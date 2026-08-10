Bezirkspokal Ostwürttemberg: Die 2. Runde beginnt am morgigen Dienstag

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Ostwürttemberg wurde am gestrigen Sonntag abgeschlossen. Die Paarungen der 2. Runde stehen bereits fest. Los geht es am morgigen Dienstag. Zur bevorstehenden 2. Runde gibt es zudem wichtige Infos.
Di., 11.08.26 18:30 Uhr TSG Giengen - Türkspor Heidenheim
Mi., 12.08.26 18:00 Uhr Sportfreunde Eggenrot - TV Neuler
Do., 13.08.26 18:00 Uhr FV Sontheim/Brenz - FV 08 Unterkochen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Ebnat - SV Elchingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Jagstzell - DJK Schwabsberg-Buch
Do., 13.08.26 18:30 Uhr TSV Hüttlingen II - Sportfreunde Rosenberg
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen II - FV Viktoria Wasseralfingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr TV Bopfingen - SC Unterschneidheim
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Lauchheim - FC Röhlingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SG Schrezheim - TSV Westhausen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Pfahlbronn - TV Lindach
Do., 13.08.26 18:30 Uhr 1. FC Eschach - TV Herlikofen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Hussenhofen - SG Bettringen II
Do., 13.08.26 18:30 Uhr TV Straßdorf - TV Heuchlingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SV Göggingen - TSGV Waldstetten II
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SG Bettringen - 1. FC Germania Bargau
Do., 13.08.26 18:30 Uhr TSG Schnaitheim - TSG Nattheim
Do., 13.08.26 18:30 Uhr FV 08 Unterkochen II - SG Heldenfingen/Heuchlingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SG Burgberg/Hohenmemmingen - SGM Niederstotzingen/Rammingen
Do., 13.08.26 18:30 Uhr SGM Hohenstadt/Untergröningen - TSB Schwäbisch Gmünd
Do., 13.08.26 19:00 Uhr SV Frickenhofen - FC Spraitbach
Do., 13.08.26 19:00 Uhr SGM Fachsenfeld/Dewangen II - SGM Rindelbach/Neunheim
Do., 13.08.26 19:00 Uhr FC Ellwangen - TSV Hüttlingen
Do., 13.08.26 19:00 Uhr TSV Großdeinbach - FC Durlangen
Do., 13.08.26 19:00 Uhr TSV Ruppertshofen - Sportfreunde Lorch
Do., 13.08.26 19:00 Uhr TKSV Giengen - SV Waldhausen II
Do., 13.08.26 19:15 Uhr AC Milan Heidenheim - VfL Gerstetten
Do., 13.08.26 20:00 Uhr FV Sontheim/Brenz II - Sportfreunde Fleinheim
Fr., 14.08.26 19:00 Uhr TV Neuler II - SGM Fachsenfeld / Dewangen
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TV Neuler II – TSG Abtsgmünd 2:1
Tore: 1:0 Theo Kraus (45.), 1:1 Jonas Graule (62.), 2:1 Ben Schmitt (90.+2)
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SV Ebnat – SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III 5:0
SGM Lautern-Essingen II – SV Göggingen 2:3
Schiedsrichter: Meikel Eckert (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 30
Tore: 0:1 Robin Schuster (27.), 0:2 Patrick Schubert (30.), 1:2 Robin Patzer (32.), 1:3 Dennis Teske (38.), 2:3 Luke Maile (45.)
TV Straßdorf II – SGM Hohenstadt/Untergröningen 3:4
Schiedsrichter: Udo Sujer (Schwäbisch Gmünd) - Zuschauer: 60
Tore: 0:1 Marco Klotzbücher (30.), 0:2 Fabian Berroth (37.), 1:2 Yaya Badjie (53.), 2:3 Niklas Maier (58.), 2:2 Daniel Zajac (64.), 3:3 Daniel Zajac (80.), 3:4 Moritz Müller (90.+6)
Rot: Fabio Weiß (96./TV Straßdorf II/SR-Beleidigung)
Besondere Vorkommnisse: Hannes Hauser (TV Straßdorf II) scheitert mit Handelfmeter (43.).
TSV Böbingen II – FC Durlangen 1:3
Schiedsrichter: Sven Urban
Tore: 1:0 Sefcet Osmani (27.), 1:1 (45.), 1:2 (66.), 1:3 (85.)
TSV Gussenstadt – TKSV Giengen 1:6
Schiedsrichter: Gerhard Lamp - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Maswud Abubakar (19.), 0:2 Emre Isik (36.), 1:2 Andreas Deissenrieder (40.), 1:3 Emre Isik (52.), 1:4 Abdoul Bassiki Koriko (62.), 1:5 Abdoul Bassiki Koriko (79.), 1:6 Maswud Abubakar (90.)
SGM Tannhausen/Stödtlen II – SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch II 3:1
ASV Heidenheim (Albsport) – SG Heldenfingen/Heuchlingen 0:3/Wertung
FV 08 Unterkochen II – SV Mergelstetten 3:2
Tore: 0:1 Justin Hader (20.), 1:1 Felix Knaus (32.), 1:2 Ben Baßmann (45.), 2:2 Felix Kaiser (58.), 3:2 Yannick Fleischmann (80.)
SGM Herbrechtingen Bolheim – FV Sontheim/Brenz II 1:3)
SV Großkuchen – Sportfreunde Fleinheim 1:5
Tore: 0:1 Michael Illenberger (25. Handelfmeter), 0:2 Michael Illenberger (32.), 0:3 Simon Stets (52.), 0:4 Bernhard Amann (56.), 0:5 Jan Riek (84.), 1:5 Jochen Scherieble (90.)
Kösinger SC – SGM Königsbronn/Oberkochen 1:8
SC Hermaringen – TSG Nattheim 1:4
Tore: 0:1 Fabian Horsch (11.), 0:2 Jonas Uhl (18.), 0:3 (23.), 0:4 Patrick Brümmer (42.), 1:4 Patrick Reiber (71. Foulelfmeter)
TV Weiler in den Bergen – SG Bettringen 1:14
Schiedsrichter: Alexander Schurr
Tore: 0:1 Luca Sigloch (4. Foulelfmeter), 0:2 Luca Sigloch (10.), 0:3 Luca Sigloch (14.), 0:4 Tim Koffler (18.), 0:5 Tim Koffler (30.), 0:6 Luca Sigloch (39.), 0:7 Luca Sigloch (41. Foulelfmeter), 0:8 Tim Koffler (49.), 0:9 Daniel Bayer (54.), 0:10 Paul Stich (61.), 0:11 Daniel Bayer (67.), 0:12 Dzemal Jusic (68.), 0:13 Yannic Sigloch (71.), 0:14 Yannic Sigloch (76.), 1:14 Orhun Dogru (79.)
TSGV Waldstetten II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III 3:0/Wertung
SG Bettringen II – TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II 5:4 n.E.
SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen – SG Schrezheim 0:1
Schiedsrichter: Michael Appt - Zuschauer: 80
SG Eigenzell-Ellenberg – TSV Westhausen 1:2
FSV Zöbingen – SV Lauchheim 0:2
Schiedsrichter: Samuel Rettenmeier (Rosenberg)
Tore: 0:1 Felix Beck (28.), 0:2 Malik Zubhadjier (62.)
FC Ellwangen – SV Kerkingen 3:0
Tore: 1:0 Leif Reeb (10.), 2:0 Yvan Funk (55.), 3:0 Lukas Haschke (81.)
SSV Aalen II – TSV Hüttlingen 0:3/Wertung
SV Wört – TV Bopfingen 2:5
Tore: 0:1 Henri Guyot (6.), 1:2 Henri Guyot (45.), 1:3 Henri Guyot (52.), 1:4 Vladimir Otto (61.), 1:5 Lukas Konerth (72.)
Aalener Kickers – SC Unterschneidheim 1:2
Tore: 0:1 Andreas Birkle (45.+1), 1:1 Emre Bostanci (69.), 1:2 Pascal Niedermaier (78.)
SG Riesbürg – FV Viktoria Wasseralfingen 0:4
Tore: 0:1 Jonas Höcherl (35.), 0:2 Jeremy Ulmer (50.), 0:3 Cemal Krasniqi (62.), 0:4 Cemal Krasniqi (69.)
SGM Rindelbach/Neunheim – SSV Aalen 2:1
Tore: 0:1 Cephas Mayungu (45.+2), 1:1 Vincent Fauser (55.), 2:1 Maximilian Stade (90.+1)
SV/DJK Nordhausen-Zipplingen – Sportfreunde Eggenrot 3:5 n.E.
Tore: 2:3 Lucas Kirschner, 3:5 Fabian Michel, 1:2 David Mayer, 1:3 Lukas Köder, 2:4 Pa Alieu Bangura, 0:1 Luca Dreher (27. Foulelfmeter), 1:1 Lucas Kirschner (28.)
FC Schloßberg – TSV Hüttlingen II 1:3
FV Viktoria Wasseralfingen II – Sportfreunde Rosenberg 5:7 n.E.
SV Jagstzell – TSV Adelmannsfelden 3:1
Tore: 0:1 Luca Wemmer (35.), 1:1 Christian Vaas (43.), 2:1 Stefan Kucher (76.), 3:1 Nils Arbter (90.+11)
SGM Niederstotzingen/Rammingen – TSG Nattheim II 4:0
Zuschauer: 65
Tore: 1:0 Maximilian Holz (23.), 2:0 Marcel Steck (39.), 3:0 Marcel Steck (55.), 4:0 Manuel Mailänder (64.)
TSV Waldhausen – 1. FC Germania Bargau 1:8
Tore: 0:1 Philipp Beisswanger (8.), 0:2 Ibrahim Yesilyurt (15.), 0:3 Eduard-Andrei Kerestely (22.), 0:4 Eduard-Andrei Kerestely (35.), 0:5 Marius Nuding (39.), 0:6 Nico Bläse (54.), 0:7 Lucca Galli (76.), 0:8 Eduard-Andrei Kerestely (89.), 1:8 Paul Werni (90.+2)
Rot: Dragan Dipalo (20./TSV Waldhausen)
TSV Bartholomä – Sportfreunde Lorch 0:1
Schiedsrichter: Patrick von der Linde - Zuschauer: 83
Tore: 0:1 Nevio Iacobucci (7.)
Besondere Vorkommnisse: Adrian Schwarz (Sportfreunde Lorch) scheitert mit Foulelfmeter (29.).
TSV Ruppertshofen – TSK Türkgücü Gmünd 3:0
TV Heuchlingen – FC Schechingen 1:0
Tor: 1:0 Julian Bäuml (72.)
TSGV Rechberg – TSV Großdeinbach 0:3/Wertung
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – SV Frickenhofen 0:4
Schiedsrichter: Klaus Munz
Tore: 0:1 Colin Postic (2.), 0:2 Max Merkl (55.), 0:3 Colin Postic (67.), 0:4 Max Merkl (75.)
FC Spraitbach II – SV Hussenhofen 3:5
TSV Böbingen – TV Herlikofen 2:5
Schiedsrichter: Faek Mohamed (Schwäbisch Gmünd)
Tore: 0:1 Lukas Karanikas (25.), 0:2 Lukas Karanikas (50.), 0:3 Marlon Großmann (54.), 1:3 Timo Ziegler (56.), 1:4 Lucas Antoni (64.), 1:5 Timo Fruck (77.), 2:5 Ahmad Macharka (82.)
1. FC Eschach – TSV Mutlangen 3:1
Tore: 1:0 Felix Bauer (55.), 2:0 Nicolas Mergenthaler (77.), 3:0 Lukas Stoll (86.), 3:1 Josip Lipovac (90.+4 Foulelfmeter)
Rot: Stefan Wagenblast (63./TSV Mutlangen)
SV Pfahlbronn – TSV Heubach 4:3
SGM Lautern-Essingen – TSB Schwäbisch Gmünd 6:8 n.E.
Schiedsrichter: Christoph Röhrig (Lorch) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Dominik Gebel (7.), 2:0 Jona Spazal (26.), 2:1 Gian Piero Falcone (28.), 2:2 Marcel Bäuerle (47.), 2:3 Ersin Göküzüm (81.), 3:3 Carl Seeliger (85.)
SV Neresheim – SG Burgberg/Hohenmemmingen 1:4
Schiedsrichter: Bayram Özdemir (Bopfingen) - Zuschauer: 60
Tore: 1:0 Reiner Fiehl (25.), 1:1 Marcel Hartmann (61.), 1:2 Lukas Ostrowski (66.), 1:3 Lukas Ostrowski (78.), 1:4 Lukas Ostrowski (90.)
Gelb-Rot: Marcel Hartmann (70./SG Burgberg/Hohenmemmingen)
SV Söhnstetten – FV 08 Unterkochen 0:3
Schiedsrichter: Pirmin Fronmüller (Gerstetten)
Tore: 0:1 Jonas Feuchter (24.), 0:2 Niklas Späth (62.), 0:3 Valentin Mauß (86.)
Gelb-Rot: Tom Häberle (69./SV Söhnstetten)
TV Steinheim – FV Sontheim/Brenz 1:7
Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)
Tore: 0:1 Daniel Gentner (12.), 0:2 Edis Yoldas (16.), 1:2 Elisha Brommler (31.), 1:3 Tim Urban (42.), 1:4 Edis Yoldas (47.), 1:5 Tobias Hörger (78.), 1:6 Janik Noller (82.), 1:7 Daniel Gentner (84.)
VfL Gerstetten – SV Bissingen 0:4
AC Milan Heidenheim – SV Auernheim-Steinweiler 2:1
Tore: 0:1 (39. Foulelfmeter), 2:1 Enes Daler (45.), 1:0 Berkan Daler (53.)
TSG Schnaitheim II – TSG Giengen 9:10 n.E.
FC Härtsfeld – Türkspor Heidenheim 1:2
Tore: 1:1 Okan Akcay (11.), 1:2 Denis Enes Werner (85. Handelfmeter)
SV Waldhausen II – RSV Oggenhausen 4:2
Schiedsrichter: Manfred Fritz
Tore: 3:1 Marcel Schenker (43.), 4:2 Tim Staud (90. Foulelfmeter)
SV Elchingen – SG Heldenfingen/Heuchlingen II 5:2
Tore: 1:0 Leon Schaff (34.), 2:0 Marius Minder (44.), 3:2 Timo Rauwolf (79.), 4:2 Sebastian Pilz (91.), 5:2 Sebastian Pilz (92.)
TV Straßdorf – VfL Iggingen 8:0
Tore: 1:0 Max Berghaus (15.), 2:0 Davut Özbek (45.), 3:0 Dominik Bertsch (45.), 4:0 Max Berghaus (47.), 5:0 Dominik Bertsch (49.), 6:0 Bastian Herr (56.), 7:0 Mario Schoch (66.), 8:0 Davut Özbek (90.)
SGM Tannhausen/Stödtlen – DJK Schwabsberg-Buch 3:5 n.E.
SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – SGM Fachsenfeld / Dewangen 0:4
Tore: 0:1 Johannes Fais (5.), 0:2 Adrian Leis (34.), 0:3 Tim Wiedmann (40.), 0:4 Johannes Schabel (84.)
FC Röhlingen – SV Pfahlheim 1:0
Schiedsrichter: Philipp Alexander Winter (Abtsgmünd)
Tor: 1:0 Julian Brendle (38.)
Rot: Nico Rieger (42./FC Röhlingen)
Rot: Johannes Köppel (79./SV Pfahlheim)
TSG Abtsgmünd II – SGM Fachsenfeld/Dewangen II 1:3
DJK-SG Wasseralfingen – TV Neuler 0:7
FC Spraitbach – 1. FC Stern Mögglingen 4:2
Schiedsrichter: Martin Daul - Zuschauer: 125
Tore: 1:0 Alexander Bechthold (5.), 2:0 Timon Grau (40.), 2:1 Hannes Balle (69.), 2:2 Ibrahim Cakmak (73.), 3:2 Robin Antz (90.+1), 4:2 Alexander Bechthold (90.+4)