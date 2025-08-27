Bezirkspokal Ostwürttemberg: Zwei Elfmeterschießen und ein 0:12

Die 3. Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg ist fast beendet. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
TSG Nattheim – Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:3
Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen)
Tore: 0:1 Dominik Schuster (18.), 0:2 Simon Michel (45.), 0:3 Fabian Amon (68.), 1:3 Philipp Gnosa (90.)
TSG Giengen – FC Härtsfeld 5:2 n.E.
Tore: 0:1 Dennis Mikolin (7.), 1:1 Chris Storer (37.), 1:2 Felix Gruber (45.+2), 2:2 Lukas Kolb (52.), 3:2 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 5:2 (121. i.E.)
Gelb-Rot: Jannik Hausy (89./FC Härtsfeld/Absolute Fehlentscheidung… Hausy J. fliegt nach angeblicher Schwalbe…)
Gelb-Rot: Dennis Mikolin (90./FC Härtsfeld/)
Besondere Vorkommnisse: Oliver Stolz (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Korbinian Wirth (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Kevin Bahmann (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
FC Durlangen – TSV Böbingen 3:4 n.E.
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 1:0 Fabian Strenzl (121. i.E.), 1:1 Yannik Leonbacher (121. i.E.), 1:2 Luca Iacobucci (121. i.E.), 2:2 Luciano Falcone (121. i.E.), 2:3 Burak Kale (121. i.E.), 3:3 Adrian Drimus (121. i.E.), 3:4 Sefcet Osmani (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Paul Österle (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Maximilian Hölzle (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Timo Ziegler (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Andreas Hermann (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Atakan Güllük (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).
TV Straßdorf – TV Heuchlingen 3:1
Schiedsrichter: Mathias Nann
Tore: 0:1 Lukas Wiedmann (4.), 1:1 Niko Sittner (24.), 2:1 Dominik Bertsch (56.), 3:1 Bastian Herr (90.)
SG Bettringen – 1. FC Germania Bargau 3:2
Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend) - Zuschauer: 340
Tore: 1:0 Sven Lukina (5.), 2:0 Tino Reichelt (17.), 3:0 Luca Kaufmann (53.), 3:1 Dominik Tabori (88.), 3:2 Julian Weinhold (90.)
TSG Abtsgmünd – SV Lauchheim 2:3
Schiedsrichter: Jürgen Roder
Tore: 1:0 Nico Rahmig (7.), 2:0 Luca Kruger (20.), 2:1 Noah Enßlin (31.), 2:2 Max Häußler (45.+1), 2:3 Jonas Deiss (87.)
SC Hermaringen – Türkspor Heidenheim 0:6
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tore: 0:1 Okan Akcay (9.), 0:2 Amir Werner (25.), 0:3 Arkin Gülperi (45.), 0:4 Okan Akcay (58.), 0:5 Göktan Eroglu (67.), 0:6 Philippe Mballe Mballe (78.)
SV Kerkingen – SSV Aalen 0:2
Schiedsrichter: Tobias Franke
Tore: 0:1 Anastas Simeonidi (30.), 0:2 Denyel Gülbahar (89.)
TKSV Giengen – FV 08 Unterkochen 0:5
Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen)
Tore: 0:1 Jens Jakobschy (1.), 0:2 Mike Viehöfer (16. Foulelfmeter), 0:3 Niklas Späth (45.+2), 0:4 Niklas Späth (62.), 0:5 Claudius Eiberger (89.)
FV Viktoria Wasseralfingen – TV Neuler 2:3
Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim)
Tore: 0:1 Tim Knauer (16.), 0:2 Elias Frank (66.), 1:2 (71.), 1:3 Manuel Greiner (82.), 2:3 (90.+3)
SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – TSV Hüttlingen 0:6
Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim)
Tore: 0:1 Luca Maile (3.), 0:2 Luca Maile (13.), 0:3 Patrick Birkle (26.), 0:4 Dominik Wiedenhöfer (32.), 0:5 Luca Maile (49.), 0:6 Tomasz Zelasko (56.)
SG Schrezheim – SV Pfahlheim 1:4
Schiedsrichter: Christian Borst
Tore: 0:1 Marko Stock (16.), 0:2 Johannes Kucher (22. Eigentor), 1:2 Fabian Pöhler (64.), 1:3 Bruno Wohlfrom (73. Foulelfmeter), 1:4 Bruno Wohlfrom (76.)
SGM Lautern-Essingen – FC Schechingen 1:0
Schiedsrichter: Timo Nowicki
Tore: 1:0 Uwe Sonnleitner (53.)
SG Heldenfingen/Heuchlingen II – VfL Gerstetten 0:12
Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein) - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Luca Fronmüller (3.), 0:2 Lennard Gruner (17.), 0:3 Timo Freihart (32.), 0:4 Luis Lammel (54.), 0:5 Luis Lammel (56.), 0:6 Timo Freihart (59.), 0:7 Oliver Strebel (62.), 0:8 Steffen Wegmann (63.), 0:9 Steffen Wegmann (67.), 0:10 Oliver Strebel (73.), 0:11 Oliver Strebel (74.), 0:12 Luca Fronmüller (88.)
---
Do., 28.08.25 18:00 Uhr TV Straßdorf II - TSV Großdeinbach