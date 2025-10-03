Bezirkspokal Ostwürttemberg: Zwei Elfmeterschießen und Überraschungen

Das Achtelfinale des Bezirkspokals Ostwürttemberg wurde heute fortgesetzt. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
SGM Lautern-Essingen – TSG Giengen 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 1:0 Jannik Gröner (11.), 1:1 Lukas Kolb (45.+1), 1:2 Manuel Dercho (91. i.E.), 2:2 Jannik Gröner (91. i.E.), 2:3 Lukas Kolb (91. i.E.), 3:3 Uwe Sonnleitner (91. i.E.), 3:4 Kristian Kuhn (91. i.E.), 3:5 Mohamad Alzaibak (91. i.E.), 4:5 Felix Seeliger (91. i.E.), 5:5 Patrick Weber (91. i.E.), 5:6 Luis Michael Thieringer (91. i.E.), 6:6 Maximilian Frey (91. i.E.), 6:7 Ole Moch (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Leon Seidler (SGM Lautern-Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Maximilian Fritz (SGM Lautern-Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Lukas Weiss (TSG Giengen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Holger Müller (91.).
---
TSV Großdeinbach – SV Lauchheim 4:2
Schiedsrichter: Angelo Anneda
Tore: 1:0 Cihan Sönmez (28.), 2:0 Cihan Sönmez (36.), 3:0 Maximilian Schmidt (45.), 4:0 Tobi Wahl (74.), 4:1 Felix Zühlsdorf (75.), 4:2 Daniel Maile (90.+1 Foulelfmeter)
VfL Gerstetten – 1. FC Stern Mögglingen 5:4 n.E.
Schiedsrichter: Philipp Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Ferhat Karaca (79.), 1:1 Benjamin Bayer (80.), 1:2 Oliver Kuhn (91. i.E.), 2:2 Noah Strobl (91. i.E.), 2:3 Leon Takerer (91. i.E.), 3:3 Luis Lammel (91. i.E.), 4:3 Florin-Mario Sandru (91. i.E.), 4:4 Elber Can Celik (91. i.E.), 5:4 Benjamin Bayer (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Adrian Seibold (VfL Gerstetten) scheitert mit Elfmeter an Torwart Manuel Schmidt (91.). Ibrahim Cakmak (1. FC Stern Mögglingen) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.). Ferhat Karaca (1. FC Stern Mögglingen) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.).
SV Pfahlheim – TSV Böbingen 12:13 n.E.
Tore: 1:0 Marius Veile (7.), 2:0 Bruno Wohlfrom (47.), 2:1 Niklas Knödler (50.), 2:2 Timo Ziegler (72.), 12:13 Manuel Ecker (91. i.E.), 12:12 Luka Hieber (91. i.E.), 11:12 Tom Klauser (91. i.E.), 11:11 Jakob Eberhardt (91. i.E.), 10:11 Niklas Knödler (91. i.E.), 10:10 Timo Zeller (91. i.E.), 9:10 Oliver Rieger (91. i.E.), 9:9 Harald Veile (91. i.E.), 8:9 Jannis Barth (91. i.E.), 8:8 Florian Czapka (91. i.E.), 7:8 Niklas Buchhauser (91. i.E.), 7:7 Hannes Neubaur (91. i.E.), 6:7 Luca Iacobucci (91. i.E.), 6:6 Michael Egetemaier (91. i.E.), 5:6 Harun Kujovic (91. i.E.), 5:5 Franz Kuhn (91. i.E.), 4:5 Yannick Cramer (91. i.E.), 4:4 Bruno Wohlfrom (91. i.E.), 3:4 Yannik Leonbacher (91. i.E.), 3:3 Julian Köppel (91. i.E.), 2:3 Manuel Ecker (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Julian Köppel (SV Pfahlheim) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.).
Sportfreunde Dorfmerkingen II – SG Bettringen 0:2
Tore: 0:1 Sascha Fröschle (39.), 0:2 Massimo Sgroia (90.+6)
---
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr TSV Hüttlingen - TV Neuler
Mi., 08.10.25 19:00 Uhr Türkspor Heidenheim - FV 08 Unterkochen
Mi., 08.10.25 19:30 Uhr TV Straßdorf - SSV Aalen
---
TSG Nattheim – Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:3
Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen)
Tore: 0:1 Dominik Schuster (18.), 0:2 Simon Michel (45.), 0:3 Fabian Amon (68.), 1:3 Philipp Gnosa (90.)
TSG Giengen – FC Härtsfeld 5:2 n.E.
Tore: 0:1 Dennis Mikolin (7.), 1:1 Chris Storer (37.), 1:2 Felix Gruber (45.+2), 2:2 Lukas Kolb (52.), 3:2 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 5:2 (121. i.E.)
Gelb-Rot: Jannik Hausy (89./FC Härtsfeld)
Gelb-Rot: Dennis Mikolin (90./FC Härtsfeld/)
Besondere Vorkommnisse: Oliver Stolz (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Korbinian Wirth (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Kevin Bahmann (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
FC Durlangen – TSV Böbingen 3:4 n.E.
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 1:0 Fabian Strenzl (121. i.E.), 1:1 Yannik Leonbacher (121. i.E.), 1:2 Luca Iacobucci (121. i.E.), 2:2 Luciano Falcone (121. i.E.), 2:3 Burak Kale (121. i.E.), 3:3 Adrian Drimus (121. i.E.), 3:4 Sefcet Osmani (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Paul Österle (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Maximilian Hölzle (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Timo Ziegler (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Andreas Hermann (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Atakan Güllük (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TV Straßdorf – TV Heuchlingen 3:1
Schiedsrichter: Mathias Nann
Tore: 0:1 Lukas Wiedmann (4.), 1:1 Niko Sittner (24.), 2:1 Dominik Bertsch (56.), 3:1 Bastian Herr (90.)
SG Bettringen – 1. FC Germania Bargau 3:2
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend) - Zuschauer: 340
Tore: 1:0 Sven Lukina (5.), 2:0 Tino Reichelt (17.), 3:0 Luca Kaufmann (53.), 3:1 Dominik Tabori (88.), 3:2 Julian Weinhold (90.)
TSG Abtsgmünd – SV Lauchheim 2:3
Schiedsrichter: Jürgen Roder
Tore: 1:0 Nico Rahmig (7.), 2:0 Luca Kruger (20.), 2:1 Noah Enßlin (31.), 2:2 Max Häußler (45.+1), 2:3 Jonas Deiss (87.)
SC Hermaringen – Türkspor Heidenheim 0:6
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tore: 0:1 Okan Akcay (9.), 0:2 Amir Werner (25.), 0:3 Arkin Gülperi (45.), 0:4 Okan Akcay (58.), 0:5 Göktan Eroglu (67.), 0:6 Philippe Mballe Mballe (78.)
SV Kerkingen – SSV Aalen 0:2
Schiedsrichter: Tobias Franke
Tore: 0:1 Anastas Simeonidi (30.), 0:2 Denyel Gülbahar (89.)
TKSV Giengen – FV 08 Unterkochen 0:5
Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen)
Tore: 0:1 Jens Jakobschy (1.), 0:2 Mike Viehöfer (16. Foulelfmeter), 0:3 Niklas Späth (45.+2), 0:4 Niklas Späth (62.), 0:5 Claudius Eiberger (89.)
FV Viktoria Wasseralfingen – TV Neuler 2:3
Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim)
Tore: 0:1 Tim Knauer (16.), 0:2 Elias Frank (66.), 1:2 (71.), 1:3 Manuel Greiner (82.), 2:3 (90.+3)
SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – TSV Hüttlingen 0:6
Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim)
Tore: 0:1 Luca Maile (3.), 0:2 Luca Maile (13.), 0:3 Patrick Birkle (26.), 0:4 Dominik Wiedenhöfer (32.), 0:5 Luca Maile (49.), 0:6 Tomasz Zelasko (56.)
SG Schrezheim – SV Pfahlheim 1:4
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 Marko Stock (16.), 0:2 Johannes Kucher (22. Eigentor), 1:2 Fabian Pöhler (64.), 1:3 Bruno Wohlfrom (73. Foulelfmeter), 1:4 Bruno Wohlfrom (76.)
SGM Lautern-Essingen – FC Schechingen 1:0
Schiedsrichter: Timo Nowicki
Tore: 1:0 Uwe Sonnleitner (53.)
SG Heldenfingen/Heuchlingen II – VfL Gerstetten 0:12
Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luca Fronmüller (3.), 0:2 Lennard Gruner (17.), 0:3 Timo Freihart (32.), 0:4 Luis Lammel (54.), 0:5 Luis Lammel (56.), 0:6 Timo Freihart (59.), 0:7 Oliver Strebel (62.), 0:8 Steffen Wegmann (63.), 0:9 Steffen Wegmann (67.), 0:10 Oliver Strebel (73.), 0:11 Oliver Strebel (74.), 0:12 Luca Fronmüller (88.)
---
TV Straßdorf II – TSV Großdeinbach 1:5
Schiedsrichter: Johannes Röhrig
Tore: 0:1 Cihan Sönmez (14.), 0:2 Cihan Sönmez (28.), 1:2 Yaya Badjie (39. Foulelfmeter), 1:3 Elvan Beyer (49.), 1:4 Elvan Beyer (84.), 1:5 Simon Wahl (88.)
Gelb-Rot: Emmanuel Happy (78./TV Straßdorf II )