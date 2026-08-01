Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: Das ist die Quali-Runde

Die neue Saison im Bezirkspokal Rems/Murr/Hall steht in den Startlöchern, daher wirft FuPa auf alle Partien in der Quali-Runde.
Qualifikation
Sa., 15.08.26 14:30 Uhr Türkspor Schorndorf II - SSV Steinach-Reichenbach
Sa., 15.08.26 17:30 Uhr Türkspor Schorndorf - Anagennisis Schorndorf
So., 16.08.26 11:00 Uhr SG Schorndorf II - TSV Nellmersbach
So., 16.08.26 13:00 Uhr Spvgg Rommelshausen II - SG Oppenweiler-Strümpfelbach III
So., 16.08.26 13:30 Uhr SV Spiegelberg II - FC Welzheim II
So., 16.08.26 13:30 Uhr TV Weiler/Rems II - FC Jat Fellbach
So., 16.08.26 13:30 Uhr TSV Haubersbronn II - Großer Alexander Backnang
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Hegnach - SV Kaisersbach
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Hertmannsweiler II - VfL Winterbach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SF Großerlach - TV Oeffingen II
So., 16.08.26 16:00 Uhr VfR Birkmannsweiler II - SV Hertmannsweiler
So., 16.08.26 16:00 Uhr Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II - SV Plüderhausen
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Schornbach - SC Urbach
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Leutenbach - 1. FC Hohenacker
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Allmersbach II - SV Breuningsweiler
So., 16.08.26 16:00 Uhr SVG Kirchberg - TV Stetten
So., 16.08.26 16:00 Uhr SGM Neustadt/Hohenacker II - TSV Schmiden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Althütte - SV Hegnach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Kaisersbach II - SSV Steinach-Reichenbach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr SG Weinstadt II - FSV Weiler zum Stein
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Breuningsweiler II - SGM Aspach
So., 16.08.26 16:00 Uhr SV Unterweissach II - FC Welzheim
So., 16.08.26 16:00 Uhr 1. FC Hohenacker III - SV Steinbach II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TV Stetten II - SV Remshalden II
So., 16.08.26 16:00 Uhr TB Beinstein II - SV Allmersbach III
So., 16.08.26 16:00 Uhr FV Sulzbach/Murr - TSC Murrhardt
So., 16.08.26 16:00 Uhr KTSV Hößlinswart - SF Höfen-Baach
So., 16.08.26 16:00 Uhr TSV Miedelsbach - KSV Zrinski Waiblingen
So., 16.08.26 16:30 Uhr TV Weiler/Rems - TSV Schmiden
So., 16.08.26 16:30 Uhr SV Spiegelberg - SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend
So., 16.08.26 16:30 Uhr TSV Haubersbronn - SV Unterweissach
So., 16.08.26 17:00 Uhr FC Kosova Kernen - FSV Waiblingen II