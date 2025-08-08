Bezirkspokal Ostwürttemberg: SV Mergelstetten im Elfmeterkrimi vorne

Die 1. Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg läuft. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
1. Runde
SV Mergelstetten – SV Bissingen 4:2 n.E.
So., 10.08.25 12:30 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SGM Tannhausen/Stödtlen II
So., 10.08.25 12:45 Uhr TSG Abtsgmünd II - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen II - SSV Aalen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Gussenstadt - SC Hermaringen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Elchingen - SV Waldhausen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Herbrechtingen Bolheim - Türkspor Heidenheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Fleinheim - SGM Königsbronn/Oberkochen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim II - FV 08 Unterkochen
So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Oggenhausen - SG Burgberg/Hohenmemmingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr AC Milan Heidenheim - FV Sontheim/Brenz II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TKSV Giengen - TSG Nattheim II
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Gerstetten - SGM Niederstotzingen/Rammingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - SGM Königsb./Oberk. II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen II - SV Neresheim zg. 3:0
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Großdeinbach - TV Herlikofen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Kerkingen - DJK Schwabsberg-Buch
So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Unterschneidheim - TSV Adelmannsfelden
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Schrezheim - FSV Zöbingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK-SG Wasseralfingen - SG Eigenzell-Ellenberg
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Abtsgmünd - SV Jagstzell
So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen II - TSV Westhausen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Fachsenfeld / Dewangen - SSV Aalen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch - TV Neuler
So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - SV Lippach
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FV Viktoria Wasseralfingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bopfingen - SV/DJK Nordhausen-Zipplingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Ellwangen - TSV Hüttlingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Rindelbach/Neunheim - SGM Tannhausen/Stödtlen
So., 10.08.25 15:00 Uhr Kösinger SC - FC Härtsfeld
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Pfahlbronn - TSV Mutlangen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TSV Waldhausen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Straßdorf II - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Hohenstadt / Untergrönin. - SGM Lautern-Essingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Lindach - SG Bettringen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bartholomä - Sportfreunde Lorch II
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Leinzell zg. - FC Schechingen abgesagt
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Rechberg - SV Göggingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Waldstetten II - 1. FC Eschach
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III - TSV Böbingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen II - TV Straßdorf
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Frickenhofen - Sportfreunde Lorch
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Weiler in den Bergen - TSB Schwäbisch Gmünd
So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Auernheim / SV Neresheim - SV Söhnstetten
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Großkuchen - TSG Giengen
So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Steinheim - TSG Schnaitheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Ebnat - Sportfreunde Dorfmerkingen II
So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen
So., 10.08.25 15:00 Uhr Albsport Heidenheim - TSG Nattheim
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Böbingen II - 1. FC Germania Bargau
So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Heubach - SG Bettringen
So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Iggingen - FC Spraitbach II
So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Stern Mögglingen - SV Hussenhofen
So., 10.08.25 15:00 Uhr Türkgücü Aalen - TV Heuchlingen
So., 10.08.25 15:30 Uhr SG Riesbürg - FC Schloßberg
So., 10.08.25 17:00 Uhr FC Spraitbach - FC Durlangen
So., 10.08.25 17:00 Uhr TV Neuler II - Sportfreunde Rosenberg
So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Wört - SV Pfahlheim
So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Lauchheim - FC Röhlingen