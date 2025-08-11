Bezirkspokal Ostwürttemberg: Dramatik pur bei 13 Elfmeterkrimis

Die 1. Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg ist abgeschlossen. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
SV Mergelstetten – SV Bissingen 4:2 n.E.
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Pascal Beyer (11.), 1:1 Andreas Röger (19.), 2:2 Dennis Stampf (121.), 3:2 Salvatore Lo Giudice (121.), 4:2 Ben Baßmann (121.), 1:2 Philip Rose (121.)
SGM Fachsenfeld/Dewangen II – SGM Tannhausen/Stödtlen II 3:0
Schiedsrichter: Daniel Kamps (Hüttlingen)
TSG Abtsgmünd II – SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim 0:9
Schiedsrichter: Martin Fürst
Tore: 0:1 Nico Vandelli (2.), 0:2 (5. Eigentor), 0:3 Martin Bosch (22.), 0:4 Florian Buser (41.), 0:5 André Grimmeißen (44.), 0:6 Florian Buser (46.), 0:7 Nico Vandelli (72.), 0:8 Philipp Rau (74.), 0:9 Philipp Rau (84.)
SV Kerkingen – DJK Schwabsberg-Buch 3:2
Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim)
Tore: 2:1 Johannes Eckl, 2:2 Markus Hügler
TSV Gussenstadt – SC Hermaringen 3:4 n.E.
Tore: 1:0 Patrick Schwarz (91. i.E.), 2:0 Alexander Fink (91. i.E.), 2:1 Philipp Häberle (91. i.E.), 2:2 Marius Stegmaier (91. i.E.), 3:2 Lucas Danziger (91. i.E.), 3:3 Patrick Reiber (91. i.E.), 3:4 Oleksandr Lipinskyi (91. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Tim Kircher (TSV Gussenstadt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Andreas Deissenrieder (TSV Gussenstadt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Tobias Mauthner (TSV Gussenstadt) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.).
SV Elchingen – SV Waldhausen II 6:4
Schiedsrichter: Harald Ziebart
Tore: 1:0 Christoph Hirschmann (3. Foulelfmeter), 1:1 Marc Blaha (5.), 2:1 Sebastian Pilz (10.), 2:2 Marc Blaha (12.), 3:2 (45. Eigentor), 3:3 Marc Blaha (57.), 4:3 Sebastian Pilz (77.), 5:3 Pascal Brenner (88.), 6:4 Pascal Brenner (90.), 5:4 Kaie Bolger (90.)
SGM Herbrechtingen Bolheim – Türkspor Heidenheim 0:4
Schiedsrichter: Kristijan Brus
Tore: 0:1 Okan Akcay (12.), 0:2 Amir Werner (14.), 0:3 Okan Akcay (33.), 0:4 Amir Werner (83.)
Sportfreunde Fleinheim – SGM Königsbronn/Oberkochen 6:7 n.E.
TSG Schnaitheim II – FV 08 Unterkochen 0:7
Schiedsrichter: Dieter Preißing
RSV Oggenhausen – SG Burgberg/Hohenmemmingen 5:6 n.E.
Schiedsrichter: Rudi Wirth
Tore: 0:1 Yannik Fröhle (3.), 1:1 Luca Bass (8.), 2:1 Luca Bass (23.), 2:2 Yannik Fröhle (89.), 3:3 Moritz Schmied (90. i.E.), 4:4 Daniel Kurz (90. i.E.), 5:5 Dennis Lichtfuß (90. i.E.), 2:3 Nico Schellenberger (90. i.E.), 3:4 Jacob Merkle (90. i.E.), 4:5 Veit Eberhardt (90. i.E.), 5:6 Yannik Fröhle (90. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Christian Lindel (RSV Oggenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Katzenberger (90.). Marco Kümmel (RSV Oggenhausen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Sven Katzenberger (90.).
AC Milan Heidenheim – FV Sontheim/Brenz II 0:7
Schiedsrichter: Tarkan Kiran - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Tobias Hörger (21.), 0:2 Tobias Hörger (33.), 0:3 Tobias Hörger (56.), 0:4 Tobias Hörger (77.), 0:5 Tim Baumann (81.), 0:6 Johannes Funk (85.), 0:7 Mike Schenk (88.)
TKSV Giengen – TSG Nattheim II 4:0
Schiedsrichter: Vele Martinoski
Tore: 1:0 Maswud Abubakar (45.+1), 2:0 Cem Arman (51.), 3:0 Cem Arman (65.), 4:0 Ali-Safa Yildiz (84.)
VfL Gerstetten – SGM Niederstotzingen/Rammingen 4:0
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 1:0 Steffen Wegmann (58.), 2:0 Luis Lammel (63.), 3:0 Luca Fronmüller (71.), 4:0 Marius Tonigold (79.)
SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III – SGM Königsb./Oberk. II 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Rasim Osman
SG Heldenfingen/Heuchlingen II – SV Neresheim zg. 3:0/Wertung
TSV Hüttlingen II – SSV Aalen 1:7
Schiedsrichter: Steffen Seidel (Jagstzell) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tom Zsemberi (2.), 0:2 Albin Hajdaraj (5.), 0:3 Joel Aman-Hagos (12.), 0:4 Jan Abele (17.), 0:5 Tom Zsemberi (27.), 0:6 Cephas Mayungu (43.), 0:7 Jan Abele (48.), 1:7 Marcel Buck (75.)
SC Unterschneidheim – TSV Adelmannsfelden 5:2
Schiedsrichter: Anton Nagler
Tore: 1:1 Jan Balbach (28.), 2:1 Jan Balbach (30.), 3:1 Maximilian Reißmüller (41.), 4:1 Tim Dritschler (63.), 5:1 Nicolas Wünsch (73.)
SG Schrezheim – FSV Zöbingen 3:0
DJK-SG Wasseralfingen – SG Eigenzell-Ellenberg 1:5
Schiedsrichter: Markus Jäger
Tore: 0:1 David Früh (5.), 1:1 (7.), 1:2 David Früh (14.), 1:3 Simon Lechner (17.), 1:4 Leon Adler (45.+2), 1:5 Daniel Gaugler (62.)
TSG Abtsgmünd – SV Jagstzell 5:1
Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen)
Tore: 1:0 Clemens Schmid (12.), 2:0 Leon Honigmann (19.), 3:0 Marcel Klenk (25.), 4:0 Tobias Grupp (35.), 5:0 Clemens Schmid (44.), 5:1 Antonio Saveski (73.)
FV Viktoria Wasseralfingen II – TSV Westhausen 0:1
Schiedsrichter: Jürgen Roder - Zuschauer: 80
Tor: 0:1 Maurice Landsmann (66. Eigentor)
SGM Fachsenfeld / Dewangen – SSV Aalen II 3:4
Schiedsrichter: Roberto Primo Pascolo - Zuschauer: 130
Tore: 0:1 Julian Bihr (19.), 0:2 Eddi Gschwind (21.), 1:2 Lukas Frank (30.), 1:3 Julian Bihr (53.), 2:3 Daniel Rembold (54.), 3:3 (61.), 3:4 Eddi Gschwind (82.)
SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch – TV Neuler 1:4
Schiedsrichter: Philipp Winter (Abtsgmünd)
Sportfreunde Eggenrot – SV Lippach 4:1
Schiedsrichter: Andreas Winter (Abtsgmünd)
Tore: 1:0 Andreas Mai (34.), 2:0 Niklas Gorbatschow (39.), 3:0 Andreas Mai (45.+2), 3:1 Yannick Rab (54.), 4:1 Jonas Knecht (77.)
SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen – FV Viktoria Wasseralfingen 0:5
Schiedsrichter: Martin Hofmann (Neresheim) - Zuschauer: 70
Tore: 0:1 Christoph Niegel (29.), 0:2 Lucas Enslin (40.), 0:3 Marius Weber (64.), 0:4 (68.), 0:5 Adrian Sladic (89. Foulelfmeter)
TV Bopfingen – SV/DJK Nordhausen-Zipplingen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Alexander Barth
FC Ellwangen – TSV Hüttlingen 1:3
Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim) - Zuschauer: 80
Tore: 1:0 Kadir Ciraci (11.), 1:1 David Steidle (16.), 1:2 Moritz Kamm (34. Foulelfmeter), 1:3 David Steidle (45.)
Gelb-Rot: Michael Wiedemann (58./FC Ellwangen/)
SGM Rindelbach/Neunheim – SGM Tannhausen/Stödtlen 0:2
Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg)
Tore: 0:1 Lukas Müller (31. Eigentor), 0:2 Jonas Merkle (59.)
Kösinger SC – FC Härtsfeld 0:5
Schiedsrichter: Patrick Halfar
Tore: 0:1 Muhamed Mehonic (19.), 0:2 Tobias Wachter (45.+1), 0:3 Jonas Baumann (51.), 0:4 Markus Wachter (53.), 0:5 Kevin Bahmann (79.)
Besondere Vorkommnisse: Patrick Tuschke (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Philipp Hegele (79.).
SV Pfahlbronn – TSV Mutlangen 6:7 n.E.
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 0:1 Gezim Zymeri (8.), 1:1 Manuel Knödler (27.), 1:2 Gezim Zymeri (29.), 1:3 Manuel Novak (37.), 2:3 Nico Munz (43.), 3:3 Simon Klose (49.), 4:3 Fabio Sciurba (121. i.E.), 5:3 Luca Zabinski (121. i.E.), 6:3 Leon Spazierer (121. i.E.), 6:4 Gezim Zymeri (121. i.E.), 6:5 Sascha Ristl (121. i.E.), 6:6 Sean Herkommer (121. i.E.), 6:7 Sascha Ristl (121. i.E.)
TSV Großdeinbach – TV Herlikofen 6:5 n.E.
Schiedsrichter: Admir Kurtagic
Tore: 0:1 Lukas Karanikas (25.), 1:1 Cihan Sönmez (45.+4), 2:1 Tobi Wahl (56.), 2:2 Marlon Großmann (67.), 3:4 Simon Philipp Wahl (121. i.E.), 4:4 Tobi Wahl (121. i.E.), 5:4 Justin Reinert (121. i.E.), 6:4 Elvan Beyer (121. i.E.), 2:3 Kevin Rückle (121. i.E.), 2:4 Florian Pflieger (121. i.E.), 6:5 Marlon Großmann (121. i.E.)
TSV Ruppertshofen – TSV Waldhausen 7:1
Schiedsrichter: Mathias Nann
Tore: 1:0 Tim Adam (10.), 2:0 Tim Adam (18.), 3:0 Antonio Calabrese (39.), 4:0 Tim Adam (58.), 5:0 Philip Opp (70.), 6:0 Antonio Calabrese (73.), 7:0 Jona Gruner (80.), 7:1 Tim Knäple (86.)
TV Straßdorf II – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 10:9 n.E.
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Yaya Badjie (11.), 1:1 Daniel Richter (17.), 2:1 Yaya Badjie (49.), 2:2 Tim Oster (52.), 10:9 Fabio Weiß (90. i.E.), 9:9 Björn Krische (90. i.E.), 9:8 Tom Badenbach (90. i.E.), 8:8 Lukas Dyrska (90. i.E.), 8:7 Alexander Gölz (90. i.E.), 7:7 Sascha Munz (90. i.E.), 7:6 Jonas Wahl (90. i.E.), 6:6 Alexander Marx (90. i.E.), 6:5 Manuel Menz (90. i.E.), 4:5 Tim Oster (90. i.E.), 5:5 Yaya Badjie (90. i.E.), 4:4 Matthias Rack (90. i.E.), 4:3 Bryian Lunda (90. i.E.), 3:3 Lukas Dambach (90. i.E.), 3:2 Hannes Hauser (90. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Emmanuel Happy (TV Straßdorf II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Dambach (90.). Jakob Widmann (SGM Alfdorf/Hintersteinenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Hauser (90.). Marcel Weinhardt (SGM Alfdorf/Hintersteinenberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Lukas Hauser (90.).
SG Hohenstadt / Untergrönin. – SGM Lautern-Essingen 0:1
Schiedsrichter: Patrick von der Linde - Zuschauer: 130
Tor: 0:1 Dominik Gebel (15.)
TV Lindach – SG Bettringen II 0:3
Schiedsrichter: Hüseyin Ekinci - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Robin Knödler (32.), 0:2 Patrick Schneider (45.+1), 0:3 Moritz Schabel (80.)
TSV Bartholomä – Sportfreunde Lorch II 3:0
Schiedsrichter: Helmut Knecht (Aalen)
TSV Leinzell zg. – FC Schechingen 0:3
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
TSGV Rechberg – SV Göggingen 1:5
Schiedsrichter: Ralf Schepp
Tore: 0:1 Tom Kugler (19.), 1:1 Benjamin Vogt (23.), 1:2 Tom Kugler (31.), 1:3 Tom Kugler (84.), 1:4 Niklas Stegmaier (90.), 1:5 Luca Baur (90.+2)
Besondere Vorkommnisse: Sofain El Shiafi (TSGV Rechberg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (8.).
TSGV Waldstetten II – 1. FC Eschach 10:1
Schiedsrichter: Tobias Vogt
Tore: 1:0 Adrian Bauer (1.), 1:1 Steffen Baur (11.), 2:1 Max Beyerle (24.), 3:1 (26.), 4:1 Steffen Baur (33.), 5:1 Nico Geiger (41.), 6:1 Lennart Schoell (45.), 7:1 Max Beyerle (47.), 8:1 Steffen Baur (50.), 9:1 Max Beyerle (61.), 10:1 Hannes Eiberger (79.)
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III – TSV Böbingen 1:9
Schiedsrichter: Michael Gaugler (Ellwangen) - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Timo Ziegler (1.), 0:2 Timo Ziegler (20.), 0:3 Timo Ziegler (27.), 0:4 Luca Iacobucci (34.), 0:5 Oliver Rieger (48.), 1:5 Enes Korkmaz (55.), 1:6 Peter Hager (60.), 1:7 Peter Hager (70.), 1:8 Peter Hager (83.), 1:9 Luca Iacobucci (85.)
Besondere Vorkommnisse: Burak Kale (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Tim Federschmid (83.).
SGM Lautern-Essingen II – TV Straßdorf 1:5
Schiedsrichter: Kevin Török
Tore: 0:1 Marcus Olschewsky (11.), 1:1 Maurice Weber (40.), 1:2 Robin Pflieger (63.), 1:3 Davut Özbek (78.), 1:4 Marcus Olschewsky (88.), 1:5 Bastian Herr (90.)
Türkgücü Aalen – TV Heuchlingen 0:2
Schiedsrichter: k.A. - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Nico Waidmann (6.), 0:2 Lukas Dollinger (57.)
SG Auernheim / SV Neresheim – SV Söhnstetten 0:3
Schiedsrichter: Kemal Lelik (Giengen an der Brenz)
SV Großkuchen – TSG Giengen 0:10
Schiedsrichter: k.A.
Tore: 0:1 Frederik Braun (4.), 0:2 Mohamad Alzaibak (11.), 0:3 Kristian Kuhn (14.), 0:4 Tim Weiss (26.), 0:5 Manuel Dercho (41.), 0:6 Tim Weiss (45.+3), 0:7 Manuel Dercho (46.), 0:8 Kristian Kuhn (60.), 0:9 Lukas Kolb (72.), 0:10 Julian Schlotz (76.)
TV Steinheim – TSG Schnaitheim 1:4
Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein)
Tore: 0:1 Matthias Kolb (8.), 0:2 Giosue Gammaro (27.), 0:3 Matthias Kolb (40.), 1:3 Lukas Laible (52.), 1:4 Matteo Gammaro (67.)
SV Ebnat – Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:5
Schiedsrichter: Marvin Hofmann (Neresheim)
Tore: 0:1 Dominik Fischer (38.), 1:1 Florian Uhl (40.), 1:2 Yannick Knaus (44.), 1:3 Bernd Mahler (47.), 1:4 Dominik Schuster (64.), 1:5 Fabian Amon (84.)
FV 08 Unterkochen II – SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:11
Schiedsrichter: Luca Zapf - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Dominik Braun (5.), 0:2 Jannik Bischoff (10.), 0:3 Nenad Dedic (13.), 0:4 Kubilay Deniz (20.), 0:5 (23. Eigentor), 0:6 Nils Lindenmaier (35.), 0:7 Jannik Bischoff (54.), 0:8 Nenad Dedic (62.), 0:9 Jannik Bischoff (69.), 0:10 Luca Bosch (75.), 0:11 Dominik Braun (77.)
Albsport Heidenheim – TSG Nattheim 0:3
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
TSV Böbingen II – 1. FC Germania Bargau 0:7
Schiedsrichter: Fabian Hillebrand (Durlangen)
Tore: keine Tore
TSV Heubach – SG Bettringen 0:2
Schiedsrichter: Maximilian Deininger - Zuschauer: 100
VfL Iggingen – FC Spraitbach II 0:3
Schiedsrichter: Alexander Schurr
Tore: 0:1 Yannik Wengert (38.), 0:2 Yannik Wengert (65.), 0:3 Felix Widmann (80.)
1. FC Stern Mögglingen – SV Hussenhofen 3:1
Schiedsrichter: Timo Nowicki - Zuschauer: 160
Tore: 0:1 Mike Werner (36.), 1:1 Tim Wiedmann (45.+4), 2:1 Tim Wiedmann (79.), 3:1 Ibrahim Cakmak (82.)
TV Weiler in den Bergen – TSB Schwäbisch Gmünd 3:4
Schiedsrichter: Markus Wacker
Tore: 0:1 Enes Yazan (5.), 1:1 Lancey Keita (16.), 1:2 Erhun Kaya (33.), 2:2 Lancey Keita (34.), 2:3 Gian Piero Falcone (40. Foulelfmeter), 2:4 Eren Gül (45.), 3:4 (56. Eigentor)
SV Frickenhofen – Sportfreunde Lorch 2:8
Schiedsrichter: Klaus Munz - Zuschauer: 104
Tore: 0:1 Manuel Nusser (12.), 1:1 Rene Galozy (21.), 1:2 Niklas Hinderer (28.), 2:2 Alexander Frech (29.), 2:3 Niklas Hinderer (56.), 2:4 Adrian Schwarz (62.), 2:5 Niklas Hinderer (65. Foulelfmeter), 2:6 Niklas Hinderer (70.), 2:7 Robin Keppler (78.), 2:8 Manuel Nusser (90.+2)
SG Riesbürg – FC Schloßberg 4:5 n.E.
Schiedsrichter: Ayyildiz Bathiyar
Tore: 0:1 Yannick Rischert (23.), 1:1 (45.+10), 2:1 (121. i.E.), 3:1 (121. i.E.), 4:1 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 4:3 (121. i.E.), 4:4 (121. i.E.), 4:5 (121. i.E.)
FC Spraitbach – FC Durlangen 4:6 n.E.
Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen) - Zuschauer: 434
Tore: 0:1 Manuel Seitz (24.), 1:1 Jannic Maletic (49.), 1:2 Manuel Seitz (90. i.E.), 2:2 Kenan Kogu (90. i.E.), 2:3 Manuel Vogt (90. i.E.), 3:3 Robin Arnet (90.), 3:4 Andreas Hermann (90. i.E.), 4:4 Tobias Pongratz (90. i.E.), 4:5 Roman Knaus (90. i.E.), 4:6 Adrian Drimus (90. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Jona Maletic (FC Spraitbach) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (90.).
TV Neuler II – Sportfreunde Rosenberg 4:6 n.E.
Schiedsrichter: Stanislaw Strelkow
SV Wört – SV Pfahlheim 3:9
Schiedsrichter: Christian Macht (Bopfingen)
Tore: 0:1 Robin Parnitzke (5.), 0:2 Bruno Wohlfrom (12.), 0:3 Robin Parnitzke (22.), 0:4 Bruno Wohlfrom (30.), 0:5 Franz Kuhn (45.+1), 1:5 Philipp Raab (45.+7), 1:6 Bruno Wohlfrom (49.), 1:7 Bruno Wohlfrom (51.), 1:8 Valentin Konle (60.), 2:8 Felix Löffler (82.), 2:9 Harald Veile (90.+2), 3:9 Felix Löffler (90.+5)
SV Lauchheim – FC Röhlingen 8:7 n.E.
Schiedsrichter: Wolfgang Möndel (Kerkingen)
Tore: 1:0 Dennis Ziegler (11.), 1:1 Raphael Junker (36.), 2:1 Julian Hanke (45.+1), 3:1 Dominik Rühle (51.), 3:2 Raphael Junker (57.), 3:3 Raphael Junker (80.), 4:4 Dennis Ziegler (90. i.E.), 5:5 Niklas Zwaller (90.), 3:4 Julian Brendle (90. i.E.), 4:5 Raimund Hieber (90. i.E.)
Besondere Vorkommnisse: Florian Fischer (FC Röhlingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Danny Schönherr (90.).