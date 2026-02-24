Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Das sind die Duelle im Halbfinale

Der Fußballbezirk Rems/Murr/Hall teilt Informationen zum Bezirkspokal mit. Nach dem Viertelfinale am vergangenen Wochenende steht nun fest, wer sich im Halbfinale gegenüber steht.
Samstag, 04.04.2026, 15:30 Uhr: TSV Obersontheim – SV Allmersbach
Samstag, 04.04.2026, 15:30 Uhr: TSV Schornbach – Gewinner aus Spiel DJK Bühlerzell – TSV Schmiden (Spieltermin: 18.03.2026, 20 Uhr)
Spvgg Rommelshausen – TSV Schornbach 1:4
Tore: 0:1 Dominik Parham (19.), 0:2 Joel Zinsser (39.), 1:2 Georgios Liakas (46.), 1:3 Anas Hammouda (51. Foulelfmeter), 1:4 Dominik Parham (56.)
Rot: Daniel Gaibler (80./Spvgg Rommelshausen)
SV Allmersbach – TSV Gaildorf 3:1
Tore: 1:0 Marius Gebhardt (21.), 2:0 Levin Bareis (61.), 2:1 Viktor Solodkyi (76.), 3:1 Marius Weller (83.)
SSV Schwäbisch Hall II – TSV Obersontheim 1:2
Tore: 1:0 Joscha Müller (52.), 1:1 Thomas Wagner (53.), 1:2 Michael Schloßstein (61.)
