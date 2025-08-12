Bezirkspokal Ostwürttemberg: TSG Abtsgmünd ballert sich zum 10:0

---

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Hüttlingen - SGM Tannhausen/Stödtlen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - FV Viktoria Wasseralfingen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Westhausen - SV Lauchheim

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Eigenzell-Ellenberg - SV Pfahlheim

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SV Göggingen - FC Durlangen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Rosenberg - SSV Aalen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Mutlangen - TSV Großdeinbach

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Burgberg/Hohenmemmingen - FV 08 Unterkochen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Spraitbach II - 1. FC Stern Mögglingen

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Härtsfeld - SV Söhnstetten

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Schnaitheim

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV Sontheim/Brenz II - TKSV Giengen

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Heuchlingen - TSB Schwäbisch Gmünd

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSG Nattheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen

Mi., 13.08.25 18:45 Uhr TSGV Waldstetten II - TSV Böbingen

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Straßdorf - Sportfreunde Lorch

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - SG Bettringen II

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Bopfingen - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Bettringen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Bartholomä - FC Schechingen

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SSV Aalen II - TV Neuler

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Schrezheim - SC Unterschneidheim

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SV Kerkingen

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TV Straßdorf II

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - VfL Gerstetten

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Türkspor Heidenheim - SGM Königsbronn/Oberkochen

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Elchingen - SC Hermaringen

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Mergelstetten - TSG Giengen



