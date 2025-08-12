Bezirkspokal Ostwürttemberg: Die 2. Runde beginnt heute

Die 2. Runde des Bezirkspokals Ostwürttemberg startet am heutigen Dienstag. Hier sind die Spiele in der Übersicht:
2. Runde
Di., 12.08.25 18:00 Uhr FC Schloßberg - TSG Abtsgmünd
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Hüttlingen - SGM Tannhausen/Stödtlen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - FV Viktoria Wasseralfingen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Westhausen - SV Lauchheim
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Eigenzell-Ellenberg - SV Pfahlheim
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SV Göggingen - FC Durlangen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Rosenberg - SSV Aalen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr TSV Mutlangen - TSV Großdeinbach
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr SG Burgberg/Hohenmemmingen - FV 08 Unterkochen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Spraitbach II - 1. FC Stern Mögglingen
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr FC Härtsfeld - SV Söhnstetten
Mi., 13.08.25 18:00 Uhr Sportfreunde Dorfmerkingen II - TSG Schnaitheim
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr FV Sontheim/Brenz II - TKSV Giengen
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TV Heuchlingen - TSB Schwäbisch Gmünd
Mi., 13.08.25 18:30 Uhr TSG Nattheim - SG Heldenfingen/Heuchlingen
Mi., 13.08.25 18:45 Uhr TSGV Waldstetten II - TSV Böbingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Straßdorf - Sportfreunde Lorch
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - SG Bettringen II
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TV Bopfingen - SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Bettringen - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Bartholomä - FC Schechingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SSV Aalen II - TV Neuler
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Schrezheim - SC Unterschneidheim
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SV Kerkingen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TV Straßdorf II
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III - VfL Gerstetten
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr Türkspor Heidenheim - SGM Königsbronn/Oberkochen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Elchingen - SC Hermaringen
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SV Mergelstetten - TSG Giengen