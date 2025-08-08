Bezirkspokal Ostwürttemberg: SV Mergelstetten im Elfmeterkrimi vorne

---

So., 10.08.25 12:30 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SGM Tannhausen/Stödtlen II

So., 10.08.25 12:45 Uhr TSG Abtsgmünd II - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen II - SSV Aalen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Gussenstadt - SC Hermaringen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Elchingen - SV Waldhausen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Herbrechtingen Bolheim - Türkspor Heidenheim

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Fleinheim - SGM Königsbronn/Oberkochen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim II - FV 08 Unterkochen

So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Oggenhausen - SG Burgberg/Hohenmemmingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr AC Milan Heidenheim - FV Sontheim/Brenz II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TKSV Giengen - TSG Nattheim II

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Gerstetten - SGM Niederstotzingen/Rammingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - SGM Königsb./Oberk. II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen II - SV Neresheim zg. 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Großdeinbach - TV Herlikofen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Kerkingen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Unterschneidheim - TSV Adelmannsfelden

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Schrezheim - FSV Zöbingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK-SG Wasseralfingen - SG Eigenzell-Ellenberg

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Abtsgmünd - SV Jagstzell

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen II - TSV Westhausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Fachsenfeld / Dewangen - SSV Aalen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch - TV Neuler

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - SV Lippach

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FV Viktoria Wasseralfingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bopfingen - SV/DJK Nordhausen-Zipplingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Ellwangen - TSV Hüttlingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Rindelbach/Neunheim - SGM Tannhausen/Stödtlen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Kösinger SC - FC Härtsfeld

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Pfahlbronn - TSV Mutlangen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TSV Waldhausen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Straßdorf II - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Hohenstadt / Untergrönin. - SGM Lautern-Essingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Lindach - SG Bettringen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bartholomä - Sportfreunde Lorch II

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Leinzell zg. - FC Schechingen abgesagt

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Rechberg - SV Göggingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Waldstetten II - 1. FC Eschach

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III - TSV Böbingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen II - TV Straßdorf

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Frickenhofen - Sportfreunde Lorch

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Weiler in den Bergen - TSB Schwäbisch Gmünd

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Auernheim / SV Neresheim - SV Söhnstetten

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Großkuchen - TSG Giengen

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Steinheim - TSG Schnaitheim

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Ebnat - Sportfreunde Dorfmerkingen II

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Albsport Heidenheim - TSG Nattheim

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Böbingen II - 1. FC Germania Bargau

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Heubach - SG Bettringen

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Iggingen - FC Spraitbach II

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Stern Mögglingen - SV Hussenhofen

So., 10.08.25 15:00 Uhr Türkgücü Aalen - TV Heuchlingen

So., 10.08.25 15:30 Uhr SG Riesbürg - FC Schloßberg

So., 10.08.25 17:00 Uhr FC Spraitbach - FC Durlangen

So., 10.08.25 17:00 Uhr TV Neuler II - Sportfreunde Rosenberg

So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Wört - SV Pfahlheim

So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Lauchheim - FC Röhlingen