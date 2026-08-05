Bezirkspokal Oberschwaben: SGM Gutenzell/Schönebürg II siegt klar

Die 1. Runde im Bezirkspokal Oberschwaben startete am heutigen Mittwoch.
1. Runde
SGM Gutenzell/Schönebürg II – SV Ellwangen 5:2
Tore: 0:1 Andreas Paulus (19.), 1:1 Marius Lendler (31.), 1:2 Paul Willburger (34.), 2:2 Philipp Staible (42.), 3:2 Marius Lendler (44.), 4:2 Dominik Häußler (89.), 5:2 Jonathan Huchler (90.+7)
---
Fr., 07.08.26 18:00 Uhr SG Muttensweile / Hochdorf/Riß II - SV Schemmerhofen
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SGM Blönried/Ebersbach - SG Hettingen/Inneringen
Fr., 07.08.26 19:00 Uhr SV Ölkofen - SGM Altshausen/Ebenweiler
Sa., 08.08.26 17:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller - FV Biberach/Riß
So., 09.08.26 17:00 Uhr SG Mittelbib. / Stafflangen II - SGM Reinstetten/Hürbler II
So., 09.08.26 17:00 Uhr SGM Erlenmoos/Ochsenhausen - FV Rot
So., 09.08.26 18:00 Uhr SG Warthausen / Birkenhard II - SV Sulmetingen
So., 09.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten - SG Muttensweiler/ Hochdorf
So., 09.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach II - Türkspor Biberach -> abgesagt
So., 09.08.26 19:00 Uhr SV Burgrieden II - SGM Baltringen/Äpfingen II
Di., 11.08.26 18:45 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen - FV Bad Schussenried
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Inter Laupheim - SG Äpfingen/Baltringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC Wacker Biberach - SG Ringschnait / Mittelbuch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Blönried / Ebersbach II - SV Hohentengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Winterstettenstadt - SG Schemmerho. / Altheim / Schemmerberg / Ingerkingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Kirchdorf/Iller - SGM Laupertshausen/Maselheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Alberweiler/Aßmannshardt - BSC Berkheim
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Erolzheim - SV Ochsenhausen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Altshausen/Ebenweiler II - SFM Bad Schussenried/Renhardsweiler III
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportfreunde Hundersingen II - SV Langenenslingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Riedlingen II - SGM Schmeien/Sigmaringen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM FC 99/FC Laiz II - FV Bad Saulgau 04
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Bad Schussenried/Renhardsweiler II - SV Hohentengen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Ertingen/Binzwangen - SGM FC 99/FC Laiz
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FV Fulgenstadt - SV Betzenweiler
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Spvgg Pflummern-Friedingen - FV Neufra/Donau
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SC Türkiyemspor Saulgau - SG Bronnen / Neufra II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen II - SGM Altheim/Langenenslingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr Sportverein Bingen-Hitzkofen - SV Sigmaringen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Veringenst. I / Hettingen II - FC Mengen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Weithart / Rulfingen - SV Eintracht Seekirch
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Scheer / Ennetach - SV Dürmentingen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSV Kirchberg/Iller II - SV Sulmetingen II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Dettingen/Iller II - SG Unterschwa. / Eberhardzell II
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SF Bronnen - SV Baustetten
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SGM Eberhardzell/Unterschwarzach - SV Burgrieden
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Mettenberg / Rissegg - SG Siessen i. W / Wain
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SG Warthausen/Birkenhard - SGM Tannheim/Aitrach
Di., 11.08.26 19:00 Uhr TSG Achstetten II - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
Di., 11.08.26 19:00 Uhr SV Baustetten II - SG Rot/Haslach
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr SGM Uttenweiler/Bussen II - FV Altheim
Mi., 12.08.26 19:00 Uhr FC Ostrach - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen