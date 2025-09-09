Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Die 2. Runde wird morgen fortgesetzt

Die 2. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wird am morgigen Mittwoch fortgesetzt. Hier sind alle Paarungen in der Übersicht:
2. Runde
Do., 04.09.25 19:30 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 0:5
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Leutenbach - SV Allmersbach 0:3/Wertung
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SK Fichtenberg - SV Allmersbach II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Urbach II - KTSV Hößlinswart
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Stetten II - VfL Winterbach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr KSV Zrinski Waiblingen - TSV Schmiden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Sulzbach-Laufen - TSV Rudersberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TB Beinstein - SV Unterweissach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SVG Kirchberg - SV Allmersbach III
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Oppenweiler-Strümpfelbach III - Spvgg Rommelshausen II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr 1. FC Hohenacker II - SSV Steinach-Reichenbach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Steinbach - TSV Schornbach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SGM Aspach - SV Hegnach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Oberbrüden - SV Fellbach II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSG Buhlbronn - TSV Schornbach II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Fornsbach - TV Stetten
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Schwaikheim III - TSV Miedelsbach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SF Höfen-Baach - SV Breuningsweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Haubersbronn II - VfL Winterbach II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Lippoldsweiler - SC Korb
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Viktoria Backnang - FC Kosova Kernen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr VfR Murrhardt - SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FV Sulzbach/Murr - SV Remshalden
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Strümpfelbach - VfR Birkmannsweiler
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SGM Kreßberg II - SGM Jagstheim/Onolzheim
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SSV Schwäbisch Hall II - SC Bühlertann
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSG Kirchberg/Jagst - TSV Michelfeld 1954
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG TSV A`weiler / Mainhardt II - SC Steinbach-Comburg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Crailsheim II - TSV Gerabronn
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SGM Rosengarten - TV Rot am See
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Schrozberg - SV Tüngental
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SG Ottendorf/Eutendorf - TSV Hessental
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr FC Honhardt - TSV Vellberg
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Obersontheim - TURA Untermünkheim
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr Sportfreunde DJK Bühlerzell - TSV Obersontheim II
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Ilshofen II - TSV Gaildorf
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SC Wiesenbach - TSV Dünsbach
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TSV Blaufelden - SV Gailenkirchen-Gottwollshausen
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr SV Ingersheim - SpVgg Gammesfeld
Mi., 10.09.25 19:30 Uhr TV Weiler/Rems II - SG VfR Murrhardt/Kirchenkirnberg II
Mi., 10.09.25 20:00 Uhr SV Hegnach II - TV Oeffingen II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr Spvgg Rommelshausen - TSV Nellmersbach
Do., 11.09.25 19:30 Uhr SG Schorndorf II - SV Remshalden II
Do., 11.09.25 19:30 Uhr FSV Weiler zum Stein - FSV Waiblingen II
Do., 11.09.25 19:45 Uhr VfL Waiblingen - 1. FC Hohenacker
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TB Beinstein II - SGM Leutenbach II/FSV Weiler zum Stein II
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr SV Spiegelberg - TSC Murrhardt
Mi., 17.09.25 19:30 Uhr TSV Michelbach/Bilz - VfL Mainhardt