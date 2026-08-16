 2026-08-13T12:20:01.944Z

Allgemeines

Bezirkspokal Rems/Murr/Hall: 0:12 und 0:11, aber auch Elfmeterkrimis

Auf FuPa gibt es den Überblick auf die Begegnungen.

von red · Heute, 21:04 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Körner

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KL A4 Rems/Murr/Hall
BL Rems/Murr/Hall
KL A1 Rems/Murr/Hall
KL A2 Rems/Murr/Hall
KL A3 Rems/Murr/Hall

Die Qualirunde und die 1. Runde des Bezirkspokals Rems/Murr/Hall wurden am heutigen Sonntag fortgesetzt. Hier sind alle Spiele im Überblick:

FC Oberrot – TSV Hessental 0:1
Schiedsrichter: Holger Lindacher
Tor: 0:1 Yannik Frey (41.)

SpVgg Gammesfeld II – TSG Kirchberg/Jagst 2:1
Schiedsrichter: Dieter Bembenek
Tore: 1:0 Andreas Schmieg (35.), 2:0 Jonathan Hertlein (45.+1), 2:1 Thomas Raabe (70.)

Türkspor Schorndorf II – SSV Steinach-Reichenbach 0:18
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk
Tore: 0:1 Niklas Wanek (8.), 0:2 Niklas Wanek (9.), 0:3 Niklas Wanek (11.), 0:4 Niklas Wanek (15.), 0:5 Manuel Holm (19.), 0:6 Nico Wiegner (21.), 0:7 Julian Leitlein (31.), 0:8 Niklas Wanek (45.), 0:10 Niklas Wanek (45.+1), 0:9 Nico Wiegner (49.), 0:11 Ben Hauke (59. Handelfmeter), 0:12 Niklas Wanek (66.), 0:13 Fabian Woitke (72.), 0:14 Tom Wagner (73.), 0:15 Niklas Wanek (76.), 0:16 Manuel Holm (80.), 0:17 Julian Leitlein (81.), 0:18 Ben Hauke (89.)

Spvgg Unterrot – FC Matzenbach 1:9
Schiedsrichter: Markus Bührer
Tore: 0:1 Marvin Walther (16.), 0:2 Marvin Walther (19.), 0:3 Emmanuel Forson (32.), 1:3 Vasile Alexandru (39.), 1:4 Danut-Gheorghita Esanu (41.), 1:5 Michael Rein (45.), 1:6 Marvin Walther (47.), 1:7 Michael Rein (50.), 1:8 Emmanuel Forson (57.), 1:9 Marvin Walther (85.)

Sportfreunde DJK Bühlerzell – SGM Honhardt/Stimpfach 2:0
Tore: 1:0 Maxi Stowasser (10.), 2:0 Kubilay Köksal (38.)

SG Schorndorf II – TSV Nellmersbach 0:3

SV Kaisersbach II – SSV Steinach-Reichenbach II 3:0

Spvgg Rommelshausen II – SG Oppenweiler-Strümpfelbach III 4:1
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Yannick Riess-Morales (6.), 2:0 Janis El Bassiouny (27.), 2:1 Julian Krämer (48. Foulelfmeter), 3:1 Janis El Bassiouny (65.), 4:1 Yannick Riess-Morales (74.)

TSV Haubersbronn II – Großer Alexander Backnang 1:4
Schiedsrichter: Ricardo Kosche
Tore: 0:1 Said Abdulrahman (40.), 0:2 Said Abdulrahman (45.), 1:2 Muhammet Kacar (65.), 1:3 Joey Alexis Matos Cuevas (86.), 1:4 Said Abdulrahman (90.)

TV Weiler/Rems II – FC Jat Fellbach 2:6
Schiedsrichter: Joshua Math (Weissach im Tal)
Tore: 1:0 Tobias Kurz (9.), 2:0 Tobias Kurz (14.), 1:2 Almir Mureskic (17.), 2:2 Aleksandar Tolimir (31.), 2:3 Dragan Bogdanovic (51.), 2:4 Dragan Bogdanovic (63.), 2:5 Almir Mureskic (67.), 2:6 Slaven Lukic (89.)

SV Spiegelberg II – FC Welzheim II 1:6
Schiedsrichter: Gezim Morena
Tore: 1:0 Mike Käpplinger (2.), 1:1 Dennis Heinrich (9.), 1:2 Ben Krieger (16.), 1:3 Ben Krieger (43.), 1:4 Ben Krieger (45.+5), 1:5 Nick Schloz (52.), 1:6 Leandro Braga Geng (90.+10)

SV Hertmannsweiler II – VfL Winterbach II 4:1
Schiedsrichter: Thomas Benenson
Tore: 1:0 Elias Schmalzried (11.), 2:0 Nick Schmidlin (33. Eigentor), 3:0 Till Kappeller (43. Eigentor), 3:1 Till Kappeller (61.), 4:1 Sidar Öztopal (86.)

KTSV Hößlinswart – SF Höfen-Baach 1:5

FV Sulzbach/Murr – TSC Murrhardt 1:3
Schiedsrichter: Markus Kurz
Tore: 0:1 Alpay Yildiz (34.), 0:2 Alpay Yildiz (45.+2), 1:2 Florian Weller (57.), 1:3 Alpay Yildiz (79.)

TB Beinstein II – SV Allmersbach III 3:0

TV Stetten II – SV Remshalden II 3:0

1. FC Hohenacker III – SV Steinbach II 3:7
Schiedsrichter: Jan Dimitrovski
Tore: 1:0 Fabian Scheufler (7.), 1:1 Mark Lachenmaier (29.), 1:2 Patrick Stang (39.), 1:3 Luis Stiegler (42.), 2:3 Fabian Scheufler (51.), 2:4 Jonathan Schumm (52.), 2:5 Jonathan Schumm (59.), 3:5 Tim Benkeser (65.), 3:6 Francesco Modolo (77.), 3:7 Francesco Modolo (87.)

SV Unterweissach II – FC Welzheim 1:5
Schiedsrichter: Narcis-Marcel Dorca (Waiblingen)
Tore: 0:1 Abdullah Sener (38.), 0:2 Bastian Wahl (40.), 0:3 Andre Elliot Charbel Allaman (50.), 1:3 Kevin Flatau (54.), 1:4 Kim-Steffen Schmidt (62.), 1:5 Nikita Feil (70.)

SV Breuningsweiler II – SGM Aspach 7:0
Schiedsrichter: Klaus Maier
Tore: 1:0 Maximilian Klenk (19.), 2:0 Michali Anessiadis (20.), 3:0 Jonathan Winter (25.), 4:0 Patrick Hega (36.), 5:0 Michali Anessiadis (41.), 6:0 Josua Sauer (82.), 7:0 Patrick Hega (85.)

SG Weinstadt II – FSV Weiler zum Stein 3:5
Tore: 1:0 Lucas Birk (18.), 1:1 Ümit Karatekin (33.), 1:2 Elias Scheuing (73.), 2:2 Marius Jäger (80.), 3:2 Marius Jäger (87.), 3:3 Fatih Yenisen (88.), 3:4 Fatih Yenisen (114.), 3:5 Fatih Yenisen (120.)

SV Westgartshausen – SC Bühlertann 4:2
Schiedsrichter: Luca Schüttler
Tore: 1:0 Benno Huck (32.), 2:0 Marcel Hager (50.), 2:1 Jan Groß (66.), 3:1 Moritz Hähnlein (81.), 4:1 Tom Hanselmann (91.), 4:2 (95.)

SV Hegnach – SV Kaisersbach 0:3

SF Großerlach – TV Oeffingen II 6:7 n.E.
Tore: 1:1 Benny Leins, 0:1 Semir Jaschke (32.)

VfR Birkmannsweiler II – SV Hertmannsweiler 1:4
Schiedsrichter: Stephan Link - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Luca Triffo (53.), 0:2 Labinot Collaku (54.), 0:3 Tobias Veit (59.), 1:3 Philipp Mayer (61.), 1:4 Labinot Collaku (85.)

Spvgg Kleinaspach/Allmersbach II – SV Plüderhausen 0:1
Schiedsrichter: Patrick Schlipf
Tor: 0:1 Luca Mario Ehmer (84.)

TSV Schornbach – SC Urbach 5:1
Schiedsrichter: Armando Javier Mora Estrada
Tore: 1:0 Matthis Holzwarth (33.), 1:1 Henrik Sandholzer (38.), 2:1 Dennis Lednig (45.), 3:1 Nick Albeck (45.), 4:1 Nick Albeck (73.), 5:1 Matthis Holzwarth (84.)

TSV Leutenbach – 1. FC Hohenacker 2:1
Schiedsrichter: Jürgen Rückert
Tore: 0:1 Riccardo Zerner (19. Eigentor), 1:1 Lars Linsenmaier (47.), 2:1 Manuel Owusu (90.+3)

SV Allmersbach II – SV Breuningsweiler 0:4
Tore: 0:1 Christian Stecher (32.), 0:2 Linus Sohmer (45.), 0:3 Mario Mutic (72.), 0:4 Hamdan Yasir (77.)

SVG Kirchberg – TV Stetten 1:4
Schiedsrichter: Jan Frederik Menzel
Tore: 0:1 Patrick Braun (23.), 0:2 Niklas Funk (25.), 0:3 Sven Grothe (63.), 0:4 Kristian Ibishaj (78.), 1:4 Kristijan Zalaj (82.)

SGM Neustadt/Hohenacker II – TSV Schmiden II 1:5
Schiedsrichter: Axel Flaig
Tore: 1:0 Hendrik Herrmann (6.), 1:1 Thomas Hildebrand (14.), 1:2 Eljonit Xhemajlaj (47.), 1:3 Joel Zinsser (51.), 1:4 Emanuel Manes (60.), 1:5 Joel Zinsser (87.)
Besondere Vorkommnisse: Thomas Hildebrand (TSV Schmiden II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Kupferer (10.).

TSV Althütte – SV Hegnach II 3:1
Schiedsrichter: Klaus Dörr
Tore: 1:0 Tim Stein (23.), 1:1 Giovanni Di Giorgio (43.), 2:1 Tim Stein (73.), 3:1 Patrick Haaf (78.)

TSV Crailsheim II – VfL Mainhardt 3:4
Tore: 1:0 Julian Blümlein (19.), 1:1 Beniamin Apetrei (36. Eigentor), 1:2 Lukas Schanzenbach (48.), 1:3 Joel Malik Harald Ehrenmann (50.), 2:3 Yannick Leinmüller (53.), 2:4 Lukas Schanzenbach (57.), 3:4 Roman Riss (85.)

TSV Hessental II – Sportfreunde Schwäbisch Hall II 0:11
Schiedsrichter: Salm, Julian - Zuschauer: 40

TSV Dünsbach – TSV Blaufelden 4:0
Schiedsrichter: Marlon Meiser - Zuschauer: 167
Tore: 1:0 Tobias Schroff (6.), 2:0 Marvin Keidel (37.), 3:0 Jonathan Heynold (67.), 4:0 Florian Wüst (88.)

SC Bibersfeld – SpVgg Satteldorf II 0:12
Schiedsrichter: Danny Rödel (Michelfeld)
Tore: 0:1 Chris Belesnai (3.), 0:2 Matti Albrecht (13.), 0:3 Chris Belesnai (16.), 0:4 Bennet Pastorschak (17.), 0:5 Chris Belesnai (19.), 0:6 Chris Belesnai (26.), 0:7 Leon Vogel (35.), 0:8 Chris Hofmann (40.), 0:9 Chris Hofmann (44.), 0:10 Leon Vogel (51.), 0:11 Jonas Friedrich (52.), 0:12 Daniel Wesolek (87.)

TSV Sulzdorf – SGM Kreßberg 3:1
Schiedsrichter: Holger Lindacher
Tore: 1:0 Ibrahim Messaoudi (30.), 1:1 Marco Däschner (40.), 2:1 Ibrahim Messaoudi (76.), 3:1 Kevin Dreiling (78.)

VfR Altenmünster – TSV Michelfeld 1954 5:7 n.E.
Schiedsrichter: Adnan Naasan
Tore: 0:1 Nils Göltenboth (45.+2), 1:1 Kaan Denizli (58.), 2:1 Kaan Denizli (70.), 2:2 David Fritz (89.), 3:2 Cengiz Korkmaz (93.), 3:3 David Fritz (119. Foulelfmeter), 3:4 David Fritz (121. i.E.), 4:4 Nico Hägele (121. i.E.), 4:5 Moritz Braun (121. i.E.), 4:6 Manuel Huber (121. i.E.), 5:6 Christian Coltis (121. i.E.), 5:7 Lukas Amann (121. i.E.)
Gelb-Rot: Berkant Kirmizier (82./VfR Altenmünster/)

SC Wiesenbach – SGM Obersontheim/Vellberg 0:6
Schiedsrichter: Wolfgang Hofmann
Tore: 1:0 Timo Wolz (5.), 2:0 Marvin Klein (10.), 3:0 Marvin Klein (23.), 4:0 Marvin Klein (35.), 5:0 Oliver Wengert (40.), 6:0 Michael Schloßstein (44.)

TURA Untermünkheim II – SV Tüngental 5:6 n.V.
Schiedsrichter: Alfred Schlipf
Tore: 0:1 Peter Rechtien (13.), 1:1 Georgios Printizis (30.), 2:1 Georgios Printizis (39.), 2:2 Peter Rechtien (45.+4), 2:3 Johannes Klenk (63.), 3:3 Matthias Kolb (77.), 3:4 Timo Ruff (94.), 3:5 David Pfefferle (101.), 4:5 Daniel Bauer (102.), 5:5 Matthias Kolb (109.), 5:6 Peter Rechtien (110.)

SC Steinbach-Comburg II – SSV Schwäbisch Hall II 0:3
Schiedsrichter: Erik Lay - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Aras Saeed Mustafa (41.), 0:2 Thomas Lang (62.), 0:3 Djilali Bilel Bouidia (76.)

FC Billingsbach – SG Ottendorf/Eutendorf 9:7 n.E.

SV Ingersheim – TV Rot am See 0:7
Tore: 0:1 Julian Wacker (31.), 0:2 Julian Wacker (41.), 0:3 Ishmael Quayson (47.), 0:4 Noah Petzel (60.), 0:5 Pascal Koch (73.), 0:6 Sven Maier (85.), 0:7 Momodu Camara (90.+2)

SGM Ammertsweiler/VfL Mainhardt II – SGM Rosengarten 0:3

TSV Unterdeufstetten – TSV Braunsbach 1:5

SGM Vellberg/Obersontheim II – TSV Ilshofen II 0:4

SGM Marktlustenau/Ellrichshausen – TSV Gaildorf II 0:4
Schiedsrichter: Dieter Bembenek
Tore: 0:1 Marco Egger (25.), 0:2 Aytac Uysal (35.), 0:3 Anderson Noller (41.), 0:4 Kayra Balcioglu (65.)

SGM Rosengarten II – SpVgg Gammesfeld 1:4

TSV Miedelsbach – KSV Zrinski Waiblingen 3:0
Schiedsrichter: Yusuf Ramazan Celiktürk

TSV Schrozberg – SpVgg Satteldorf 0:5
Tore: 0:1 Benjamin Kurz (16.), 0:2 Benjamin Kurz (39.), 0:3 Daniel Martin (45.+2), 0:4 Baris Yerlikaya (87.), 0:5 Fabian Etzel (88.)

SV Spiegelberg – SGM Sulzbach-Laufen/Gschwend 3:0
Schiedsrichter: Patrick Kaupp
Tore: 1:0 Andrii Doskach (1.), 2:0 Yuri Andrade (36.), 3:0 Emrehan Aybar (76. Eigentor)

TSV Haubersbronn – SV Unterweissach 0:10
Tore: 0:1 Daniel Ntarok (18.), 0:2 Silas Konrad (20. Eigentor), 0:3 Alexander Bretzler (23.), 0:4 Tim Kaltenthaler (26.), 0:5 Alexander Bretzler (38.), 0:6 Pascal Leuthold (47.), 0:7 Alexander Bretzler (55.), 0:8 Tim Kaltenthaler (85.), 0:9 Tim Kaltenthaler (87.), 0:10 Mike Böhret (90.+5)

SpVgg Hengstfeld-Wallhausen – SC Steinbach-Comburg 1:3
Tore: 1:1 Ismael Messaoudi (78.), 1:2 Justin Görmann (81.), 1:3 Pascal Hopf (88.)

TV Weiler/Rems – TSV Schmiden 1:2

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Qualifikation

Mi., 26.08.26 19:30 Uhr FC Kosova Kernen - FSV Waiblingen II
Do., 27.08.26 19:45 Uhr Türkspor Schorndorf - Anagennisis Schorndorf