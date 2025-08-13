Bezirkspokal Ostwürttemberg: Ein Elfmeterkrimi, auch ein 2:11 und 0:11

Die 2. Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg ist beendet. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
2. Runde
FC Schloßberg – TSG Abtsgmünd 0:10
Schiedsrichter: Christian Glatzer (Bopfingen) - Zuschauer: 40
Tore: 0:1 Marcel Klenk (2.), 0:2 Clemens Schmid (8.), 0:3 Clemens Schmid (14.), 0:4 Leon Honigmann (17.), 0:5 Nico Rahmig (29.), 0:6 Nico Rahmig (44.), 0:7 Benjamin Grupp (50.), 0:8 Benjamin Grupp (62.), 0:9 Clemens Schmid (81.), 0:10 Benjamin Grupp (82.)
---
FC Härtsfeld – SV Söhnstetten 3:1
Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen) - Zuschauer: 350
Tore: 0:1 Mathias Seeßle (12.), 1:1 Jonas Baumann (45.+2), 2:1 Dennis Mikolin (82.), 3:1 Hugo Münster (86.)
SG Burgberg/Hohenmemmingen – FV 08 Unterkochen 2:11
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tore: 0:1 David Weisensee (1.), 0:2 Luca Baumann (4.), 0:3 David Weisensee (9.), 0:4 Niklas Späth (29.), 0:5 Christian Essig (33.), 0:6 Jonas Ilg (42.), 0:7 Luca Baumann (45.), 0:8 Jonas Ilg (59.), 1:8 Lukas Müller (67.), 1:9 Luis Löffelad (69.), 1:10 Dominik Eller (76.), 1:11 Claudius Eiberger (87.), 2:11 Marcel Hartmann (90.)
TSV Mutlangen – TSV Großdeinbach 7:8 n.E.
Schiedsrichter: Klaus Schwarz - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Elvan Beyer (15. Foulelfmeter), 1:1 Egzon Zejnulahi (88. Foulelfmeter), 1:2 Nicolas Speth (121. i.E.), 2:2 Sebastian Steinke (121. i.E.), 3:2 Altin Kadrija (121. i.E.), 3:3 Simon Philipp Wahl (121. i.E.), 4:3 Elmas Patkovic (121. i.E.), 4:4 Justin Reinert (121. i.E.), 4:5 Elvan Beyer (121. i.E.), 5:5 Egzon Zejnulahi (121. i.E.), 5:6 Luca Pascal Benz (121. i.E.), 6:6 David Schwarz (121. i.E.), 6:7 Steffen Djurcic (121. i.E.), 7:7 Altin Kadrija (121. i.E.), 7:8 Luca Schöttle (121. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tobi Wahl (TSV Großdeinbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Robin Ripberger (121.). Fabian Nagel (TSV Mutlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Krazer (121.). Dominico Comite (TSV Mutlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Felix Krazer (121.).
Sportfreunde Rosenberg – SSV Aalen 0:3
Schiedsrichter: Michael Appt
Tore: 0:1 Brian Lee Irebor (50.), 0:2 Jan Abele (55.), 0:3 Eliah Maile (90.)
SG Eigenzell-Ellenberg – SV Pfahlheim 1:5
Schiedsrichter: Alexander Paluch
Tore: 0:1 Felix Seckler (11.), 1:1 Benjamin Pfeifer (17.), 1:2 Bruno Wohlfrom (35.), 1:3 Dominik Groll (38.), 1:4 Bruno Wohlfrom (61.), 1:5 Laurenz Binz (76.)
TSV Westhausen – SV Lauchheim 1:5
Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd)
Sportfreunde Eggenrot – FV Viktoria Wasseralfingen 2:4
Schiedsrichter: Patrick Stöcker
Tore: 0:1 Lucas Enslin (1.), Florian Hoffmann (15.), 0:3 Adrian Sladic (59.), 1:3 Pius Kuhn (63.), 1:4 Marc Kempf (82.), 2:4 Andreas Mai (87.)
TSV Hüttlingen – SGM Tannhausen/Stödtlen 3:1
Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)
Tore: 0:1 Lukas Rief (10.), 1:1 Lukas Fetzer (27.), 2:1 Johannes Hahn (50.), 3:1 Martin Buse (84.)
SV Göggingen – FC Durlangen 0:4
Schiedsrichter: Ralf Ripberger
Tore: 0:1 Joel Beigl (3.), 0:2 Manuel Seitz (32.), 0:3 Fabian Strenzl (42.), 0:4 Jakob Häußler (77. Foulelfmeter)
FC Spraitbach II – 1. FC Stern Mögglingen 0:8
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Justin Fuchs (24.), 0:2 Ibrahim Cakmak (47.), 0:3 Felix Waibel (49. Eigentor), 0:4 Justin Fuchs (67.), 0:5 Ferhat Karaca (70.), 0:6 Tim Wiedmann (77.), 0:7 Leon Blum (90.), 0:8 Hikmet Arisoy (90.+2)
Sportfreunde Dorfmerkingen II – TSG Schnaitheim 5:2
Schiedsrichter: Christian Glatzer (Bopfingen)
Tore: 1:0 David Hetper (6.), 2:0 Simon Michel (8.), 3:0 Simon Michel (42.), 3:1 Michel Wegele (58. Handelfmeter), 4:1 Lennart Ochs (64.), 4:2 Christian Kloss (82.), 5:2 Simon Michel (90.+9)
TV Heuchlingen – TSB Schwäbisch Gmünd 4:1
Schiedsrichter: Mario Fernandez
Tore: 1:0 Nico Waidmann (20.), 1:1 Enes Yazan (23.), 2:1 Jannik Dollinger (50.), 3:1 Lukas Dollinger (75.), 4:1 Lukas Dollinger (83.)
FV Sontheim/Brenz II – TKSV Giengen 1:2
Schiedsrichter: Kristijan Brus
Tore: 1:0 Maximilian Benz (53.), 1:1 Cem Arman (69.), 1:2 Salvatore di Dio Fiorentino (73.)
SV Mergelstetten – TSG Giengen 1:7
Schiedsrichter: Rudi Wirth
Tore: 0:1 Chris Storer (24.), 0:2 Oliver Sojka (45.), 0:3 Lukas Kolb (45.), 0:4 Lukas Kolb (48.), 0:5 Oliver Sojka (73.), 1:5 Enes Say (75.), 1:6 Kristian Kuhn (90.), 1:7 Simon Lotterer (90.)
TSG Nattheim – SG Heldenfingen/Heuchlingen 3:2
Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein)
Tore: 1:0 Patrick Brümmer (6.), 1:1 Elvir Arslanovic (34.), 2:1 Sergen Demiröz (48.), 3:1 Sergen Demiröz (67.), 3:2 Jannik Bischoff (90.)
TSGV Waldstetten II – TSV Böbingen 4:5
Schiedsrichter: Roland Herzer - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Timo Ziegler (44.), 1:1 Nico Geiger (49.), 1:2 Oliver Rieger (60.), 1:3 Niklas Knödler (63.), 1:4 Oliver Rieger (75.), 2:4 Nico Geiger (76.), 3:4 Eduard-Andrei Kerestely (80.), 4:5 Lennart Schoell (84.), 3:5 Peter Hager (84.)
SV Elchingen – SC Hermaringen 0:3
Schiedsrichter: Simon Stahl
Tore: 0:1 Marius Stegmaier (40.), 0:2 Philipp Häberle (75.), 0:3 Patrick Poehlke (90.)
Türkspor Heidenheim – SGM Königsbronn/Oberkochen 3:0
Tore: 1:0 Okan Akcay (3.), 2:0 Okan Akcay (11. Foulelfmeter), 3:0 Amir Werner (45.)
SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III – VfL Gerstetten 0:4
Schiedsrichter: Marvin Hofmann (Neresheim)
Tore: 0:1 Lennard Gruner (55.), 0:2 Nico Benz (67.), 0:3 Steffen Wegmann (70.), 0:4 Steffen Wegmann (74.)
TSV Ruppertshofen – TV Straßdorf II 2:6
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 1:0 Hannes Hauser (11. Eigentor), 1:1 Yaya Badjie (28.), 2:1 Antonio Calabrese (40.), 2:2 Yaya Badjie (46.), 2:3 Yaya Badjie (76.), 2:4 Tom Badenbach (79.), 2:5 Emmanuel Happy (81.), 2:6 Emmanuel Happy (89.)
SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SV Kerkingen 0:11
Schiedsrichter: Manfred Fritz
Tore: 0:1 Julian Saur (2.), 0:2 Marian Krisch (11.), 0:3 Tobias Müller (17.), 0:4 Pius Herdeg (26.), 0:5 Pius Herdeg (33.), 0:6 Pius Herdeg (37.), 0:7 Marian Krisch (45.), 0:8 Tobias Müller (47.), 0:9 Marian Krisch (54.), 0:10 Michael Bühler (61.), 0:11 Toni Holzner (83.)
SG Schrezheim – SC Unterschneidheim 3:1
Schiedsrichter: Ulrich Müller
Tore: 1:0 Dominik Kucher (10.), 1:1 Jan Balbach (57.), 2:1 Daniel Schmid (68.), 3:1 Marius Pöhler (90.)
SSV Aalen II – TV Neuler 1:6
Schiedsrichter: Silke Fritz (Abtsgmünd)
Tore: 1:0 Julian Bihr (11.), 1:1 Manuel Greiner (16.), 1:2 Marco Kappel (22.), 1:3 Marius Köppe (29.), 1:4 Elias Frank (64.), 1:5 Moritz Fuchs (72.), 1:6 Elias Frank (82.)
TSV Bartholomä – FC Schechingen 1:6
Schiedsrichter: Hasan Gökmenler (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 1:0 Philipp Schmid (15.), 2:0 Paul Groß (37.), 3:0 Aron Abele (43.), 1:3 Christoph Knöpfle (48.), 4:1 Aron Abele (59.), 5:1 Aron Abele (61.), 6:1 Eric Fischer (76.)
TV Bopfingen – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 1:2
Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg)
Tore: 1:0 Adrian Jans (11.), 1:1 Philipp Rau (59.), 1:2 Vladimir Otto (85. Eigentor)
SGM Lautern-Essingen – SG Bettringen II 3:1
Schiedsrichter: Alexander Schurr
Tore: 1:0 Uwe Sonnleitner (1.), 1:1 Moritz Schabel (28.), 2:1 Uwe Sonnleitner (66.), 3:1 Uwe Sonnleitner (90.+2)
TV Straßdorf – Sportfreunde Lorch 3:2
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 130
Tore: 1:0 Dominik Bertsch (11.), 1:1 Tom Heinrich (23.), 1:2 Robin Bopp (58.), 2:2 Dominik Bertsch (81.), 3:2 Emre Yücel (89.)
SG Bettringen – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 1:0
Schiedsrichter: Manuel Krieger
Tor: 1:0 Robin Sachsenmaier (85.)