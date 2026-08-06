Bezirkspokal Ostwürttemberg: Die 1. Runde startet

– Foto: Thomas Nast

1. Runde



Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TV Neuler II - TSG Abtsgmünd

So., 09.08.26 12:30 Uhr SGM Lautern-Essingen II - SV Göggingen

So., 09.08.26 12:30 Uhr TSV Böbingen II - FC Durlangen

So., 09.08.26 12:30 Uhr TV Straßdorf II - SGM Hohenstadt/Untergröningen

So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV Gussenstadt - TKSV Giengen

So., 09.08.26 13:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen II - SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch II

So., 09.08.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen II - SV Mergelstetten

So., 09.08.26 15:00 Uhr Kösinger SC - SGM Königsbronn/Oberkochen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Herbrechtingen Bolheim - FV Sontheim/Brenz II

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Großkuchen - Sportfreunde Fleinheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Waldhausen - 1. FC Germania Bargau

So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hermaringen - TSG Nattheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Weiler in den Bergen - SG Bettringen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III -> abgesagt

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Bettringen II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - SG Schrezheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Eigenzell-Ellenberg - TSV Westhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Zöbingen - SV Lauchheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Ellwangen - SV Kerkingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen II - TSV Hüttlingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wört - TV Bopfingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr Aalener Kickers - SC Unterschneidheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Riesbürg - FV Viktoria Wasseralfingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Rindelbach/Neunheim - SSV Aalen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV/DJK Nordhausen-Zipplingen - Sportfreunde Eggenrot

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Schloßberg - TSV Hüttlingen II

So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen II - Sportfreunde Rosenberg

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Jagstzell - TSV Adelmannsfelden

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Neresheim - SG Burgberg/Hohenmemmingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Bartholomä - Sportfreunde Lorch

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TSK Türkgücü Gmünd

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Heuchlingen - FC Schechingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Rechberg - TSV Großdeinbach

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - SV Frickenhofen

So., 09.08.26 15:00 Uhr ASV Heidenheim (Albsport) - SG Heldenfingen/Heuchlingen -> abgesagt

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Spraitbach II - SV Hussenhofen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - TV Herlikofen

So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eschach - TSV Mutlangen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Pfahlbronn - TSV Heubach

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Straßdorf - VfL Iggingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Ebnat - SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSG Nattheim II

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Söhnstetten - FV 08 Unterkochen

So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Steinheim - FV Sontheim/Brenz

So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Gerstetten - SV Bissingen

So., 09.08.26 15:00 Uhr AC Milan Heidenheim - SV Auernheim-Steinweiler

So., 09.08.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim II - TSG Giengen

So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Härtsfeld - Türkspor Heidenheim

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Waldhausen II - RSV Oggenhausen

So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Elchingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen II

So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - TSB Schwäbisch Gmünd

So., 09.08.26 15:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - DJK Schwabsberg-Buch

So., 09.08.26 16:00 Uhr SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim - SGM Fachsenfeld / Dewangen

So., 09.08.26 16:00 Uhr FC Röhlingen - SV Pfahlheim

So., 09.08.26 16:00 Uhr TSG Abtsgmünd II - SGM Fachsenfeld/Dewangen II

So., 09.08.26 16:00 Uhr DJK-SG Wasseralfingen - TV Neuler

So., 09.08.26 17:30 Uhr FC Spraitbach - 1. FC Stern Mögglingen