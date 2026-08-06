Bezirkspokal Ostwürttemberg: Die 1. Runde startet

Die 1. Runde des Fußball-Bezirkspokals Ostwürttemberg startet am morgigen Freitag. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr TV Neuler II - TSG Abtsgmünd
So., 09.08.26 12:30 Uhr SGM Lautern-Essingen II - SV Göggingen
So., 09.08.26 12:30 Uhr TSV Böbingen II - FC Durlangen
So., 09.08.26 12:30 Uhr TV Straßdorf II - SGM Hohenstadt/Untergröningen
So., 09.08.26 13:00 Uhr TSV Gussenstadt - TKSV Giengen
So., 09.08.26 13:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen II - SGM Dalkingen/Schwabsberg-Buch II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV 08 Unterkochen II - SV Mergelstetten
So., 09.08.26 15:00 Uhr Kösinger SC - SGM Königsbronn/Oberkochen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Herbrechtingen Bolheim - FV Sontheim/Brenz II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Großkuchen - Sportfreunde Fleinheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Waldhausen - 1. FC Germania Bargau
So., 09.08.26 15:00 Uhr SC Hermaringen - TSG Nattheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Weiler in den Bergen - SG Bettringen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Waldstetten II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach III -> abgesagt
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Bettringen II - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Röttingen/Oberdorf/Aufhausen - SG Schrezheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Eigenzell-Ellenberg - TSV Westhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FSV Zöbingen - SV Lauchheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Ellwangen - SV Kerkingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SSV Aalen II - TSV Hüttlingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Wört - TV Bopfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr Aalener Kickers - SC Unterschneidheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SG Riesbürg - FV Viktoria Wasseralfingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Rindelbach/Neunheim - SSV Aalen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV/DJK Nordhausen-Zipplingen - Sportfreunde Eggenrot
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Schloßberg - TSV Hüttlingen II
So., 09.08.26 15:00 Uhr FV Viktoria Wasseralfingen II - Sportfreunde Rosenberg
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Jagstzell - TSV Adelmannsfelden
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Neresheim - SG Burgberg/Hohenmemmingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Bartholomä - Sportfreunde Lorch
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Ruppertshofen - TSK Türkgücü Gmünd
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Heuchlingen - FC Schechingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSGV Rechberg - TSV Großdeinbach
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Alfdorf/Hintersteinenberg - SV Frickenhofen
So., 09.08.26 15:00 Uhr ASV Heidenheim (Albsport) - SG Heldenfingen/Heuchlingen -> abgesagt
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Spraitbach II - SV Hussenhofen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSV Böbingen - TV Herlikofen
So., 09.08.26 15:00 Uhr 1. FC Eschach - TSV Mutlangen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Pfahlbronn - TSV Heubach
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Straßdorf - VfL Iggingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Ebnat - SG RV Ohmenheim / Dorfmerking. III
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSG Nattheim II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Söhnstetten - FV 08 Unterkochen
So., 09.08.26 15:00 Uhr TV Steinheim - FV Sontheim/Brenz
So., 09.08.26 15:00 Uhr VfL Gerstetten - SV Bissingen
So., 09.08.26 15:00 Uhr AC Milan Heidenheim - SV Auernheim-Steinweiler
So., 09.08.26 15:00 Uhr TSG Schnaitheim II - TSG Giengen
So., 09.08.26 15:00 Uhr FC Härtsfeld - Türkspor Heidenheim
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Waldhausen II - RSV Oggenhausen
So., 09.08.26 15:00 Uhr SV Elchingen - SG Heldenfingen/Heuchlingen II
So., 09.08.26 15:00 Uhr SGM Lautern-Essingen - TSB Schwäbisch Gmünd
So., 09.08.26 15:30 Uhr SGM Tannhausen/Stödtlen - DJK Schwabsberg-Buch
So., 09.08.26 16:00 Uhr SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim - SGM Fachsenfeld / Dewangen
So., 09.08.26 16:00 Uhr FC Röhlingen - SV Pfahlheim
So., 09.08.26 16:00 Uhr TSG Abtsgmünd II - SGM Fachsenfeld/Dewangen II
So., 09.08.26 16:00 Uhr DJK-SG Wasseralfingen - TV Neuler
So., 09.08.26 17:30 Uhr FC Spraitbach - 1. FC Stern Mögglingen