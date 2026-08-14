Bezirkspokal Ostwürttemberg: SGM Fachsenfeld/Dewangen behauptet sich

Die 2. Runde des Fußball-Bezirkspokals Ostwürttemberg wurde am heutigen Freitag abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
TSG Giengen – Türkspor Heidenheim 0:4
Tore: 0:1 Denis Enes Werner (2.), 0:2 Denisz Toth (52.), 0:3 Amir Werner (57.), 0:4 Nazmi Stolla (90.+2)
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Sportfreunde Eggenrot – TV Neuler 0:6
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim) - Zuschauer: 300
Tore: 0:1 Nils Weber (9.), 0:2 Lukas Schmid (13.), 0:3 Theo Kraus (22.), 0:4 Nils Weber (25.), 0:5 Lukas Schmid (50.), 0:6 Nils Weber (51.)
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FV Sontheim/Brenz – FV 08 Unterkochen 7:0
Schiedsrichter: Maurice Schwarzbauer (Göppingen )
Tore: 1:0 Daniel Gentner (4. Foulelfmeter), 2:0 Bastian Matuschek (8.), 3:0 Matthias Schnürch (31.), 4:0 Janik Noller (36.), 5:0 Daniel Gentner (45.+28), 6:0 Elias Mack (45.+33), 7:0 (45.+62)
SV Ebnat – SV Elchingen 3:0
Tore: 1:0 Florian Rettenmaier (47.), 2:0 Loris Gentner (61.), 3:0 Florian Rauwolf (78.)
SV Jagstzell – DJK Schwabsberg-Buch 1:4
Tore: 0:1 Sven Frank (13.), 1:1 Aaron Brunner (34.), 1:2 Johannes Eckl (37.), 1:3 Christian Vaas (40. Eigentor), 1:4 Fabian Fürst (51.)
TSV Hüttlingen II – Sportfreunde Rosenberg 1:3
SGM Tannhausen/Stödtlen II – FV Viktoria Wasseralfingen 2:4
Schiedsrichter: Gerhard Häußler - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Cemal Krasniqi (4.), 0:2 Cemal Krasniqi (11.), 1:2 Christian Hurler (18. Handelfmeter), 2:2 Sven Thorwart (75.), 2:3 Cemal Krasniqi (90.), 2:4 Cemal Krasniqi (90.+6)
Rot: Christian Hurler (90./SGM Tannhausen/Stödtlen II/)
TV Bopfingen – SC Unterschneidheim 7:6 n.E.
Tore: 1:0 Stefan Neureither (29.), 1:1 Benedikt Joas (70.), 2:1 Henri Guyot (85. Foulelfmeter), 2:2 Benedikt Joas (89.), 2:3 Tim Dritschler (91. i.E.), 3:3 Julian Streinz (91. i.E.), 3:4 Benedikt Joas (91. i.E.), 4:4 Patrick Glenk (91. i.E.), 4:5 Emanuel Rein (91. i.E.), 5:5 Henri Guyot (91. i.E.), 6:5 Görkem Bayraktar (91. i.E.), 6:6 Lucas Rupp (91. i.E.), 7:6 Andreas Ocker (91. i.E.)
SV Lauchheim – FC Röhlingen 1:2
Schiedsrichter: Tobias Franke - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Julian Brendle (7.), 0:2 Julian Brendle (62.), 1:2 Arbijan Maletzki (74.)
SG Schrezheim – TSV Westhausen 3:0
Tore: 1:0 Jan-David Ernsperger (30.), 2:0 Niklas Vaas (43.), 3:0 Ben Eberhard (45.+2)
SV Pfahlbronn – TV Lindach 1:0
1. FC Eschach – TV Herlikofen 1:5
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 0:1 Marlon Großmann (7.), 0:2 Marlon Großmann (32.), 0:3 Yeison Erhard (36.), 0:4 Noel Röhricht (41.), 1:4 Elsine Odhiambo Ochieng (70.), 1:5 Luis Herbst (90.+1)
SGM Hohenstadt/Untergröningen – TSB Schwäbisch Gmünd 2:7
Tore: 1:0 Marco Klotzbücher (3.), 1:1 Gian Piero Falcone (14.), 1:2 Din Subašić (19.), 1:3 Gian Piero Falcone (25.), 1:4 Yevhen Volkovytskyi (38.), 2:5 Simon Hieber (53.), 1:5 Enes Yazan (53.), 2:6 Lukas Frank (58.), 2:7 Eren Gül (74.)
SV Hussenhofen – SG Bettringen II 0:2
TV Straßdorf – TV Heuchlingen 5:0
SV Göggingen – TSGV Waldstetten II 3:5
SG Bettringen – 1. FC Germania Bargau 1:0
TSG Schnaitheim – TSG Nattheim 6:7 n.E.
Tore: 1:1 Jens Baamann (37.), 2:2 Fabian Horsch (58.), 2:3 Fabian Horsch (90. i.E.), 3:4 Jonas Uhl (90. i.E.), 4:5 Philipp Gnosa (90. i.E.), 5:6 Maximilian Horsch (90. i.E.), 6:7 Franz Fischer (90. i.E.)
FV 08 Unterkochen II – SG Heldenfingen/Heuchlingen 1:5
Tore: 0:1 Matthias Koesler, 0:2 Jannik Bischoff, 1:3 Matthias Koesler, 1:4 Luca Bosch, 1:5 Bastian Pfeiffenberger, 1:2 Felix Kaiser (40.)
SG Burgberg/Hohenmemmingen – SGM Niederstotzingen/Rammingen 0:3
Schiedsrichter: Kemal Lelik (Giengen an der Brenz) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Marcel Steck (49.), 0:2 Marcel Steck (53.), 0:3 Manuel Mailänder (83.)
TKSV Giengen – SV Waldhausen II 3:1
Tore: 1:1 Emre Isik (44.), 2:1 Abdoul Bassiki Koriko (65.), 3:1 Maswud Abubakar (92.)
TSV Ruppertshofen – Sportfreunde Lorch 0:3
Tore: 0:1 Nevio Iacobucci (20.), 0:2 Stefan Weida (90.), 0:3 Tom Heinrich (90.)
TSV Großdeinbach – FC Durlangen 5:6 n.E.
SV Frickenhofen – FC Spraitbach 1:4
Schiedsrichter: Timo Nowicki - Zuschauer: 200
Tore: 0:1 Bugra-Yakup Kaya (3.), 1:1 Max Merkl (16.), 1:2 Robin Antz (32.), 1:3 Lukas Rein (39.), 1:4 Bugra-Yakup Kaya (78.)
FC Ellwangen – TSV Hüttlingen 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd)
Tore: 1:0 Efendi Erol (16.), 1:1 Lukas Fetzer (35.), 2:1 Abduljabar Oyrazi Etudayie (43.), 2:2 Moritz Kamm (62. Foulelfmeter), 2:3 David Steidle (66. Handelfmeter), 3:3 David Banen Essome (80. Handelfmeter), 3:4 Philipp Müller (91. i.E.), 3:5 Martin Buse (91. i.E.), 4:5 David Banen Essome (91. i.E.), 4:6 David Steidle (91. i.E.), 5:6 Julian Schubert (91. i.E.), 5:7 Moritz Kamm (91. i.E.), 6:7 Leif Reeb (91. i.E.)
SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Rindelbach/Neunheim 0:3
AC Milan Heidenheim – VfL Gerstetten 0:3
Tore: 0:1 Lennard Gruner (25.), 0:2 Noah Strobl (42.), 0:3 Luca Fronmüller (90.)
FV Sontheim/Brenz II – Sportfreunde Fleinheim 1:0
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TV Neuler II – SGM Fachsenfeld/Dewangen 2:5
Schiedsrichter: Marco Hubel (Bopfingen )
Tore: 0:1 Patrick Hassler (13.), 0:2 Timo Frank (16.), 0:3 Johannes Fais (25.), 1:3 Johannes Hirsch (30.), 1:4 Johannes Fais (49.), 1:5 Cedric Reidegeld (75.), 2:5 Finn Kraus (90.+1)
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TV Neuler II – TSG Abtsgmünd 2:1
Tore: 1:0 Theo Kraus (45.), 1:1 Jonas Graule (62.), 2:1 Ben Schmitt (90.+2)
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SV Ebnat – SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III 5:0
SGM Lautern-Essingen II – SV Göggingen 2:3
Schiedsrichter: Meikel Eckert (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Robin Schuster (27.), 0:2 Patrick Schubert (30.), 1:2 Robin Patzer (32.), 1:3 Dennis Teske (38.), 2:3 Luke Maile (45.)
TV Straßdorf II – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marco Klotzbücher (30.), 0:2 Fabian Berroth (37.), 1:2 Yaya Badjie (53.), 2:3 Niklas Maier (58.), 2:2 Daniel Zajac (64.), 3:3 Daniel Zajac (80.), 3:4 Moritz Müller (90.+6)
Rot: Fabio Weiß (96./TV Straßdorf II/SR-Beleidigung)
Besondere Vorkommnisse: Hannes Hauser (TV Straßdorf II) scheitert mit Handelfmeter (43.).
TSV Böbingen II – FC Durlangen 1:3
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 1:0 Sefcet Osmani (27.), 1:1 (45.), 1:2 (66.), 1:3 (85.)
TSV Gussenstadt – TKSV Giengen 1:6
Schiedsrichter: Gerhard Lamp - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Maswud Abubakar (19.), 0:2 Emre Isik (36.), 1:2 Andreas Deissenrieder (40.), 1:3 Emre Isik (52.), 1:4 Abdoul Bassiki Koriko (62.), 1:5 Abdoul Bassiki Koriko (79.), 1:6 Maswud Abubakar (90.)
SGM Tannhausen/Stödtlen II – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch II 3:1
ASV Heidenheim (Albsport) – SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:3/Wertung
FV 08 Unterkochen II – SV Mergelstetten 3:2
Tore: 0:1 Justin Hader (20.), 1:1 Felix Knaus (32.), 1:2 Ben Baßmann (45.), 2:2 Felix Kaiser (58.), 3:2 Yannick Fleischmann (80.)
SGM Herbrechtingen Bolheim – FV Sontheim/Brenz II 1:3)
SV Großkuchen – Sportfreunde Fleinheim 1:5
Tore: 0:1 Michael Illenberger (25. Handelfmeter), 0:2 Michael Illenberger (32.), 0:3 Simon Stets (52.), 0:4 Bernhard Amann (56.), 0:5 Jan Riek (84.), 1:5 Jochen Scherieble (90.)
Kösinger SC – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:8
SC Hermaringen – TSG Nattheim 1:4
Tore: 0:1 Fabian Horsch (11.), 0:2 Jonas Uhl (18.), 0:3 (23.), 0:4 Patrick Brümmer (42.), 1:4 Patrick Reiber (71. Foulelfmeter)
TV Weiler in den Bergen – SG Bettringen 1:14
Schiedsrichter: Alexander Schurr
Tore: 0:1 Luca Sigloch (4. Foulelfmeter), 0:2 Luca Sigloch (10.), 0:3 Luca Sigloch (14.), 0:4 Tim Koffler (18.), 0:5 Tim Koffler (30.), 0:6 Luca Sigloch (39.), 0:7 Luca Sigloch (41. Foulelfmeter), 0:8 Tim Koffler (49.), 0:9 Daniel Bayer (54.), 0:10 Paul Stich (61.), 0:11 Daniel Bayer (67.), 0:12 Dzemal Jusic (68.), 0:13 Yannic Sigloch (71.), 0:14 Yannic Sigloch (76.), 1:14 Orhun Dogru (79.)
TSGV Waldstetten II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III 3:0/Wertung
SG Bettringen II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 5:4 n.E.
SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen – SG Schrezheim 0:1
Schiedsrichter: Michael Appt - Zuschauer: 80
SG Eigenzell-Ellenberg – TSV Westhausen 1:2
FSV Zöbingen – SV Lauchheim 0:2
Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg)
Tore: 0:1 Felix Beck (28.), 0:2 Malik Zubhadjier (62.)
FC Ellwangen – SV Kerkingen 3:0
Tore: 1:0 Leif Reeb (10.), 2:0 Yvan Funk (55.), 3:0 Lukas Haschke (81.)
SSV Aalen II – TSV Hüttlingen 0:3/Wertung
SV Wört – TV Bopfingen 2:5
Tore: 0:1 Henri Guyot (6.), 1:2 Henri Guyot (45.), 1:3 Henri Guyot (52.), 1:4 Vladimir Otto (61.), 1:5 Lukas Konerth (72.)
Aalener Kickers – SC Unterschneidheim 1:2
Tore: 0:1 Andreas Birkle (45.+1), 1:1 Emre Bostanci (69.), 1:2 Pascal Niedermaier (78.)
SG Riesbürg – FV Viktoria Wasseralfingen 0:4
Tore: 0:1 Jonas Höcherl (35.), 0:2 Jeremy Ulmer (50.), 0:3 Cemal Krasniqi (62.), 0:4 Cemal Krasniqi (69.)
SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen 2:1
Tore: 0:1 Cephas Mayungu (45.+2), 1:1 Vincent Fauser (55.), 2:1 Maximilian Stade (90.+1)
SV/DJK Nordhausen-Zipplingen – Sportfreunde Eggenrot 3:5 n.E.
Tore: 2:3 Lucas Kirschner, 3:5 Fabian Michel, 1:2 David Mayer, 1:3 Lukas Köder, 2:4 Pa Alieu Bangura, 0:1 Luca Dreher (27. Foulelfmeter), 1:1 Lucas Kirschner (28.)
FC Schloßberg – TSV Hüttlingen II 1:3
FV Viktoria Wasseralfingen II – Sportfreunde Rosenberg 5:7 n.E.
SV Jagstzell – TSV Adelmannsfelden 3:1
Tore: 0:1 Luca Wemmer (35.), 1:1 Christian Vaas (43.), 2:1 Stefan Kucher (76.), 3:1 Nils Arbter (90.+11)
SGM Niederstotzingen/Rammingen – TSG Nattheim II 4:0
Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Maximilian Holz (23.), 2:0 Marcel Steck (39.), 3:0 Marcel Steck (55.), 4:0 Manuel Mailänder (64.)
TSV Waldhausen – 1. FC Germania Bargau 1:8
Tore: 0:1 Philipp Beisswanger (8.), 0:2 Ibrahim Yesilyurt (15.), 0:3 Eduard-Andrei Kerestely (22.), 0:4 Eduard-Andrei Kerestely (35.), 0:5 Marius Nuding (39.), 0:6 Nico Bläse (54.), 0:7 Lucca Galli (76.), 0:8 Eduard-Andrei Kerestely (89.), 1:8 Paul Werni (90.+2)
Rot: Dragan Dipalo (20./TSV Waldhausen)
TSV Bartholomä – Sportfreunde Lorch 0:1
Schiedsrichter: Patrick von der Linde - Zuschauer: 83
Tore: 0:1 Nevio Iacobucci (7.)
Besondere Vorkommnisse: Adrian Schwarz (Sportfreunde Lorch) scheitert mit Foulelfmeter (29.).
TSV Ruppertshofen – TSK Türkgücü Gmünd 3:0
TV Heuchlingen – FC Schechingen 1:0
Tor: 1:0 Julian Bäuml (72.)
TSGV Rechberg – TSV Großdeinbach 0:3/Wertung
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SV Frickenhofen 0:4
Schiedsrichter: Klaus Munz
Tore: 0:1 Colin Postic (2.), 0:2 Max Merkl (55.), 0:3 Colin Postic (67.), 0:4 Max Merkl (75.)
FC Spraitbach II – SV Hussenhofen 3:5
TSV Böbingen – TV Herlikofen 2:5
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 0:1 Lukas Karanikas (25.), 0:2 Lukas Karanikas (50.), 0:3 Marlon Großmann (54.), 1:3 Timo Ziegler (56.), 1:4 Lucas Antoni (64.), 1:5 Timo Fruck (77.), 2:5 Ahmad Macharka (82.)
1. FC Eschach – TSV Mutlangen 3:1
Tore: 1:0 Felix Bauer (55.), 2:0 Nicolas Mergenthaler (77.), 3:0 Lukas Stoll (86.), 3:1 Josip Lipovac (90.+4 Foulelfmeter)
Rot: Stefan Wagenblast (63./TSV Mutlangen)
SV Pfahlbronn – TSV Heubach 4:3
SGM Lautern-Essingen – TSB Schwäbisch Gmünd 6:8 n.E.
Schiedsrichter: Christoph Röhrig (Lorch) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dominik Gebel (7.), 2:0 Jona Spazal (26.), 2:1 Gian Piero Falcone (28.), 2:2 Marcel Bäuerle (47.), 2:3 Ersin Göküzüm (81.), 3:3 Carl Seeliger (85.)
SV Neresheim – SG Burgberg/Hohenmemmingen 1:4
Schiedsrichter: Bayram Özdemir (Bopfingen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Reiner Fiehl (25.), 1:1 Marcel Hartmann (61.), 1:2 Lukas Ostrowski (66.), 1:3 Lukas Ostrowski (78.), 1:4 Lukas Ostrowski (90.)
Gelb-Rot: Marcel Hartmann (70./SG Burgberg/Hohenmemmingen)
SV Söhnstetten – FV 08 Unterkochen 0:3
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Jonas Feuchter (24.), 0:2 Niklas Späth (62.), 0:3 Valentin Mauß (86.)
Gelb-Rot: Tom Häberle (69./SV Söhnstetten)
TV Steinheim – FV Sontheim/Brenz 1:7
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tore: 0:1 Daniel Gentner (12.), 0:2 Edis Yoldas (16.), 1:2 Elisha Brommler (31.), 1:3 Tim Urban (42.), 1:4 Edis Yoldas (47.), 1:5 Tobias Hörger (78.), 1:6 Janik Noller (82.), 1:7 Daniel Gentner (84.)
VfL Gerstetten – SV Bissingen 0:4
AC Milan Heidenheim – SV Auernheim-Steinweiler 2:1
Tore: 0:1 (39. Foulelfmeter), 2:1 Enes Daler (45.), 1:0 Berkan Daler (53.)
TSG Schnaitheim II – TSG Giengen 9:10 n.E.
FC Härtsfeld – Türkspor Heidenheim 1:2
Tore: 1:1 Okan Akcay (11.), 1:2 Denis Enes Werner (85. Handelfmeter)
SV Waldhausen II – RSV Oggenhausen 4:2
Schiedsrichter: Manfred Fritz
Tore: 3:1 Marcel Schenker (43.), 4:2 Tim Staud (90. Foulelfmeter)
SV Elchingen – SG Heldenfingen/Heuchlingen II 5:2
Tore: 1:0 Leon Schaff (34.), 2:0 Marius Minder (44.), 3:2 Timo Rauwolf (79.), 4:2 Sebastian Pilz (91.), 5:2 Sebastian Pilz (92.)
TV Straßdorf – VfL Iggingen 8:0
Tore: 1:0 Max Berghaus (15.), 2:0 Davut Özbek (45.), 3:0 Dominik Bertsch (45.), 4:0 Max Berghaus (47.), 5:0 Dominik Bertsch (49.), 6:0 Bastian Herr (56.), 7:0 Mario Schoch (66.), 8:0 Davut Özbek (90.)
SGM Tannhausen/Stödtlen – DJK Schwabsberg-Buch 3:5 n.E.
SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – SGM Fachsenfeld / Dewangen 0:4
Tore: 0:1 Johannes Fais (5.), 0:2 Adrian Leis (34.), 0:3 Tim Wiedmann (40.), 0:4 Johannes Schabel (84.)
FC Röhlingen – SV Pfahlheim 1:0
Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd)
Tor: 1:0 Julian Brendle (38.)
Rot: Nico Rieger (42./FC Röhlingen)
Rot: Johannes Köppel (79./SV Pfahlheim)
TSG Abtsgmünd II – SGM Fachsenfeld/Dewangen II 1:3
DJK-SG Wasseralfingen – TV Neuler 0:7
FC Spraitbach – 1. FC Stern Mögglingen 4:2
Schiedsrichter: Martin Daul - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Alexander Bechthold (5.), 2:0 Timon Grau (40.), 2:1 Hannes Balle (69.), 2:2 Ibrahim Cakmak (73.), 3:2 Robin Antz (90.+1), 4:2 Alexander Bechthold (90.+4)