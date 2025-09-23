Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Die 3. Runde startet heute

Die 3. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall beginnt am heutigen Dienstag. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TSV Dünsbach - SC Steinbach-Comburg
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Allmersbach - TSV Haubersbronn II
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr VfR Murrhardt - SV Breuningsweiler
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hohenacker - TSC Murrhardt
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach - TSV Rudersberg
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SSV Steinach-Reichenbach - VfR Birkmannsweiler
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Schwaikheim III - FC Kosova Kernen
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - SC Urbach II
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach III - SV Allmersbach III
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TB Beinstein - TSV Schornbach
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Weiler/Rems II - SV Allmersbach II
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Hessental - TSV Gaildorf
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - SV Tüngental
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TV Rot am See - VfL Mainhardt
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr SV Gailenkirchen-Gottwollshausen - Sportfreunde DJK Bühlerzell
Mi., 24.09.25 19:30 Uhr TSV Obersontheim - TSV Michelfeld 1954
Mi., 24.09.25 20:00 Uhr SpVgg Gammesfeld - FC Honhardt
Do., 25.09.25 19:30 Uhr SV Hegnach - TSV Schornbach II
Do., 25.09.25 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - FSV Waiblingen II
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Oeffingen II - TV Stetten II
Mi., 01.10.25 19:30 Uhr TV Stetten - TSV Schmiden
Mi., 01.10.25 20:00 Uhr TSV Crailsheim II - SGM Jagstheim/Onolzheim
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TB Beinstein II - SC Korb
Do., 09.10.25 19:30 Uhr SG Schorndorf II - SV Remshalden
---
SSV Steinach-Reichenbach II – SV Hegnach II 1:9
Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 0:5
Tore: 0:1 Pascal Hofer (8.), 0:2 Ferris Medagli (28.), 0:3 Enes Halici (33.), 0:4 Enes Halici (52.), 0:5 Christian Marino (54.)
TSV Schrozberg – SV Tüngental 3:4
Tore: 3:4 Ronny Hoffmann, 1:0 Sebastian Haag (9.), 2:0 Marlon Kramer (16.), 1:2 Peter Rechtien (20.), 2:2 Micha Weidenbach (23.), 2:3 Peter Rechtien (52.), 2:4 Johannes Klenk (76.)
VfR Murrhardt – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 2:1
Tore: 0:1 Lukas Krawtschuk (45.), 1:1 Benjamin Döz (68.), 2:1 Eron Demaku (79.)
FV Sulzbach/Murr – SV Remshalden 3:5
TSV Strümpfelbach – VfR Birkmannsweiler 1:5
SGM Kreßberg II – SGM Jagstheim/Onolzheim 0:5
Tore: 0:1 Niklas Krauß (30.), 0:2 Niklas Krauß (45.), 0:3 (64.), 0:4 Daniel Spretka (70.), 0:5 Luca Weiß (87.)
SSV Schwäbisch Hall II – SC Bühlertann 6:0
Tore: 1:0 Emre Vural (38.), 2:0 Emre Vural (40.), 3:0 Elmedin Zogaj (53.), 4:0 Samuel Denis Obot (54.), 5:0 Samuel Denis Obot (64.), 6:0 Ionut Päun (70. Foulelfmeter)
TSG Kirchberg/Jagst – TSV Michelfeld 1954 1:2
Tore: 1:0 Mohammed Najih (27.), 1:1 Joannis Clondaris (44.), 1:2 Justin Görmann (87.)
SG TSV A`weiler / Mainhardt II – SC Steinbach-Comburg 0:3
TSV Crailsheim II – TSV Gerabronn 3:0
Tore: 1:0 Joel Mezger (45.+4), 2:0 Pierre Sahin (52.), 3:0 Joel Mezger (89.)
SGM Rosengarten – TV Rot am See 7:8 n.E.
Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Jonas Wieland (64.), 1:1 Pascal Koch (80.), 1:2 Christian Mehl (94.), 2:2 Vincent Bilk (120.), 3:2 Vincent Bilk (121. i.E.), 3:3 Christian Mehl (121. i.E.), 4:3 Markus Hasselböck (121. i.E.), 4:4 Lucas Uhl (121. i.E.), 4:5 Ishmael Quayson (121. i.E.), 5:5 Lukas Storz (121. i.E.), 6:5 (121. i.E.), 6:6 Pascal Koch (121. i.E.), 7:6 Niklas Diehm (121. i.E.), 7:7 Benjamin Früh (121. i.E.), 7:8 Luis Schüttler (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Dominik Kubincanek (SGM Rosengarten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Ciprian Constantin Bica (121.). Luis Schürlein (TV Rot am See) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Marcel Kowalski (SGM Rosengarten) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TV Weiler/Rems II – SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II 5:3
SG Ottendorf/Eutendorf – TSV Hessental 1:4
Schiedsrichter: Daniel Markus
Tore: 0:1 Marco Fischer (25.), 1:1 Luca Strenger (30.), 1:2 Yannik Frey (40.), 1:3 Yannik Frey (52.), 1:4 Joel Tella Donfack (66.)
FC Honhardt – TSV Vellberg 5:4
TSV Obersontheim – TURA Untermünkheim 2:1
Sportfreunde DJK Bühlerzell – TSV Obersontheim II 2:1
Tore: 1:0 Raphael Funk (30.), 2:1 Maximilian Fischer (54.)
TSV Ilshofen II – TSV Gaildorf 2:3
Schiedsrichter: Thorsten genthner - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Viktor Solodkyi (17.), 1:1 Jannis Schierle (42.), 2:1 Abulfazl Hussain Zada (56.), 2:2 Robin Fritz (58.), 2:3 Philipp Kees (80.)
SC Wiesenbach – TSV Dünsbach 2:4
Tore: 0:1 Leon Badent (14.), 1:1 (63.), 1:2 Dennis Hauber (69.), 1:3 Marvin Keidel (79.), 2:3 Beniamin Apetrei (84.), 2:4 Dennis Hauber (86.)
TSV Blaufelden – SV Gailenkirchen-Gottwollshausen 5:7 n.E.
SV Ingersheim – SpVgg Gammesfeld 1:7
1. FC Hohenacker II – SSV Steinach-Reichenbach 0:4
TSV Leutenbach – SV Allmersbach 0:3/Wertung
SK Fichtenberg – SV Allmersbach II 0:2
Schiedsrichter: Emrah Benzetti
Tore: 0:1 Dejan Mehic (16.), 0:2 Felix Geck (75.)
SC Urbach II – KTSV Hößlinswart 2:0
TV Stetten II – VfL Winterbach 2:0
KSV Zrinski Waiblingen – TSV Schmiden 0:4
Tore: 0:1 Silas Puppa (17.), 0:2 Pasquale Siena (30.), 0:3 Alessandro Fazio (69.), 0:4 (79.)
TSV Sulzbach-Laufen – TSV Rudersberg 1:5
Schiedsrichter: Nico John (Plüderhausen )
Tore: 0:1 Marcel Roser (13.), 0:2 Marko Janzekovic (21.), 0:3 Hamdan Yasir (79.), 0:4 Fabian Keinath (83.), 1:4 Jannik Obieglo (89. Handelfmeter), 1:5 Steven Tegel (90.+3)
Gelb-Rot: Jannik Obieglo (90./TSV Sulzbach-Laufen/Wiederholt meckern)
TB Beinstein – SV Unterweissach 8:7 n.E.
SVG Kirchberg – SV Allmersbach III 0:1
Tor: 0:1 Dominik Schaaf (57.)
Rot: Dominik Schaaf (73./SV Allmersbach III/)
SG Oppenweiler-Strümpfelbach III – Spvgg Rommelshausen II 10:9 n.E.
FC Viktoria Backnang – FC Kosova Kernen 1:3
SV Steinbach – TSV Schornbach 2:6
SGM Aspach – SV Hegnach 0:10
TSV Oberbrüden – SV Fellbach II 5:4
TSG Buhlbronn – TSV Schornbach II 0:6
Schiedsrichter: Luca Unsöld - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Claudio Isbaner (17. Foulelfmeter), 0:2 Robin Herzog (64.), 0:3 Kevin Mezger (66.), 0:4 Robin Herzog (78.), 0:5 Justin Bollmann (85.), 0:6 Mato Kelava (90.)
Gelb-Rot: Mattia Galileo Merlin (57./TSG Buhlbronn/Meckern)
SC Fornsbach – TV Stetten 0:3/Wertung
TSV Schwaikheim III – TSV Miedelsbach 2:0
SF Höfen-Baach – SV Breuningsweiler 2:8
Tore: 0:1 Gianluca Canzoniero (15.), 0:2 Senthuran Nagarajah (32. Eigentor), 0:3 Gianluca Canzoniero (33.), 0:4 Tim Draeger (39.), 0:5 Tim Draeger (41.), 1:5 Hasan Hasanov (50.), 1:6 Mario Mutic (59.), 1:7 Gianluca Canzoniero (60.), 2:7 Mahir Petekbasi (71.), 2:8 Benedict dos Santos (89.)
TSV Haubersbronn II – VfL Winterbach II 2:1
Tore: 1:0 (33. Foulelfmeter), 2:0 Lenhard Zoller (35.), 2:1 Marco Benzinger (88.)
TSV Lippoldsweiler – SC Korb 2:17
SV Hegnach II – TV Oeffingen II 0:10
---
Spvgg Rommelshausen – TSV Nellmersbach 3:2
Tore: 1:0 Georgios Liakas (28.), 1:1 Sascha Schmalz (45.+1), 2:1 Richard Wolf (47.), 3:1 Claudio Paterno (52.), 3:2 Wladimir Franz (78.)
SG Schorndorf II – SV Remshalden II 8:7 n.E.
FSV Weiler zum Stein – FSV Waiblingen II 2:4 n.V.
VfL Waiblingen – 1. FC Hohenacker 2:9
---
TB Beinstein II – SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II 1:0
SV Spiegelberg – TSC Murrhardt 0:4
TSV Michelbach/Bilz – VfL Mainhardt 2:3
Tore: 1:0 Tim Di Mattia (1.), 1:1 Paul Voland (19.), 1:2 Fabian Schlepple (50.), 1:3 Fabian Wohlschläger (76.), 2:3 Florian Hoffmann (84.)