissach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Weinstadt II - SV Remshalden
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Steinbach II - SSV Steinach-Reichenbach
So., 17.08.25 17:00 Uhr FV Sulzbach/Murr II - TSV Schornbach II 0:3 -> vom FVS aufgrund Spielermangels abgesagt
So., 17.08.25 18:30 Uhr TSV Nellmersbach II - SV Fellbach II
Mi., 03.09.25 19:30 Uhr SSV Steinach-Reichenbach II - SV Hegnach II