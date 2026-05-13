Bezirkspokal Ostwürttemberg: Finale der Männer und Frauen

– Foto: Thomas Nast

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Das waren die vorherigen Runden bei den Männern

1. Runde

Fr., 08.08.25 19:30 Uhr SV Mergelstetten - SV Bissingen 4:2

So., 10.08.25 12:30 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SGM Tannhausen/Stödtlen II 3:0

So., 10.08.25 12:45 Uhr TSG Abtsgmünd II - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 0:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Pfahlbronn - TSV Mutlangen 6:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Großdeinbach - TV Herlikofen 6:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TSV Waldhausen 7:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Straßdorf II - SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 10:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Hohenstadt / Untergrönin. - SGM Lautern-Essingen 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Lindach - SG Bettringen II 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Bartholomä - Sportfreunde Lorch II 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Leinzell zg. - FC Schechingen 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Rechberg - SV Göggingen 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSGV Waldstetten II - 1. FC Eschach 10:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III - TSV Böbingen 1:9

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen II - TV Straßdorf 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Frickenhofen - Sportfreunde Lorch 2:8

So., 10.08.25 15:00 Uhr FSC Heidenheim zg. - TV Heuchlingen 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Weiler in den Bergen - TSB Schwäbisch Gmünd 3:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr 1. FC Stern Mögglingen - SV Hussenhofen 3:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Iggingen - FC Spraitbach II 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Heubach - SG Bettringen 0:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Böbingen II - 1. FC Germania Bargau 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr Albsport Heidenheim - TSG Nattheim 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:11

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Ebnat - Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Steinheim - TSG Schnaitheim 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Großkuchen - TSG Giengen 0:10

So., 10.08.25 15:00 Uhr Kösinger SC - FC Härtsfeld 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Auernheim / SV Neresheim - SV Söhnstetten 0:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Gussenstadt - SC Hermaringen 3:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Elchingen - SV Waldhausen II 6:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Herbrechtingen Bolheim - Türkspor Heidenheim 0:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Fleinheim - SGM Königsbronn/Oberkochen 6:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Schnaitheim II - FV 08 Unterkochen 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr RSV Oggenhausen - SG Burgberg/Hohenmemmingen 5:6

So., 10.08.25 15:00 Uhr AC Milan Heidenheim - FV Sontheim/Brenz II 0:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr TKSV Giengen - TSG Nattheim II 4:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr VfL Gerstetten - SGM Niederstotzingen/Rammingen 4:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - SGM Königsb./Oberk. II 6:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen II - SV Neresheim zg. 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSV Hüttlingen II - SSV Aalen 1:7

So., 10.08.25 15:00 Uhr SV Kerkingen - DJK Schwabsberg-Buch 3:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SC Unterschneidheim - TSV Adelmannsfelden 5:2

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Schrezheim - FSV Zöbingen 3:0

So., 10.08.25 15:00 Uhr DJK-SG Wasseralfingen - SG Eigenzell-Ellenberg 1:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TSG Abtsgmünd - SV Jagstzell 5:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen II - TSV Westhausen 0:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Fachsenfeld / Dewangen - SSV Aalen II 3:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch - TV Neuler 1:4

So., 10.08.25 15:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - SV Lippach 4:1

So., 10.08.25 15:00 Uhr SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - FV Viktoria Wasseralfingen 0:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr TV Bopfingen - SV/DJK Nordhausen-Zipplingen 6:5

So., 10.08.25 15:00 Uhr FC Ellwangen - TSV Hüttlingen 1:3

So., 10.08.25 15:00 Uhr SGM Rindelbach/Neunheim - SGM Tannhausen/Stödtlen 0:2

So., 10.08.25 15:30 Uhr SG Riesbürg - FC Schloßberg 4:5

So., 10.08.25 17:00 Uhr FC Spraitbach - FC Durlangen 4:6

So., 10.08.25 17:00 Uhr TV Neuler II - Sportfreunde Rosenberg 4:6

So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Wört - SV Pfahlheim 3:9

So., 10.08.25 17:00 Uhr SV Lauchheim - FC Röhlingen 8:7



2. Runde

Di., 12.08.25 18:00 Uhr FC Schloßberg - TSG Abtsgmünd 0:10

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Schnaitheim 5:2

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Härtsfeld - SV Söhnstetten 3:1

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Burgberg/Hohenmemmingen - FV 08 Unterkochen 2:11

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Mutlangen - TSV Großdeinbach 7:8

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Rosenberg - SSV Aalen 0:3

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Eigenzell-Ellenberg - SV Pfahlheim 1:5

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Westhausen - SV Lauchheim 1:5

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - FV Viktoria Wasseralfingen 2:4

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Hüttlingen - SGM Tannhausen/Stödtlen 3:1

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SV Göggingen - FC Durlangen 0:4

Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Spraitbach II - 1. FC Stern Mögglingen 0:8

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSG Nattheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen 3:2

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr SV Mergelstetten - TSG Giengen 1:7

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV Sontheim/Brenz II - TKSV Giengen 1:2

Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Heuchlingen - TSB Schwäbisch Gmünd 4:1

Mi., 13.08.25 18:45 Uhr TSGV Waldstetten II - TSV Böbingen 4:5

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Elchingen - SC Hermaringen 0:3

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Türkspor Heidenheim - SGM Königsbronn/Oberkochen 3:0

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - VfL Gerstetten 0:4

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TV Straßdorf II 2:6

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SV Kerkingen 0:11

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Schrezheim - SC Unterschneidheim 3:1

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SSV Aalen II - TV Neuler 1:6

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Bartholomä - FC Schechingen 1:6

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Bopfingen - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 1:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - SG Bettringen II 3:1

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Straßdorf - Sportfreunde Lorch 3:2

Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Bettringen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 1:0



3. Runde

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSG Nattheim - Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:3

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSG Giengen - FC Härtsfeld 5:2

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr FC Durlangen - TSV Böbingen 3:4

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TV Straßdorf - TV Heuchlingen 3:1

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr SG Bettringen - 1. FC Germania Bargau 3:2

Mi., 27.08.25 18:00 Uhr TSG Abtsgmünd - SV Lauchheim 2:3

Mi., 27.08.25 18:15 Uhr SC Hermaringen - Türkspor Heidenheim 0:6

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr SV Kerkingen - SSV Aalen 0:2

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr TKSV Giengen - FV 08 Unterkochen 0:5

Mi., 27.08.25 18:30 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen - TV Neuler 2:3

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim - TSV Hüttlingen 0:6

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG Schrezheim - SV Pfahlheim 1:4

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - FC Schechingen 1:0

Mi., 27.08.25 19:00 Uhr SG Heldenfingen/Heuchlingen II - VfL Gerstetten 0:12

Do., 28.08.25 18:00 Uhr TV Straßdorf II - TSV Großdeinbach 1:5



Achtelfinale

Do., 02.10.25 19:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - TSG Giengen 6:7

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr TSV Großdeinbach - SV Lauchheim 4:2

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr VfL Gerstetten - 1. FC Stern Mögglingen 5:4

Fr., 03.10.25 15:00 Uhr SV Pfahlheim - TSV Böbingen 12:13

Fr., 03.10.25 16:30 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - SG Bettringen 1:2

Mi., 08.10.25 18:30 Uhr TV Straßdorf - SSV Aalen 9:10

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr TSV Hüttlingen - TV Neuler 0:1

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr Türkspor Heidenheim - FV 08 Unterkochen 1:3



Viertelfinale

Mi., 15.04.26 18:00 Uhr TSV Großdeinbach - SSV Aalen 2:3

Mi., 15.04.26 18:00 Uhr TSG Giengen - FV 08 Unterkochen 2:4

Mi., 15.04.26 18:30 Uhr VfL Gerstetten - TV Neuler 5:4

Mi., 15.04.26 18:30 Uhr TSV Böbingen - SG Bettringen 2:4



Halbfinale

Mi., 29.04.26 19:15 Uhr VfL Gerstetten - SSV Aalen 5:4

Mi., 06.05.26 18:30 Uhr SG Bettringen - FV 08 Unterkochen 5:4

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Das waren die vorherigen Runden bei den Frauen

1. Runde

So., 07.09.25 10:30 Uhr FC Härtsfeld - 1. FC Normannia Gmünd 1:6

So., 07.09.25 10:30 Uhr TV Steinheim - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 2:1

So., 07.09.25 11:00 Uhr SGM Hohenmemmingen/Sontheim - TSV Ruppertshofen 2:6

Fr., 03.10.25 11:00 Uhr 1. FC Heidenheim II - TSV Hüttlingen 0:5

Mi., 08.10.25 19:00 Uhr FC Ellwangen II - SGM DJK SG Wasseralfingen/Neuler 6:1

Mi., 22.10.25 19:00 Uhr SGM Alfdorf/Mögglingen - SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:1



2. Runde

Sa., 04.04.26 16:00 Uhr TV Steinheim - 1. FC Normannia Gmünd

Sa., 04.04.26 16:00 Uhr TSV Hüttlingen - TSV Ruppertshofen 1:2

Sa., 04.04.26 17:30 Uhr FC Ellwangen II - SG SV Ebnat / SV Waldhsn. 0:3



Halbfinale

Fr., 01.05.26 12:00 Uhr SG SV Ebnat / SV Waldhsn. - 1. FC Normannia Gmünd 5:0