Bezirkspokal Oberschwaben: SGM SV Bolstern/SV Hochberg gewinnt knapp

Die Begegnungen der 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben haben begonnen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
1. Runde
SGM SV Renhardsweiler/FV Bad Saulgau 04 II – SGM SV Bolstern/SV Hochberg 2:3
Tore: 0:1 Lenny Weiß (6.), 1:1 Adrian Zimmerer (23.), 1:2 Jens Pfeiffer (25.), 2:2 Felix Gnann (29.), 2:3 Jonas Striegel (60.)
Qualifikation
Mi., 13.08.25 19:00 Uhr SG Siessen i. W / Wain - TSV Kirchberg/Iller II
1. Runde
Sa., 16.08.25 17:00 Uhr FC Krauchenwies/Hausen II II - SG Gammertingen / KFH
Sa., 16.08.25 17:00 Uhr SV Ölkofen - SG Weithart / Rulfingen
So., 17.08.25 11:00 Uhr SG Muttensweiler/ Hochdorf - SV Baustetten
So., 17.08.25 14:30 Uhr SV Burgrieden II - SV Kirchdorf/Iller
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SG Mittelbuch / Ringschnait II
So., 17.08.25 15:00 Uhr SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II - SV Winterstettenstadt
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Mägerkingen - TSV Riedlingen II
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Mittelbiberach - SV Schemmerhofen
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Blochingen - SV Dürmentingen
So., 17.08.25 17:00 Uhr FV Bad Schussenried II - FC Mengen II
So., 17.08.25 17:00 Uhr FV Fulgenstadt - SG Veringenst. I / Hettingen II
So., 17.08.25 17:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 II
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Ertingen / Binzwangen II - SV Braunenweiler
So., 17.08.25 17:00 Uhr SGM SV Bolstern/SV Hochberg II - FV Altheim
So., 17.08.25 17:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FC Ostrach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Blönried / Ebersbach II
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSV Sigmaringendorf Laucherthal 1908 - SG Bronnen / Neufra
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG FC Ostrach / Hoßkirch II - SGM Bad Buchau/ Oggelshausen/ Kanzach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Herbertingen - SGM Neufra/Altheim II
So., 17.08.25 17:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - SGM Altshausen/Ebenweiler
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Hohentengen II - SV Betzenweiler
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Langenenslingen - FV Neufra/Donau
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Eintracht Seekirch - FC Inzigkofen/Vilsingen/Engelswies
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Unterschwa. / Eberhardzell II - Türkspor Biberach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SV Ellwangen
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II - SG SV Tannheim / TSV Aitrach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard - FC Blau-Weiß Bellamont
So., 17.08.25 17:00 Uhr TSG Achstetten II - FC Wacker Biberach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Burgrieden - SG Erlenmoos / Ochsenhausen
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Mietingen II - SGM Ummendorf/Fischbach II
So., 17.08.25 17:00 Uhr SF Bronnen - BSC Berkheim
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Sulmetingen II - SG Attenweiler / Oggelsbeuren
So., 17.08.25 17:00 Uhr VfB Gutenzell - SG Laupertshau. / Maselheim
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Baltringen / Aepfingen II - Sportfreunde Schwendi
So., 17.08.25 17:00 Uhr FV Rot II - TSG Achstetten
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Rot/Haslach - noch offen
So., 17.08.25 17:00 Uhr SV Baustetten II - FC Mittelbiberach
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SV Dettingen/Iller
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Aepfingen / Baltringen
So., 17.08.25 17:00 Uhr SG Alberweiler / Aßmannshardt - SG Reinstetten / Hürbler II
So., 17.08.25 17:00 Uhr FC Wacker Biberach II - SV Erolzheim
Do., 21.08.25 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - FC Laiz