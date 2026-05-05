Bezirkspokal Ostwürttemberg: Das Halbfinale wird morgen beendet

– Foto: Thomas Nast

Das Halbfinale des Bezirkspokals Ostwürttemberg wird am morgigen Mittwoch beendet. Hier sind die Spiele in der Übersicht:

Viertelfinale



TSV Großdeinbach – SSV Aalen 2:3

Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen)

Tore: 0:1 Nico Bagaric (4.), 1:1 David Schüler (52.), 1:2 Brian Lee Irebor (73. Foulelfmeter), 2:2 David Schüler (88.), 2:3 Denyel Gülbahar (89.)

Gelb-Rot: Patrick Schüler (90./TSV Großdeinbach/)



TSG Giengen – FV 08 Unterkochen 2:4

Tore: 1:0 Kristian Kuhn (6.), 1:1 David Weisensee (17.), 2:1 Kristian Kuhn (55.), 2:2 David Weisensee (73.), 2:3 Mike Viehöfer (74.), 2:4 Luca Baumann (77.)



VfL Gerstetten – TV Neuler 5:4 n.E.

Tore: 1:0 Oliver Strebel (58.), 1:1 (90.+4), 2:1 Johannes Walter (91. i.E.), 3:1 Henry Pfeiffer (91. i.E.), 3:2 (91. i.E.), 4:2 Timo Freihart (91. i.E.), 4:3 (91. i.E.), 4:4 (91. i.E.), 5:4 Luca Fronmüller (91. i.E.)



TSV Böbingen – SG Bettringen 2:4

Schiedsrichter: Florian Thomas

Tore: 1:0 Dominik Schweidler (22. Eigentor), 1:1 Sascha Fröschle (42.), 1:2 Sven Lukina (65.), 1:3 Paul Stich (75.), 1:4 Sahin Ertan (82.), 2:4 Luca Iacobucci (90.+2 Foulelfmeter)

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Achtelfinale

SGM Lautern-Essingen – TSG Giengen 6:7 n.E.

Schiedsrichter: Elias Deiss (Lauchheim)

Tore: 1:0 Jannik Gröner (11.), 1:1 Lukas Kolb (45.+1), 1:2 Manuel Dercho (91. i.E.), 2:2 Jannik Gröner (91. i.E.), 2:3 Lukas Kolb (91. i.E.), 3:3 Uwe Sonnleitner (91. i.E.), 3:4 Kristian Kuhn (91. i.E.), 3:5 Mohamad Alzaibak (91. i.E.), 4:5 Felix Seeliger (91. i.E.), 5:5 Patrick Weber (91. i.E.), 5:6 Luis Michael Thieringer (91. i.E.), 6:6 Maximilian Frey (91. i.E.), 6:7 Ole Moch (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Seidler (SGM Lautern-Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Maximilian Fritz (SGM Lautern-Essingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (91.). Lukas Weiss (TSG Giengen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Holger Müller (91.).

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TSV Großdeinbach – SV Lauchheim 4:2

Schiedsrichter: Angelo Anneda

Tore: 1:0 Cihan Sönmez (28.), 2:0 Cihan Sönmez (36.), 3:0 Maximilian Schmidt (45.), 4:0 Tobi Wahl (74.), 4:1 Felix Zühlsdorf (75.), 4:2 Daniel Maile (90.+1 Foulelfmeter)



VfL Gerstetten – 1. FC Stern Mögglingen 5:4 n.E.

Schiedsrichter: Philipp Winter (Abtsgmünd) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Ferhat Karaca (79.), 1:1 Benjamin Bayer (80.), 1:2 Oliver Kuhn (91. i.E.), 2:2 Noah Strobl (91. i.E.), 2:3 Leon Takerer (91. i.E.), 3:3 Luis Lammel (91. i.E.), 4:3 Florin-Mario Sandru (91. i.E.), 4:4 Elber Can Celik (91. i.E.), 5:4 Benjamin Bayer (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Adrian Seibold (VfL Gerstetten) scheitert mit Elfmeter an Torwart Manuel Schmidt (91.). Ibrahim Cakmak (1. FC Stern Mögglingen) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.). Ferhat Karaca (1. FC Stern Mögglingen) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.).



SV Pfahlheim – TSV Böbingen 12:13 n.E.

Tore: 1:0 Marius Veile (7.), 2:0 Bruno Wohlfrom (47.), 2:1 Niklas Knödler (50.), 2:2 Timo Ziegler (72.), 12:13 Manuel Ecker (91. i.E.), 12:12 Luka Hieber (91. i.E.), 11:12 Tom Klauser (91. i.E.), 11:11 Jakob Eberhardt (91. i.E.), 10:11 Niklas Knödler (91. i.E.), 10:10 Timo Zeller (91. i.E.), 9:10 Oliver Rieger (91. i.E.), 9:9 Harald Veile (91. i.E.), 8:9 Jannis Barth (91. i.E.), 8:8 Florian Czapka (91. i.E.), 7:8 Niklas Buchhauser (91. i.E.), 7:7 Hannes Neubaur (91. i.E.), 6:7 Luca Iacobucci (91. i.E.), 6:6 Michael Egetemaier (91. i.E.), 5:6 Harun Kujovic (91. i.E.), 5:5 Franz Kuhn (91. i.E.), 4:5 Yannick Cramer (91. i.E.), 4:4 Bruno Wohlfrom (91. i.E.), 3:4 Yannik Leonbacher (91. i.E.), 3:3 Julian Köppel (91. i.E.), 2:3 Manuel Ecker (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Julian Köppel (SV Pfahlheim) scheitert mit Elfmeter an Torwart (91.).



Sportfreunde Dorfmerkingen II – SG Bettringen 0:2

Tore: 0:1 Sascha Fröschle (39.), 0:2 Massimo Sgroia (90.+6)

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TV Straßdorf – SSV Aalen 9:10 n.E.

Schiedsrichter: Hasan Gökmenler (Schwäbisch Gmünd)

Tore: 0:1 Fatih Yildiz (10.), 0:2 Denyel Gülbahar (68.), 0:3 Denis Kukic (80.), 1:3 Bastian Herr (84.), 2:3 Maxim Buchstab (90.+3), 3:3 (90.+9 Eigentor), 9:10 Denyel Gülbahar (91. i.E.), 9:9 Tim Braunger (91. i.E.), 9:8 Robin Pflieger (91. i.E.), 8:8 Brian Lee Irebor (91. i.E.), 8:7 Marcus Olschewsky (91. i.E.), 7:7 Cedric Hercigonja (91. i.E.), 7:6 Hannes Hauser (91. i.E.), 6:6 Matej Jelavic (91. i.E.), 6:5 Bastian Herr (91. i.E.), 5:5 Albin Hajdaraj (91. i.E.), 5:4 Dominik Bertsch (91. i.E.), 4:4 Ditmar Mustafa (91. i.E.), 4:3 Davut Özbek (91. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Emmanuel Happy (TV Straßdorf) scheitert mit Elfmeter (31.). Mario Schoch (TV Straßdorf) scheitert mit Elfmeter (91.).



TSV Hüttlingen – TV Neuler 0:1

Schiedsrichter: Marvin Hofmann (Neresheim)

Tor: 0:1 Marius Köppe (51.)



Türkspor Heidenheim – FV 08 Unterkochen 1:3

Schiedsrichter: Dominik Barth (Mögglingen)

Tore: 0:1 Dominik Eller (16.), 1:1 Amir Werner (39.), 1:2 David Weisensee (65.), 1:3 (90.+1)

Rot: Denis Enes Werner (85./Türkspor Heidenheim/)

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Das war die 3. Runde

TSG Nattheim – Sportfreunde Dorfmerkingen II 1:3

Schiedsrichter: Bernd Birkenmaier (Hohenmemmingen)

Tore: 0:1 Dominik Schuster (18.), 0:2 Simon Michel (45.), 0:3 Fabian Amon (68.), 1:3 Philipp Gnosa (90.)



TSG Giengen – FC Härtsfeld 5:2 n.E.

Tore: 0:1 Dennis Mikolin (7.), 1:1 Chris Storer (37.), 1:2 Felix Gruber (45.+2), 2:2 Lukas Kolb (52.), 3:2 (121. i.E.), 4:2 (121. i.E.), 5:2 (121. i.E.)

Gelb-Rot: Jannik Hausy (89./FC Härtsfeld)

Gelb-Rot: Dennis Mikolin (90./FC Härtsfeld/)

Besondere Vorkommnisse: Oliver Stolz (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Korbinian Wirth (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Kevin Bahmann (FC Härtsfeld) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



FC Durlangen – TSV Böbingen 3:4 n.E.

Schiedsrichter: Sven Urban

Tore: 1:0 Fabian Strenzl (121. i.E.), 1:1 Yannik Leonbacher (121. i.E.), 1:2 Luca Iacobucci (121. i.E.), 2:2 Luciano Falcone (121. i.E.), 2:3 Burak Kale (121. i.E.), 3:3 Adrian Drimus (121. i.E.), 3:4 Sefcet Osmani (121. i.E.)

Besondere Vorkommnisse: Paul Österle (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Maximilian Hölzle (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Timo Ziegler (TSV Böbingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Salih Gürdal (121.). Andreas Hermann (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Marco Hauke (121.). Atakan Güllük (FC Durlangen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).



TV Straßdorf – TV Heuchlingen 3:1

Schiedsrichter: Mathias Nann

Tore: 0:1 Lukas Wiedmann (4.), 1:1 Niko Sittner (24.), 2:1 Dominik Bertsch (56.), 3:1 Bastian Herr (90.)



SG Bettringen – 1. FC Germania Bargau 3:2

Schiedsrichter: Gian-Marco Cherchi (Gschwend) - Zuschauer: 340

Tore: 1:0 Sven Lukina (5.), 2:0 Tino Reichelt (17.), 3:0 Luca Kaufmann (53.), 3:1 Dominik Tabori (88.), 3:2 Julian Weinhold (90.)



TSG Abtsgmünd – SV Lauchheim 2:3

Schiedsrichter: Jürgen Roder

Tore: 1:0 Nico Rahmig (7.), 2:0 Luca Kruger (20.), 2:1 Noah Enßlin (31.), 2:2 Max Häußler (45.+1), 2:3 Jonas Deiss (87.)



SC Hermaringen – Türkspor Heidenheim 0:6

Schiedsrichter: Lars Zorn (Heldenfingen)

Tore: 0:1 Okan Akcay (9.), 0:2 Amir Werner (25.), 0:3 Arkin Gülperi (45.), 0:4 Okan Akcay (58.), 0:5 Göktan Eroglu (67.), 0:6 Philippe Mballe Mballe (78.)



SV Kerkingen – SSV Aalen 0:2

Schiedsrichter: Tobias Franke

Tore: 0:1 Anastas Simeonidi (30.), 0:2 Denyel Gülbahar (89.)



TKSV Giengen – FV 08 Unterkochen 0:5

Schiedsrichter: Marian Schaumkessel (Giengen)

Tore: 0:1 Jens Jakobschy (1.), 0:2 Mike Viehöfer (16. Foulelfmeter), 0:3 Niklas Späth (45.+2), 0:4 Niklas Späth (62.), 0:5 Claudius Eiberger (89.)



FV Viktoria Wasseralfingen – TV Neuler 2:3

Schiedsrichter: Peter Strobel (Kirchheim)

Tore: 0:1 Tim Knauer (16.), 0:2 Elias Frank (66.), 1:2 (71.), 1:3 Manuel Greiner (82.), 2:3 (90.+3)



SV Eintracht Kirchheim / Dirgenheim – TSV Hüttlingen 0:6

Schiedsrichter: Florian Thomas (Lauchheim)

Tore: 0:1 Luca Maile (3.), 0:2 Luca Maile (13.), 0:3 Patrick Birkle (26.), 0:4 Dominik Wiedenhöfer (32.), 0:5 Luca Maile (49.), 0:6 Tomasz Zelasko (56.)



SG Schrezheim – SV Pfahlheim 1:4

Schiedsrichter: Christian Borst

Tore: 0:1 Marko Stock (16.), 0:2 Johannes Kucher (22. Eigentor), 1:2 Fabian Pöhler (64.), 1:3 Bruno Wohlfrom (73. Foulelfmeter), 1:4 Bruno Wohlfrom (76.)



SGM Lautern-Essingen – FC Schechingen 1:0

Schiedsrichter: Timo Nowicki

Tore: 1:0 Uwe Sonnleitner (53.)



SG Heldenfingen/Heuchlingen II – VfL Gerstetten 0:12

Schiedsrichter: Ronny Eberhardt (Syrgenstein) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Luca Fronmüller (3.), 0:2 Lennard Gruner (17.), 0:3 Timo Freihart (32.), 0:4 Luis Lammel (54.), 0:5 Luis Lammel (56.), 0:6 Timo Freihart (59.), 0:7 Oliver Strebel (62.), 0:8 Steffen Wegmann (63.), 0:9 Steffen Wegmann (67.), 0:10 Oliver Strebel (73.), 0:11 Oliver Strebel (74.), 0:12 Luca Fronmüller (88.)

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TV Straßdorf II – TSV Großdeinbach 1:5

Schiedsrichter: Johannes Röhrig

Tore: 0:1 Cihan Sönmez (14.), 0:2 Cihan Sönmez (28.), 1:2 Yaya Badjie (39. Foulelfmeter), 1:3 Elvan Beyer (49.), 1:4 Elvan Beyer (84.), 1:5 Simon Wahl (88.)

Gelb-Rot: Emmanuel Happy (78./TV Straßdorf II )